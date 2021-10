Arrascaeta volta ao Flamengo após lesão e corte na seleção do Uruguai

O Flamengo agiu rápido após a lesão na coxa de Arrascaeta, e o jogador retorna ao Rio de Janeiro para dar seguimento ao tratamento no Ninho do Urubu. A informação foi inicialmente veiculada pelo "Ge".



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Nesta sexta (8), a Associação Uruguaia de Futebol confirmou o corte do meia e o Fla negociou a liberação do atleta, que não segue com a delegação para os jogos contra Brasil e Argentina.



Para o duelo de sábado (9) contra o Fortaleza, na capital cearense, o elenco terá nova prova de fogo para mostrar sua força. Diante do 4º colocado da competição, os rubro-negros não terão novamente os convocados Isla, Everton Ribeiro e Gabigol -além do uruguaio. Diego, David Luiz e Gustavo Henrique, todos lesionados, estão no Rio e sequer viajaram com a delegação.

Continua depois da publicidade



Por outro lado, o técnico Renato Gaúcho respira aliviado com as voltas de Filipe Luís e Diego Alves contra os tricolores. Com dores musculares, o lateral ficou no banco em Bragança Paulista e vai par ao jogo. Já o camisa 1 se recuperou de uma gripe e retoma a posição.



A tendência é que o treinador escale Diego Alves, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Filipe Luís; Willian Arão, Thiago Maia, Andreas Pereira, Vitinho, Bruno Henrique e Pedro.





Estádio: Castelão, em Fortaleza (CE)

Horário: 19h (de Brasília) deste sábado (9)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)

Transmissão: Premiere