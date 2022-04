Atacante Gabriel Santos reforça o Londrina EC

O atacante Gabriel Santos, que estava no Ceará, foi anunciado neste sábado (19) pela diretoria do Londrina Esporte Clube.

Formado pelo Vitória, o atleta passou por Volta Redonda, Sampaio Correa-RJ, Caldense, São Bernardo e Ceará, e disputou o último Campeonato Cearense. Nascido em Campos dos Goytacazes-RJ, o jogador também atuou no futebol europeu, onde defendeu as cores do FC Kalush e FC Rukh Lviv, em 2019 e 2020, respectivamente.



“Chego com a expectativa muito boa de ajudar o grupo e o time a crescer, a brigar lá em cima na tabela”, comentou o atacante. “Sou um jogador de velocidade, força, cabeceio, podem ter certeza que chego para brigar, fazer gols e ajudar a equipe”, completou.