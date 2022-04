Alan Ruschel pode estrear no LEC contra o Cruzeiro

O Londrina viajaria na manhã desta segunda-feira (25) para Belo Horizonte, onde enfrenta o Cruzeiro na esta terça-feira (26), no Mineirão, pela quarta rodada da Série B. O técnico Adilson Batista admitiu que deve promover alterações na equipe e uma das novidades pode ser a estreia do lateral/meia Alan Ruschel.





O experiente jogador foi um dos últimos reforços anunciados pelo Tubarão e ainda busca a melhor condição física. Ruschel não disputa uma partida oficial desde o fim do ano passado. Adilson Batista tem insistido que Ruschel será peça importante no elenco durante a disputa do Brasileiro, mas tem pedido paciência para que o jogador se prepare melhor. Mas diante da importância do jogo em BH, admitiu que o lateral pode aparecer no time.



"Existe esta possibilidade. Temos conversado com ele, precisa jogar, precisa de ritmo e os treinamentos estão dando uma condição melhor para ele. O Ruschel é um jogador experiente e vamos enfrentar um adversário experiente, de camisa, de tradição. E neste tipo de jogo às vezes você pode usar os jogadores que tenham uma tarimba maior", afirmou Batista.

Apesar de ser lateral-esquerdo de origem, Alan Ruschel tem jogado nas últimas temporadas no meio-campo e, desde que chegou ao LEC, tem sido utilizado como meia. A função tem sido exercida por Eltinho, desde a chegada de Adilson Batista. O jogador, no entanto, caiu de rendimento e foi substituído nos dois últimos jogos no intervalo. O treinador alviceleste reconheceu a possibilidade de mudança neste setor para o jogo de terça.





