ExpoLondrina: ingressos para shows devem ser trocados até 24 horas antes da apresentação

A pandemia do Covid - 19, surgida em março de 2020, causou o adiamento da ExpoLondrina 2020, e a SRP (Sociedade Rural do Paraná) emitiu comunicado que foi publicado em 14 de julho e posteriormente em 11 de agosto de 2020, disponibilizando a devolução do dinheiro a todos que tivessem adquirido ingressos.

Agora, com a realização do evento, de 01 a 10 de abril de 2022, novamente a SRP e a Diverti - responsável pela produção artística do evento - vêm a público para comunicar a todos que ainda possuem ingressos adquiridos para shows em 2020, que se manifestem em até 24h antes do show que querem assistir nesta edição.





Por questão de segurança, tendo em vista o limite de capacidade da arena, os interessados devem procurar a bilheteria do Parque Governador Ney Braga, munidos dos respectivos ingressos (em original) para troca, no prazo máximo de 24h antes do show escolhido.