Santos bate o Cuiabá por 4 a 1 e é vice-líder do Brasileiro

O Santos bateu o Cuiabá por 4 a 1 na noite de domingo (8) e se tornou vice-líder do Campeonato Brasileiro com dez pontos. O time cuiabano, com sete, ficou em 11º.

Léo Baptistão abriu o placar logo aos 2 minutos de jogo. O visitante empatou após Uendel cruzar e Alesson cabecear para o gol. Ainda no primeiro tempo, Marcos Leonardo fez o segundo do Peixe depois de assistência de Baptistão.

Na segunda etapa, os gols saíram aos 30, no primeiro toque na bola de Angulo - que havia acabado de entrar - e aos 33, com Rwan Cruz, que também havia entrado havia poucos minutos.





No domingo (15), às 16h, o Cuiabá encara o São Paulo na casa do adversário, mesmo dia em que o Santos visita o Goiás às 19h.