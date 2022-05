Bolo de milho cremoso no liquidificador como o da vovó

Descasque o milho da espiga

1 - Com uma faca, corte totalmente o fundo da espiga - a parte que fica presa ao pé do milho - e, em seguida, levante o milho.

2 - Segure pelas cascas na ponta e balance até que o milho se desprenda das cascas.





Bolo

3 - No liquidificador, bata bem o milho tirado da espiga, o leite, os ovos e a margarina até triturar todo o milho.

4 - Leve para a batedeira e junte a farinha de trigo, o açúcar, o coco ralado. Bata bem e coloque, por último, o fermento.

5 - Unte uma forma média com um furo no meio e deixe assar em um forno pré-aquecido a 180°C, por cerca de 1 hora, ou até o bolo dourar. Se espetar com o garfo, ele deve sair limpo.

6 - Tire do forno, esfrie um pouco e desenforme.

Use a palha do milho para decorar.





Calda de goiabada

7 - Em uma panela pequena, junte a goiaba e a água. Leve ao fogo para derreter totalmente e deixe esfriar. Depois, cubra o bolo



Calda de laranja

8 - Misture o suco de laranja e o açúcar e leve ao fogo em uma panela pequena para ferver e apurar. Cubra o bolo

9 - Se quiser, jogue raspas da casca da laranja para decorar.

VOCÊ TAMBÉM PODE GOSTAR DE:

Aprenda a fazer o bolo de milho verde da vovó

Bolo de milho de latinha que fica muito cremoso!

Aprenda a preparar bolo de milho verde de liquidificador

GOSTINHO DA ROÇA - Os segredos do bolo de milho verde