Bolsonaro chega nesta sexta em Londrina para agenda no Norte Pioneiro

Atendendo a solicitações de sua base aliada na região, o presidente Jair Bolsonaro (PL) cumprirá agenda em Londrina e no Norte Pioneiro entre esta sexta-feira (8) e sábado (9). Ele desembarca no Aeroporto Governador José Richa por volta das 17h, segundo informou a assessoria do deputado federal Filipe Barros (PL), uma das principais lideranças bolsonaristas na cidade.

Em seguida, visitará a ExpoLondrina, onde deve discursar para o público. O compromisso, agendado por Barros, consta na agenda oficial do Palácio do Planalto.

No sábado pela manhã, o presidente visitará o Santuário de São Miguel Arcanjo, em Bandeirantes, atendendo pedido de lideranças do Norte Pioneiro, como o deputado federal Diego Garcia (Republicanos). O compromisso não constava na agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto até ontem.





Não havia uma confirmação também se o presidente dormiria em Londrina ou em um resort localizado em Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro, de onde partiria rumo a Bandeirantes, com a possibilidade de ser acompanhado por uma motociata com saída de Andirá.





Os assessores do deputado Filipe Barros tentam agendar uma entrevista coletiva no início da manhã deste sábado em Londrina, antes da viagem do presidente e de sua comitiva rumo ao Norte Pioneiro.

A passagem de Bolsonaro por Londrina é parte de um roteiro que começa na manhã desta sexta no Rio Grande do Sul. Bolsonaro participa da inauguração da duplicação do Contorno de Pelotas, na BR-116/392, em Pelotas.





Na sequência, segue para Passo Fundo para acompanhar a inauguração das obras de reforma e ampliação do aeroporto regional do município gaúcho. Após o almoço, a comitiva presidencial viaja a Londrina, com chegada prevista para as 17h.





O governador Ratinho Junior (PSD), aliado de Bolsonaro, disse que acompanhará o presidente no

giro pelo Norte Pioneiro, já que terá compromissos oficiais nesta sexta em Curitiba.





É a primeira visita de Bolsonaro a Londrina como presidente da República. Sua última vinda à cidade havia ocorrido em 2017, quando ainda era deputado federal. Eleito com cerca de 80% dos votos válidos em Londrina na eleição presidencial de 2018, o titular do Planalto vem à cidade pouco mais de 20 depois da visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao assentamento rural Eli Vive, no distrito de Lerroville.





Lula e Bolsonaro polarizam a disputa eleitoral, com o petista mantendo a liderança nas pesquisas já divulgadas, tendo o presidente em segundo lugar.