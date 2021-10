Jogadores do Cruzeiro anunciam greve devido a salários atrasados

Jogadores do Cruzeiro entraram em greve nesta quarta-feira (13) devido a salários atrasados. A decisão foi comunicada ao técnico Vanderlei Luxemburgo, que contava com a reapresentação do elenco nesta quinta (14) à tarde, na Toca da Raposa.



O grupo cobra uma resposta da diretoria e afirma que há pendências financeiras referentes ao ano passado com atletas e demais profissionais da agremiação.



O presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues, está em Lisboa (POR) para ministrar palestra sobre "Os desafios da gestão moderna de futebol no Brasil".

Procurado pela reportagem, Rodrigues não retornou ao pedido de entrevista até a publicação deste texto. O clube também não se manifestou.



Em carta, os jogadores apontam que os funcionários têm recebido auxílio financeiro do elenco.



"Confessamos que é desgastante e angustiante escrever essa carta para alcançarmos direitos, em razão das insustentáveis condições. Não iremos nos calar, por esse motivo, estamos aqui para dar voz, principalmente aos funcionários que têm sofrido com a atual situação", dizem os atletas em trecho do comunicado divulgado nas redes sociais.



Eles reclamam que os vencimentos chegaram a ficar seis meses atrasados neste ano.



Rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro em 2019, o Cruzeiro vive grave crise financeira e deverá permanecer longe da elite pelo terceiro ano seguido. Em 30 jogos da segunda divisão do Nacional nesta temporada, o time contabiliza 39 pontos e é o 11º da classificação.



Após empatar com o Botafogo na terça-feira (12), no estádio Independência, em Belo Horizonte, a equipe mineira volta a campo na sexta-feira (22), às 21h30, contra o Avaí, na Ressacada.



Ídolo do clube, presente nas últimas conquistas importantes, o goleiro Fábio é um dos atletas que divulgou o manifesto nas redes sociais.



VEJA A CARTA NA ÍNTEGRA



Carta à Nação Azul



Nós, ATLETAS PROFISSIONAIS DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE, viemos por meio desta carta publicamente informar e esclarecer a todos e principalmente à Nação Cruzeirense, o que abaixo segue:



Confessamos que é desgastante e angustiante escrever essa carta para alcançarmos direitos, em razão das insustentáveis condições. Não iremos nos calar, por esse motivo, estamos aqui para dar voz, principalmente aos funcionários que têm sofrido com a atual situação.



Informamos que diante dos reiterados atrasos salariais neste ano de 2021, onde chegou ao ponto insustentável de termos até 6 (seis) meses de atrasos, o que demonstra a precária situação financeira a que estão expostos todos os funcionários, que atualmente estão sendo socorridos pelo auxílio/ajuda financeira dos atletas profissionais para manutenção das necessidades básicas de sobrevivência.



Salientamos que a delicada situação é praticamente impensável para um clube da grandeza e tradição do Cruzeiro Esporte Clube. Até o presente momento, atletas e funcionários do Cruzeiro Esporte Clube (Toca I e Toca II) estão com os salários atrasados.



Entre o elenco profissional e funcionários com contrato de trabalho vigente há também pendências financeiras referentes ao ano de 2020. Informamos que a presente carta se fez necessária pela absoluta ausência de uma efetiva resposta quanto ao pagamento dos salários atrasados.



Contudo, neste ato ressaltamos que, todas as dificuldades financeiras impostas pela delicada situação, não faltou e nem faltará empenho para o cumprimento dos contratos de trabalho por atletas profissionais e funcionários, que jamais deixaram e/ou deixarão de honrar a tradicional camisa deste gigantesco clube.



Informamos à gestão do Cruzeiro Esporte Clube que estaremos aguardando o cumprimento das obrigações no prazo mais breve possível, sendo lamentável ver o sofrimento dos colaboradores que dedicam seus dias a manter essa centenária e vitoriosa instituição.



Faremos a paralisação dos treinamentos em voz a todos os colaboradores que amam o Clube e estão desamparados.



Infelizmente, ficou intolerável e injustificável a forma como atletas e funcionários estão sendo geridos. Não aceitaremos essa negligência que tem afetado famílias que dedicam seu tempo, seu suor, seu esforço para cuidar, zelar, servir essa instituição tão amada Cruzeiro Esporte Clube.



Avante, Cruzeiro. Você é gigante.



Belo Horizonte, 13 de Outubro de 2021."