Santos perde do Juventude e vê fantasma do rebaixamento

O Santos perdeu para o Juventude por 3 a 0 na tarde deste domingo (26) e chegou à marca de dez jogos sem vencer -dos quais oito foram pelo Nacional. A partida, no estádio Alfredo Jaconi, foi válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.



Continua depois da publicidade





Continua depois da publicidade

Com o resultado, o time paulista estaciona nos 24 pontos. O Juventude contabiliza 26 e deixa a zona de rebaixamento.



A equipe paulista nunca disputou a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, algo que o torcedor tem como orgulho. Algo que está ameaçado pelo pífio desempenho na temporada.

Continua depois da publicidade



A superioridade dos santistas na etapa inicial deu esperança ao torcedor, que não comemora uma vitória da equipe desde o dia 1º de agosto -1 a 0 sobre a lanterna Chapecoense, quando o time alvinegro era comandado pelo técnico Fernando Diniz.



Contra um time que figurava na zona do rebaixamento, o Santos impôs um bom começo de jogo e teve chances, com Marinho e Léo Baptistão, para abrir o placar na etapa inicial. Principal jogador santista, Marinho não marca um gol desde o último 10 de julho, quando fez de pênalti sobre o Palmeiras. Em campo, parecia ansioso.



Em sua primeira finalização, o Juventude abriu o placar. Aos 45 minutos, Guilherme Castilho, cobrando falta da intermediária, mandou a bola na área, e o centroavante Ricardo Bueno completou de cabeça.



No segundo tempo, o Santos já não tomava iniciativa, e o jogo ficou truncado. Fábio Carille tirou o zagueiro Danilo Boza e colocou atacante Diego Tardelli.



Em seguida, Guilherme Castilho reapareceu, desta vez cobrando escanteio na área, e Dawhan desviou para ampliar, aos 18 minutos.



O pesadelo santista aumentou aos 38, quando Castilho marcou o seu depois de ter dado duas assistências.

O Santos agora terá uma sequência bem complicada no Nacional. Na próxima rodada, a equipe de Carille recebe o Fluminense, no domingo (3), às 18h15, na Vila Belmiro. Depois, tem pela frente o rival São Paulo, no dia 7, no Morumbi, e o Grêmio no dia 10, na Vila. O time fecha o tour de confrontos complicados contra o Atlético-MG, no dia 13, no Mineirão.



Já o Juventude volta a jogar pelo Brasileiro no domingo (3), contra o Palmeiras, no Allianz Parque.