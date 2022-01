Educação fecha parceria para ofertar cursos técnicos no Ensino Médio Profissional

A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação e do Esporte) fechou uma parceria para ofertar cursos técnicos integrados de Administração, Agronegócio e Desenvolvimento de Sistemas no Ensino Médio Profissional. As aulas serão ministradas por professores da Unicesumar especializados na área. O novo formato foi permitido pela Lei 13.415/17, referente ao Novo Ensino Médio.

A parceria foi feita devido à dificuldade de encontrar profissionais habilitados para trabalhar os componentes específicos desses cursos, principalmente em cidades menores. A Seed pretende ofertar os cursos em todos os municípios do Estado, proporcionando uma melhor formação aos estudantes.

As aulas que pertencem à Formação Geral Básica continuarão sendo lecionadas por professores da rede, sejam QPM (Quadro Próprio do Magistério), PSS (Processo Seletivo Simplificado) ou por meio de distribuição de aulas extras.





Os outros 24 cursos técnicos ofertados pelo Estado não sofrerão mudanças.

Parceria





A parceria tem como objetivo aumentar o número de vagas ofertadas no ensino técnico profissional. O estudante que ingressar em um desses cursos fará todo o ensino médio na própria instituição de ensino, não sendo necessário se deslocar para outras localidades. Além disso, a parceria envolve apenas as aulas dos componentes curriculares técnicos, portanto, a certificação dos alunos continuarão sendo responsabilidade da instituição de ensino.