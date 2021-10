Corinthians registra sua 2ª pior partida em cartões, mas mantém 'Fair Play'

O Corinthians registrou no domingo (24), em partida contra o Internacional, seu segundo maior número de cartões recebidos nesta edição do Campeonato Brasileiro ao ser punido com três amarelos e um vermelho. Apesar da marca negativa, a equipe segue como a menos faltosa de todos os 20 participantes da Série A e também a que menos é advertida com cartões.



No Beira-Rio, Gabriel, Renato Augusto e Cássio foram amarelados pelo árbitro Bruno Arleu de Araújo. O goleiro corintiano, inclusive, está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e não joga contra a Chapecoense, na Neo Química Arena. Além do trio, o volante Xavier foi expulso nos acréscimos do segundo tempo e também virou desfalque para o técnico Sylvinho.



Apenas na rodada inaugural do Campeonato Brasileiro, diante do Atlético-GO, é que o Corinthians teve um número superior de cartões -quando registrou cinco advertências ao longo da partida vencida pelos goianos, por 1 a 0, em Itaquera, no dia 30 de maio.

De lá para cá, a equipe se consolidou como a que menos faz faltas na competição nacional, com uma média de 10,7 infrações por jogo na Série A. O Red Bull Bragantino, o segundo da lista, aparece com uma média de 14 faltas por partida no Brasileirão.



Ao todo, considerando também os membros da comissão técnica, o Corinthians recebeu 41 cartões, sendo 39 amarelos e apenas dois vermelhos.