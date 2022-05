Centro de Imunização da Zona Norte de Londrina libera última agenda para sábado

O Centro de Imunização da Zona Norte de Londrina vai estar em funcionamento até este sábado (7), e a agenda virtual para aplicação das doses está liberada, com cerca de 560 vagas disponíveis para esta data. Há doses para todos os públicos, adulto e infantil a partir dos 5 anos, com agendamento prévio feito pelo portal da prefeitura. A partir de segunda-feira (9), o espaço da saúde será desmontado para tornar a receber as atividades do Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCI Norte).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Com a descentralização da vacinação contra Covid-19, o serviço estará disponível em onze UBSs (Unidades Básicas de Saúde) de todas as regiões da área urbana. Duas delas, as do Jardim do Sol e Ouro Branco, seguem exclusivamente com atendimentos de vacinação.

Continua depois da publicidade





Já as demais UBSs – Parigot, João Paz e Milton Gavetti (Norte); Eldorado e Itapoã (Sul); Vila Ricardo e Armindo Guazzi (Leste); Guanabara (Centro) e Santa Rita (Oeste) – atenderão simultaneamente a vacinação contra Covid-19 com os serviços de Atenção Primária.





A Secretaria Municipal de Saúde deve liberar, semanalmente, 800 vagas para aplicação das doses Covid-19 nas UBSs. O agendamento prévio continuará sendo realizado pela página no portal da prefeitura.