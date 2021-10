Santos vence o Grêmio nos acréscimos e sai da zona de rebaixamento

O torcedor do Santos, de volta à Vila Belmiro neste domingo (10), precisou de mais paciência e esperar até os 46 minutos do segundo tempo para festejar o gol que deu a vitória sobre o Grêmio, por 1 a 0. Wagner Leonardo foi quem definiu o placar. O clube da baixada santista não vencia um uma partida desde agosto.



Além de esperar até a parte final do jogo para comemorar, ainda houve alguns minutos de ansiedade até o árbitro de vídeo confirmar a posição legal do zagueiro santista no momento que ele desviou a bola para o gol. Passado o sufoco, veio a vibração não só pela vitória, mas pelo fato de o time alvinegro conseguir sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.



Agora com 28 pontos, o Santos aparece na 16ª colocação. O Grêmio, por sua vez, segue na parte vermelha da tabela, em 19º, com 23.

Na próxima rodada, o alvinegro terá um desafio ainda maior na tentativa de sair da parte de baixo da tabela. Fora de casa, vai encarar o líder Atlético-MG, na quarta-feira (13). No mesmo dia, o Grêmio vai encarar o Fortaleza.



Antes de a bola rolar, como tem ocorrido em todos os jogos desta rodada, a equipe de arbitragem fez um protesto em repúdio à agressão sofrida pelo árbitro Rodrigo Crivellaro em partida da Série A2 Campeonato Gaúcho. No campo, árbitro e auxiliares se ajoelharam. Na sala do VAR (árbitro de vídeo), os profissionais exibiram um cartão vermelho.





Ficha técnica





SANTOS



João Paulo; Vinícius Balieiro (Madson), Velázquez, Wagner e Marcos Guilherme (Diego Tardelli); Camacho (Jobson), Vinícius Zanocelo (Felipe Jonatan), Carlos Sánchez e Lucas Braga; Marinho e Léo Baptistão (Gabriel Pirani). Técnico: Fábio Carille.





GRÊMIO



Brenno; Vanderson, Ruan, Rodrigues (Ferreira), Kannemann e Rafinha; Thiago Santos, Lucas Silva (Mateus Sarará), Alisson e Douglas Costa (Jean Pyerre); Diego Souza (Churín). Técnico: Felipão.



SANTOS 1x0 GRÊMIO

Competição: Campeonato Brasileiro - 25ª rodada

Data: 10/10/2021 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ)

Cartões amarelos: Léo Baptistão, Carlos Sánchez, Felipe Jonatan e Diego Tardelli (Santos); Thiago Santos, Lucas Silva, Kannemann, Rafinha, Douglas Costa e Rodrigues (Grêmio)

Cartões vermelhos: Rafinha (Grêmio)

Gols: Wagner, do Santos, aos 47 minutos do 2º tempo.