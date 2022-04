Espetáculo de dança aborda a sustentabilidade em Ibiporã

Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) recebe nesta quarta-feira (27), o espetáculo de dança contemporânea (In)Sustentável. Concebido pela Cia MalbArt, de Curitiba, a obra aborda perspectivas a respeito do meio ambiente e o consumo excessivo de recursos naturais. O projeto também vai oferecer duas oficinas de dança.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A apresentação, no cine Teatro Padre José Zanelli, assim como a participação nas oficinas, é gratuita.

Continua depois da publicidade

O projeto oferece acessibilidade por meio de audiodescrição da apresentação. Depois, haverá um bate-papo com o público com tradução em libras.





Sobre (In)Sustentável, o bailarino Patrich Lorenzetti destaca que se trata de um tema pertinente e necessário, que precisa ser cada vez mais difundido. “A criação se deu a partir do incômodo que temos diante do descaso do poder público com a educação e incentivo da população em se responsabilizar por sua produção de lixo. O consumo excessivo e o descarte incorreto são coisas que precisam ser repensadas”, aponta.





A peça foi pensada com o objetivo de abordar novos caminhos que buscam conscientizar o público para um olhar mais profundo sobre o seu propósito na vida. Por meio da dança contemporânea, são apresentados movimentos que contextualizam – por meio das respirações e ações viscerais – a luta dos animais que nascem em meio a uma nova realidade, cercados de lixo plástico que os deforma, intoxica e mata.

Continua depois da publicidade





“Para a criação dos movimentos, partimos da nossa necessidade primordial que é a de respirar. Imaginamos-nos no lugar dos animais que sufocam com lixo, que se engasgam, que morrem por inanição, e criamos movimentos que partem da nossa necessidade de respirar um ar limpo e puro”, frisa Lorenzetti.





A peça de dança contemporânea circula pelo interior do Paraná e já passou por Castro, União da Vitória e Quedas do Iguaçu. As próximas paradas são Marialva, Jacarezinho e Palotina.