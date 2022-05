Londrina recebe o Vila Nova em busca dos pontos perdidos

Depois de somar apenas um ponto nos últimos três jogos, o Londrina quer voltar a vencer para não se aproximar das últimas colocações da Série B. Diante de um adversário que também sofre pressão, o Tubarão recebe o Vila Nova nesta sexta-feira (29), às 19h, no estádio do Café, pela quinta rodada do Brasileiro.



Em 11º, com quatro pontos, o Alviceleste sabe que uma vitória o leva para a parte de cima da tabela. Já um novo revés pode significar uma aproximação perigosa da zona do rebaixamento. "Sabemos da importância de somar estes pontos porque estamos muito perto de quem está atrás, mas também a três pontos da parte de cima. É o jogo para recuperarmos os pontos que deixamos nestes últimos confrontos", frisou o técnico Adilson Batista, que está invicto ainda no estádio do Café. Acumula duas vitórias e um empate.



Com pouco tempo de recuperação e preparação após a derrota para o Cruzeiro, o treinador alviceleste priorizou a conversa com o elenco e pregou confiança neste momento de oscilação da equipe. Confiança, aliás, é que Adilson Batista tem de sobra no goleiro Matheus Nogueira, que falhou no lance do gol da vitória do Cruzeiro na última terça-feira, no Mineirão.







"Joga o Nogueira. É o momento de fortalecimento do grupo, de passar confiança e credibilidade até pelo jogo que ele fez. Erros acontecem e ele tem o meu voto de confiança. Espero que o torcedor também entenda e nos ajude. Não é hora de crucificar e estamos todos juntos em busca do mesmo objetivo", apontou.





