ExpoLondrina conta com intensa programação de ovinocaprinocultura

A participação da ovinocaprinocultura na ExpoLondrina é sempre marcante, com a presença de criadores do Paraná, de outros estados e de várias raças. Segundo o diretor de ovinocaprinocultura da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Luiz Fernando Cunha Filho, a exposição de Londrina é a maior do sul do país, reunindo um grande número de animais e eventos da área.

Entre as raças que participam da 60ª ExpoLondrina, estão as de ovino de corte Ile de France, Texel, Santa Inês, Dorper, White Dorper, Suffolk, Pool Dorset, Naturalmente Coloridos, Hampshire Down, Corriedale, Romanov, Morada Nova e caprinos da raça Anglo Nubiano, raça de dupla aptidão (carne e leite), Boer (Sulina-corte) e Saanen (leite), Murciana (leite), Torgenburg (leite). Os julgamentos de admissão e classificação de ovinos serão nos dias 3 e 4 de abril. As raças que participarão da exposição e que contam com etapa de ranqueamento são Ile de France, Santa Inês, Dorper, White Dorper, Suffolk, Texel e Minicabras

A programação do setor traz o “8º Ciclo de Palestras em Ovinocaprinocultura Moderna”, com agenda para o dia 5 de abril; um workshop da raça Dorper e White Dorper para criadores, programado para o dia 9 de abril, às 16h, ministrado pelo juiz sul-africano, Ashley Phillips. Ambos serão realizados no recinto Milton Alcover.





Já no dia 4 de abril (segunda), dois minicursos serão realizados: às 9h, “Resistência parasitária em ovinos e caprinos” e às 14h, “VIII Curso de exame andrológico em pequenos ruminantes”. O evento contará com a participação de um criador de Minicabras e também da raça brasileira de ovelhas, Morada Nova pela primeira vez na exposição.

