Bolo rei é uma receita tradicional portuguesa que encanta

1 - Deixe as passas de molho no rum e vinho do Porto por aproximadamente 2h antes de começar.

2 - Em uma tigela, adicione a farinha, açúcar, fermento, sal, as gemas, manteiga, leite e bata em uma batedeira, velocidade baixa, com o gancho de massas ou amasse na mão.

3 - Leve a massa a uma mesa e sove até ficar bem lisa. Abra a massa e adicione os frutos secos e as passas.

4 - Volte a amassar suavemente até as frutas estarem totalmente incorporadas à massa.

5 - Divida em 3 partes iguais (de aproximadamente 550g), faça bolas e deixe-as descansar por 10 min. Com o cotovelo, ou um rolo de massa, faça um buraco ao centro, e vá modelando em forma de rosca, com aproximadamente 25cm de diâmetro.

6 - Coloque em uma assadeira untada e deixe crescer até dobrar de volume. Quando estiver crescida, pincele com dois ovos batidos. A seguir, adicione à volta do bolo amêndoas laminadas e as frutas.

Dica

Comece colocando três montinhos de açúcar de confeiteiro e depois intercale com as frutas na decoração. Use figo, pêssego, cereja e açúcar de confeiteiro para decorar.

7 - Leve ao forno pré-aquecido em 180ºC por 35 minutos.

8 - Harmonize com um Vinho do Porto.





Diz a tradição que, dentro da massa, deve ser colocada uma fava ou um pequeno brinde ou moeda. Quem encontrar, tem que trazer o Bolo Rei no ano seguinte, mas terá muita sorte também. No entanto, é uma tradição que não se segue mais pelo perigo de a pessoa que encontrar se machucar ou engolir os objetos.