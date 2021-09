Brasileiro feminino paga ao campeão Corinthians 0,87% do prêmio do masculino

O Corinthians faturou na noite deste domingo (26), além do tricampeonato no Brasileiro Feminino, a premiação de R$ 290 mil pela conquista nacional. Depois das duas derrotas na decisão, as palmeirenses, vice-campeãs, ficaram com R$ 190 mil.



Os valores são superiores aos de anos recentes. Em comparação à temporada passada, quando o título rendeu R$ 180 mil ao alvinegro paulista, o crescimento foi de 57%. Mesmo assim, o prêmio escancara ainda a desigualdade entre gêneros na modalidade no país: a quantia representa 0,87% dos R$ 33 milhões oferecidos ao campeão da Série A.



E vai além. Hoje o Corinthians dirigido por Sylvinho ocupa a sexta colocação no Brasileirão, depois de também ter batido o Palmeiras neste final de semana. Caso essa seja a posição final da equipe ao final das 38 rodadas, o clube levaria para casa R$ 24,7 milhões.

No Brasileirão feminino, se o clube do Parque São Jorge terminasse a competição deste ano com esse mesmo sexto lugar -ou seja, caindo na fase de quartas de final,-, levaria para casa R$ 55 mil.



A competição hoje não conta com um contrato de naming rights, como ocorre no masculino. Além disso, os contratos de transmissão firmados pela CBF também não são robustos o bastante para inflar a premiação.