Gabigol perde pênalti e permite ao Santos sonhar com volta à Libertadores

O Santos entrou em campo, na noite de segunda-feira (6), ainda sob risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Venceu o Flamengo por 1 a 0 no Maracanã, assegurou classificação ao menos à Copa Sul-Americana e passou a sonhar com uma improvável vaga na Copa Libertadores.



O triunfo no Rio de Janeiro foi definido em um gol de Marcos Leonardo, já no segundo tempo. O ex-santista Gabigol teve a chance do empate, mas cobrou um pênalti na trave e deu à sua velha equipe uma nova meta na rodada derradeira do Nacional.



Os comandados de Fábio Carille somam agora 49 pontos e, na 11ª colocação, estão livres do risco de queda à Série B. Para chegar à Libertadores, precisam atingir o oitavo lugar na tabela, ultrapassando Ceará, Atlético-GO e América-MG, que têm 50 pontos cada um.



Na próxima quinta-feira (9), às 21h30, o Santos enfrentará o Cuiabá na Vila Belmiro. Na tentativa de retornar à principal competição continental, tem de vencer e torcer para que nenhum dos três times à sua frente triunfe.

No mesmo horário, o América-MG jogará contra o São Paulo, em Belo Horizonte. O Atlético-GO também jogará em casa, em Goiânia, diante do Flamengo. O Ceará terá pela frente o Palmeiras, em São Paulo.



A combinação de resultados não é simples, mas é uma possibilidade com a qual não contava boa parte da torcida até segunda-feira. Deixar de vez o risco de degola era a prioridade, o que foi possível com um bom e equilibrado jogo no Maracanã.



No primeiro tempo, os dois goleiros trabalharam bem, e o árbitro de vídeo entrou em ação para anular um gol do rubro-negro Pedro, por impedimento. Na etapa final, o VAR agiu em sentido contrário e valiou um tento que havia sido considerado irregular no campo.



Aos 12 minutos, Marcos Guilherme entrou na área driblando, com alguma liberdade. Seu passe não foi o mais preciso, mas Marcos Leonardo o aproveitou batendo de pé esquerdo. Em posição legal, como se conferiu em vídeo.



O Flamengo passou a buscar o empate e encontrou a melhor chance em pênalti cometido por Kaiky em Vitinho. Gabigol acertou o poste esquerdo de João Paulo, aos 23, e o Santos conseguiu proteger sua vantagem até o apito final.



Para a formação rubro-negra, o resultado não tem grandes efeitos práticos na tabela. A equipe carioca, que demitiu o técnico Renato Gaúcho após a derrota na final da Libertadores e vem sendo dirigida interinamente por Maurício Souza, já é vice-campeã brasileira.





FLAMENGO

Hugo; Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Rodinei; João Gomes (Lázaro), Andreas e Vitinho (Thiaguinho); Everton Ribeiro (Matheus França), Gabigol e Pedro. Técnico: Maurício Souza.





SANTOS

João Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Camacho (Balieiro), Vinícius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho (Ângelo), Marcos Guilherme (Sander) e Marcos Leonardo (Raniel). Técnico: Fábio Carille





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)=

Cartões amarelos: Pedro, Matheuzinho, Rodinei (FLA); Marcos Leonardo, Kayky, Raniel (SAN)

Gols: Marcos Leonardo, aos 11 minutos do segundo tempo