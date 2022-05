Londrina deve ter mudanças para encarar o Bahia na Fonte Nova

Menos de 48 horas depois do empate suado com o Vila Nova, no estádio do Café, por 2 a 2, o Londrina embarcou neste domingo (1º) para o Nordeste do País com 19 jogadores na delegação. Na terça-feira (3), o Tubarão encara o Bahia, às 19h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo abre a 6ª rodada da Série B do Brasileiro. O técnico Adilson Batista terá alguns desfalques para o jogo em relação aos atletas que foram utilizados no fim de semana, inclusive, dois titulares.

O lateral-direito Samuel Santos e o volante Jhonny Lucas acusaram lesão durante a partida contra o Vila e sequer viajaram. O outro lateral-direito, Watson, foi expulso na última sexta-feira (29) e terá que cumprir suspensão automática no compromisso diante do Esquadrão de Aço. Na lateral a opção do treinador será improvisar Luan Marchiori, que é volante de origem, enquanto que no meio surgem como alternativa Marcinho, Jean Henrique e Mandaca.

No sábado (30), o elenco fez um trabalho de recuperação em jogo-treino com o sub-20, vencido pelo time principal, e nesta segunda-feira (2) está prevista uma nova atividade em solo baiano. Na terça o LEC entrará em campo pressionado pelos últimos resultados e as oscilações nas atuações até aqui na competição. A equipe acumula quatro confrontos sem saber o que é vitória, sendo dois reveses e duas igualdades. O Londrina ainda não conseguiu vencer fora de casa. Foram dois jogos e duas derrotas, para Criciúma e Cruzeiro, ambas por 1 a 0.





Apesar do retrospecto desfavorável e de alguns jogadores ainda devendo uma boa apresentação, Batista prega confiança para voltar com os três pontos na bagagem. “Assisti o último jogo entre Bahia e Sampaio Corrêa (na 4ª rodada, em que o Bahia venceu por 1 a 0). Vamos para tentar recuperar esses pontos (perdidos no Café). É um adversário bem treinado pelo Guto Ferreira, mas o Londrina tem capacidade e personalidade para fazer um grande jogo e conseguir o resultado”, valorizou.





