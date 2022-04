Londrina EC anuncia mais dois reforços para a Série B

O Londrina Esporte Clube anunciou dois reforços para a disputa da Série B, na manhã desta quinta-feira (7). O goleiro Victor Souza e o lateral-direito Léo foram oficializados e já trabalham com o elenco do Tubarão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Victor Souza, de 29 anos, estava no Água Santa e fez 11 jogos no Campeonato Paulista desse ano. O goleiro de 1,91m já vinha sendo especulado no LEC nas últimas semanas, como noticicou a Folha de Londrina. Formado nas categorias de base do São Caetano e do Cruzeiro, ele também defendeu Cuiabá, CRB e Paysandu, entre outras equipes. No Tubarão, Victor chega para disputar posição com Matheus Albino, Matheus Nogueira e Neneca, atuais goleiros do elenco alviceleste.

Continua depois da publicidade





Também oficializado nesta manhã, o lateral-direito Léo tem 29 anos e defendeu o Novo Hamburgo no Campeonato Gaúcho de 2022. Revelado pelo Caxias, o atleta também joga como zagueiro ou volante. Ele já atuou, entre outros times, por Náutico, Joinville, Operário, Criciúma e Cuiabá, onde conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, em 2019.





Em Londrina desde quarta-feira (6), Léo passou por exames médicos e ainda aguarda a liberação de seu nome junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), para ficar à disposição do técnico Adilson Batista. Se for utilizado na lateral-direita, o gaúcho terá a concorrência de Samuel Santos, único jogador da função no plantel do Londrina.





Com o anúncio dos novos reforços, o Tubarão soma oito contratações para o Campeonato Brasileiro. Antes de Victor Souza e Léo, a diretoria do LEC já tinha acertado com o zagueiro Denílson, o lateral-esquerdo Dudu, os volantes Marcinho e Mandaca, o meia Gabriel Honório e o atacante Gabriel Santos.