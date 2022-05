Organizadora de shows da ExpoLondrina será multada por usar fogos de artifícios

A Sema (Secretaria Municipal do Ambiente) multou em R$ 500 a empresa Diverti Entretenimento e Eventos Ltda, de São Paulo, por fogos de artifício com barulho lançados durante a ExpoLondrina 2022, realizada entre os dias 1 e 10 de abril no Parque Governador Ney Braga.

A Diverti foi contratada pela SRP (Sociedade Rural do Paraná) para gerenciar os shows da feira, contratar os artistas e providenciar toda a estrutura. A parceria entre as duas partes existe há pelo menos 10 anos, mas antes a instituição paulista era a responsável pelo camarote de uma marca de cerveja. Em 2022, o acordo foi ampliado para administrar a operação da arena onde as apresentações musicais ocorreram.





Soltar fogos de artifício sonoros é proibido desde 2018 em Londrina, quando o prefeito Marcelo Belinati (PP) editou um decreto regulamentando a decisão. A desobediência à determinação implica em multa mínima de R$ 500, que poderá ser duplicada em caso de reincidência e quadruplicada se houver nova irregularidade.





A notícia de que a Sema multou a organizadora veio após resposta da prefeitura enviada ao vereador Deivid Wisley (PROS), que cobrou explicações do caso. Segundo o auto de infração, a Diverti estourou fogos barulhentos, desrespeitando a legislação. Assim que for notificada, ela tem 20 dias para apresentar defesa.

Em nota, a empresa informou “que ainda não teve acesso ao conteúdo da notificação. Assim que receber, tomará as medidas necessárias”.





