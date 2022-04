Salatiel encabeça lista de saídas do Londrina às vésperas da série B

A duas semanas da estreia na Série B, o Londrina começa a reformular o elenco pensando no Brasileiro. Como o técnico Adilson Batista quer trabalhar com um grupo de 27 atletas, o clube vai liberar vários jogadores.

Um dos que não irão permanecer é o centroavante Salatiel, bastante criticado pela torcida. O atacante ainda não balançou as redes este ano e no jogo contra o Athletico desperdiçou um pênalti, o que selaram a vitória e a classificação do rubro-negro para a semifinal do Paranaense.

No ano passado, Salatiel participou de 42 partidas e marcou apenas quatro gols. O jogador tem contrato com o LEC até o ano que vem e será emprestado. Para o seu lugar, o LEC anunciou a contratação do centroavante Gabriel Santos, que já treina no clube. Outra opção para jogar de 9 é Douglas Coutinho, artilheiro alviceleste na temporada com quatro gols.





Estão fora também dos planos da comissão técnica o volante Luan Marchiori, o meia Danilo e o atacante Juan Matos. Os dois últimos devem ser emprestados ao Juventude de Jaraguá do Sul (SC), time dirigido pelo técnico Alemão, ex-LEC, e que vai jogar a Série D. O volante Jean Henrique também não deve permanecer para a Série B.





