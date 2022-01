Coldplay não irá lançar mais álbuns após 2025, diz vocalista

O cantor britânico Chris Martin, 44, vocalista do Coldplay afirmou que a banda deve lançar seu último álbum em 2025. Em entrevista ao programa de rádio The Zoe Ball Breakfast Show, reproduzida pelo NME, o artista falou sobre o futuro do grupo musical.

"O que eu posso te dizer é o seguinte: o nosso último disco de verdade vai sair em 2025, e acho que depois disso vamos apenas fazer turnês. Talvez uma coisa colaborativa ou outra, mas o catálogo do Coldplay, da forma como ele era, vai terminar ali", afirmou o músico em entrevista a apresentadora Jo Whiley.

Neste ano, a banda britânica lançou o álbum "Music of the Spheres", marcando seu nono trabalho de estúdio. O disco incluiu o sucesso "My Universe", uma parceria com a banda de K-pop BTS, que ficou no topo da Billboard Hot 100.





Questionada a respeito dessas declarações em outro programa, Whiley disse nesta quinta-feira (23) que o líder da banda parecia de uma "honestidade encantadora" na entrevista, mas que nunca se sabe "se estava brincando" ou se falava de forma "fatalmente séria".





Em todo caso, no momento do lançamento de "Music of The Spheres", em outubro, o cantor já havia dito à revista musical NME que o grupo tinha a intenção de fazer 12 álbuns antes de parar.