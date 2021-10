Flamengo bate Juventude e segue na caça ao Atlético-MG

Com boa atuação no Maracanã, o Flamengo derrotou o Juventude por 3 a 1 nesta quarta-feira (13), com gols de Kenedy, Pedro e Andreas Pereira, pelo Campeonato Brasileiro, e segue na caça ao líder Atlético-MG.



A equipe rubro-negra definiu o placar na etapa inicial e administrou a vantagem. William Matheus diminuiu para o time gaúcho.



Na vice-liderança, os flamenguistas atingiram 45 pontos e ainda têm dois jogos a menos em relação aos atleticanos, que, também nesta quarta, venceram o Santos. No dia 30 de outubro, cariocas e mineiros fazem um confronto direto, que pode ser decisivo para a disputa da taça do Campeonato Brasileiro da Série A.

Na próxima rodada, o Flamengo receberá Cuiabá no domingo (17), às 20h30, no Maracanã. No mesmo dia, o Juventude, ainda com 28 pontos, fará o clássico gaúcho diante do Grêmio, às 18h15, na Arena do Grêmio, duelo fundamental na briga contra o rebaixamento.





Ficha técnica





FLAMENGO



Diego Alves; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís (Renê); Arão, Thiago Maia (Lázaro), Andreas Pereira (Bruno Viana) e Kenedy (Rodinei); Michael e Pedro (Vitor Gabriel). T.: Renato Gaúcho





JUVENTUDE



Douglas Friedrich; Paulo Henrique, Vitor Mendes, Quintero e William Matheus (Guilherme Santos); Forster (Didi), Ricardinho, Guilherme Castilho (Capixaba) e Wagner (Chico Kim); Paulinho Bóia e Ricardo Bueno (Ricardo Bueno). T.: Marquinhos Santos





Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: André Luiz de Freitas Castro (GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Cristhian Passos Sorence (GO)

VAR: Elmo Resende Alves Cunha (GO)

Cartões amarelos: Filipe Luís e Renê (FLA); Quintero, William Matheus e Vitor Mendes (JUV)

Gols: Kenedy (FLA), aos 11', Pedro (FLA), aos 25', e Andreas Pereira (FLA), aos 34'/1ºT; William Matheus (JUV), aos 11'/2ºT