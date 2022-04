Adilson Batista elogia Londrina EC, mas deve mudar contra o Cruzeiro

Depois do empate com o Novorizontino, o Londrina já iniciou a preparação para o confronto com o Cruzeiro, na terça-feira (26), no Mineirão. Será o primeiro duelo do Tubarão contra os chamados "grandes" da Série B. No ano passado, as equipes empataram em 2 a 2 no jogo em Belo Horizonte.

O 1 a 1 com o Novorizontino evitou que o LEC mantivesse o 100% de aproveitamento no estádio do Café no Brasileiro e sob o comando do técnico Adilson Batista, que havia vencido os dois jogos anteriores em casa. O treinador lamentou o tropeço, mas elogiou a atuação da equipe na quinta-feira.



"Sabíamos que enfrentaríamos um adversário difícil e mesmo assim tivemos volume, rodamos, fomos incisivos e criamos condições para vencer. Lamentamos o resultado porque gostaríamos de sair com os três pontos, mas a gente teve muitas coisas boas e outras que precisam ser melhoradas", apontou Batista. "Mas parabenizo o time pela atitude. Tivemos 57% de posse de bola, 17 finalizações, sendo cinco no gol, trocamos mais passes, rodamos mais a bola".





A grande novidade no time titular foi a escalação de Thiago Ribeiro, que nesta sua volta ao LEC havia sido titular apenas nos confrontos das quartas de final do Paranaense com o Athletico. O atacante atuou pouco mais de 60 minutos na quinta e teve boa participação, com movimentação e duas finalizações perigosas. "Ele não jogava há um bom tempo, vinha entrando poucos minutos e se recondicionou melhor nas últimas semanas e fez um bom jogo", comentou o treinador alviceleste.





