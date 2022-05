Corinthians vence Fortaleza com gol contra no Campeonato Brasileiro

O Corinthians derrotou o Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste domingo (1º), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

O gol contra foi marcado por Matheus Jussa, aos 8 minutos do segundo tempo.



Com o resultado, o Timão voltar a assumir a liderança do torneio, com nove pontos. O Leão do Pici, que ainda não pontuou, é o lanterna.





O próximo compromisso do Corinthians é pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, quando viaja para encarar o Deportivo Cali, em Cali, Colômbia, na quarta-feira (4), às 21h.





Pela mesma competição e rodada, mas na quinta-feira (5), às 19h, o Fortaleza recebe o River Plate.