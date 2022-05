Londrina EC enfrenta o Cruzeiro no Mineirão em "jogo grande"

O Londrina tem o seu primeiro teste de fogo na Série B nesta terça-feira (26) no jogo contra o Cruzeiro, no Mineirão. Depois de oscilar bons e maus momentos nas três rodadas iniciais, o Tubarão encara um dos "grandes" do Brasileiro para tentar embalar na competição. A partida começa às 21h30.

Os dois times têm campanhas semelhantes e somam quatro pontos cada, com uma vitória, um empate e uma derrota. A pressão e a cobrança são maiores no lado do time mineiro, que venceu apenas um jogo nas últimas cinco partidas, perdeu o título mineiro para o rival Atlético e ainda não deu mostras de ser um time confiável na Série B, que disputa pelo terceiro ano seguido.

"Eles vêm sob pressão e podemos utilizar isso a nosso favor. Mas sabemos que é uma grande equipe e temos que respeitar. O nosso começo no campeonato é bom, mas claro que o resultado é sempre importante. Esperamos fazer outra bela partida e concretizar com a vitória", frisou o zagueiro Augusto, autor do gol de empate contra o Novorizontino.





No ano passado, os times empataram em 2 a 2 no Mineirão e, no estádio do Café, o Cruzeiro venceu por 1 a 0. "O Cruzeiro tem um padrão de jogo, uma maneira de trabalhar e tradicionalmente sempre prezou pelo jogador mais técnico. É um time de toque de bola e o treinador cobra isso. Temos que ter os devidos cuidados e atenção", alertou o técnico Adilson Batista. "Mas o que eu peço sempre para os jogadores é ter coragem, confiança e personalidade para arriscar". Ele conhece bem o adversário, já que treinou o Cruzeiro em duas ocasiões, inclusive em 2019, ano em que o clube mineiro caiu para a Série B. Além disso, Adilson jogou no Cruzeiro entre 1989 e 1993. O atual treinador alviceleste já dirigiu o time mineiro em 184 partidas.





Um dos cuidados que o treinador tem pedido ao time é atenção nos minutos iniciais. Contra Criciúma e Novorizontino o LEC tomou gol no começo dos jogos e isso gerou um desgaste maior no time. "Temos trabalhado a concentração e o foco desde o começo porque se você não sair atrás do placar, facilita o jogo. É uma partida para termos paciência e tranquilidade e saber aproveitar os espaços que vão surgir", apontou Augusto, que já marcou três gols na temporada.

