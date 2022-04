Dicas para fazer churrasco na airfryer

A airfryer é utensílio facilmente encontrado nas cozinhas das pessoas. A fritadeira elétrica ganhou popularidade por permitir o preparo de alimentos sequinhos e crocantes, sem a necessidade de mergulhá-los em óleo ou gordura. Além disso, ela permite o preparo de uma infinidade de comidas, incluindo o famoso churrasco. Pensando nisso, o economista e empresário Nilson Pinto, churrasqueiro com mais de 45 anos de experiência, separou algumas dicas para fazer o churrasco perfeito na airfryer.

Cortes bovinos

Picanha: fatie em bifes, coloque na airfryer sem nada e guarde aquela hemoglobina, sim, o “sangue” que vem no saquinho. Sele os dois lados da carne, acrescente a hemoglobina e deixe selar. Retire a picanha da airfryer e acrescente o sal por último, lembrando que esse é o truque para evitar que a carne perca aquela suculência.

Maminha: fatie a maminha em bifes e coloque na airfryer por alguns minutos (a depender do ponto que você prefere). Depois, acrescente o sal na hora da virada, pois isso evita que a carne desidrate. Um pouco antes de chegar ao ponto desejado, acrescente a manteiga para derreter.

Caso o corte não tenha muita gordura, é possível regá-lo com azeite.

Devido ao fato da fritadeira não usar óleo, o ideal é priorizar carnes com maior quantidade de gordura, garantindo sua suculência. Algumas delas são maminha na manteiga, cupim e picanha .

Linguiça

As linguiças toscana e de pernil também podem ser preparadas na airfryer. Para isso, é importante atentar-se ao tempo de cozimento e virá-la no tempo correto.

Tempo total da Linguiça Toscana: 30 minutos de cozimento e virar em 15 minutos.

Tempo total da Linguiça de pernil: 20 minutos de cozimento e virar em 10 minutos.

Para manter a linguiça suculenta, uma dica é acrescentar legumes que soltam água junto, como cebolas ou tomates recheados. Além disso o segredo é sempre adicionar um molho para grudar os temperos e dar suculência, como limão, Shoyo, mostarda e azeite.

Tomate recheado: corte o fundo e a tampa do tomate (o fundo para deixar o tomate “em pé” e não rolar, então, tire a tampa para o recheio). Com uma colher, tire a polpa (onde vai a mistura de requeijão e gorgonzola), deixe por cerca de 20 minutos na airfryer e não se esqueça de retirar antes da linguiça, pois o cozimento do tomate é mais rápido.