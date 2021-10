Pão de alho caseiro assado no forno convencional

Aqueça o forno a 200º C (alto). Asse o alho por 40 minutos ou até ficar macio

Separe e descasque os dentes de alho. No copo do mixer ou processador, junte o alho, a gema, o suco de limão e um pouco de sal. Bata até desmanchar

Enquanto bate a mistura, acrescente o azeite aos poucos, em fio contínuo, até obter uma maionese espessa. Junte as ervas e o parmesão. Bata até obter um creme liso. Ajuste o sal

Corte o pão em segmentos do mesmo tamanho no sentido transversal. Interrompa o corte antes de chegar à base. Não queremos separar as fatias. Coloque o creme de alho no pão, dentro dos cortes e na parte superior

Asse os pães a 200º C por 10 minutos

Retire os pães do forno e acrescente a muçarela, nos cortes abertos e por cima de tudo. Asse por mais 10 minutos ou até derreter