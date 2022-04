Linguiça recheada com purê de alho

1- Embrulhar os alhos no papel-alumínio e colocar na churrasqueira, junto com o carvão em brasa;

2- Assar por 20 minutos, tirar com uma pinça longa e esperar alguns minutos para abrir o embrulho;

3- Abrir o alho, soltar os dentes e descartar toda a casca;

4- Amassar os dentes de alho em um bowl, com as costas de um colher. Juntar a maionese e o lemon pepper;

5- Colocar as linguicinhas na grelha sobre carvão em fogo moderado, a uma distância de 30 cm. Dourar ambos os lados até que as linguiças estejam firmes - cerca de 15 minutos;

6- Tirar as linguiças da grelha, cortar ao meio, no sentido longitudinal, sem separar completamente, e rechear com o purê de alho;

7- Servir em seguida.

