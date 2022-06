Bolo de milho proteico no liquidificador é saboroso e prático

1 - Bata no liquidificador os ovos, milho, farinha de aveia, whey, adoçante, fubá, óleo de coco e o leite até obter uma massa homogênea.

2 - Transfira para uma tigela e adicione o fermento, o coco e o queijo, que devem ser misturados delicadamente.

3 - Asse por 45 minutos no forno pré-aquecido a 180° C ou até passar no teste do palito.

Receita por @juliastofel.fit | Influenciadora de alimentação saudável

