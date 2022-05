Londrina EC rescinde com lateral e vai emprestar zagueiro

O Londrina rescindiu o contrato do lateral-direito Léo. Um dos reforços apresentados para a Série B, o jogador de 29 anos não foi relacionado pelo técnico Adilson Batista para nenhum jogo do Brasileiro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Na derrota para o Bahia, o treinador não pôde contar com os outros dois jogadores da posição - Samuel Santos estava machucado e Watson, suspenso -, mas preferiu improvisar o volante Luan no setor.

Continua depois da publicidade





Quem também está a caminho do time de Pato Branco é o zagueiro Zé Pedro. Revelação da base alviceleste, o jogador de 22 anos não tem sido aproveitado por Adilson Batista. O zagueiro será emprestado até o final da Série D. No profissional do LEC, Zé Pedro atuou em 17 partidas e marcou um gol.





Leia mais na Folha de Londrina.