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Veja se você passou: confira a lista de aprovados do Vestibular 2022 da UEL

Redação Bonde
19 abr 2022 às 12:00
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A UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulga a lista dos aprovados na 1ª Convocação do Vestibular 2022 nesta terça-feira (19). Os novos alunos começam a estudar na universidade a partir de 1º de agosto de 2022. Veja se você passou! Os aprovados devem fazer a pré-matrícula entre os dias 19 e 26 de abril no Portal do Estudante. Confira as notas no Boletim de Desempenho do Candidato no site da Cops

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PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2022 - CLASSIFICADOS 1ª CONVOCAÇÃO

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ADMINISTRAÇÃO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28030909  ADAO HIROSHI MARCONDES FUGIVALA

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28005996  ALEXANDRE SALAI IVANO

28004199  ALINE HIKARI NAKAMURA

28028346  ALISSON HENRIQUE CSISZER DOS SANTOS

28028879  ANA BEATRIZ GIACOMINI PALACIO

28026551  ANA BEATRIZ MATSUMOTO MELLO

28005598  ANA JULIA CARVALHO PEDROSO

28000107  ANABELE SIMIONATO LOPES

28008513  BEATRIZ CARVALHO NAVARRO

28018075  BEATRIZ DE SANTI ALVES

28002758  BEATRIZ KAROLLINE ZANDONA

28025206  BEATRIZ SIMOES DA SILVA

28011764  BRENO SCARAVELLI ALVES

28006027  CAIO FRANCISCATO

28019049  CAIO SONODA GOMES

28009174  DAVI GONCALVES DIAS

28027318  DEYSE FERNANDA DA SILVA

28027190  EDUARDA CANHIM AMBROSIO

28019081  EDUARDO STOEBERL BERTOLLA SANDI

28020086  ERIK YUKIO HAKAMADA

28014391  ESTER KIMIE SATO

28006201  EVANDRO ROCHA PEREIRA

28010022  FABIOLA GISEL GARCIA RADENTI

28013155  FELIPE RODRIGUES CAOVILLA

28027047  FERNANDA COUTO MATUO

28029794  FERNANDA SUZUKI

28003418  GABRIEL DINIZ FERRAZ DIAS

28026609  GABRIEL FURTADO LOPES

28024149  GABRIELA CONSTANTINO

28028720  GABRIELA KEIKO FRANCELINO DE MELLO

28003120  GABRIELLY EGAMI AOKI

28017107  GABRIELY DE SOUZA LIMA

28001798  GLEICE LIRA DO ESPIRITO SANTO

28021317  IGOR GABRIEL VACARY BUENO

28021588  ISABELA MORAES BATISTELLA

28000519  ISABELE DOMINGUES REZENDE

28020320  ISADORA SELA ARRABAL GIL

28024844  JENNIFER EDUARDA TIBAES

28014909  JESSYCA WANESSA CAMPOS PASSINHO

28020972  JOAO GUSTAVO SILVEIRA

28011469  JOAO HERNANDES COBIANCHI

28016649  JOAO PEDRO APRIGIO DOS SANTOS

28019273  JOAO VICTOR RODRIGUES GARCIA

28025925  JOAO VITOR CONSTANTINO

28003833  JOAO VITOR DA SILVA AUGUSTO

28005203  JOAO VITOR DO AMARANTE DE BIAGI

28024727  JORGE ALBERTO DE SOUZA CARLOTO

28027966  JULIANA AYUMI KATO

28000193  KAILANY LETICIA GONCALVES PONTES

28025280  KETLUE NAIARA FERREIRA DOS SANTOS

28026114  LAURA BUENO DA SILVA

28028816  LAURA CASAGRANDE ZAGO

28002833  LETICIA FIORAVANTE TRISTAO

28022924  LUAN CHAGAS DE CASTRO

28004483  LUANA PORTES CASQUEL

28017683  LUIS FERNANDO VANZELA DOS SANTOS

28007494  LUISA FERNANDA MARTINS DA SILVA

28026061  LUISA IZQUIERDO FERREIRA MARTINS

28021769  LUIZ EDUARDO ALVES COSTA JUNIOR

28006326  MARCELA NICHOLE DE AZEVEDO SILVA

28007258  MARIA CLARA MESSIAS FERREIRA HENSCHEL

28020223  MARIA EDUARDA APARECIDA ALVES

28011538  MARIA LUIZA BUCCIOLI CANDIDO

28007623  MARIA RAFAELA TORREZAN

28025287  MATHEUS COELHO NODARI DA SILVA

28015400  MELISSA MANAMI FERREIRA

28021746  NATALIA FERNANDA FERREIRA

28025196  NATALIA MARIA MENDES TROMBINI

28016387  NATHALIA VOLPI FERNANDES

28007743  NATHAN JOSE MORENO

28016335  NICOLE RODRIGUES BONILLO GASQUE

28011958  NICOLY STERZA

28005208  NOEMI FRANCA DOS SANTOS

28028033  PEDRO ARTHUR FONSECA LOURENCO

28028375  PEDRO BERNARDINO UZANELLI

28031004  PEDRO HENRIQUE FERNANDES BAVIA

28025010  RAFAEL JUNCANSSI DE CARVALHO

28009600  RAFAEL MOLINA DE LIMA

28001650  RAFAELLA RODRIGUES CARDIAL

28024059  RAPHAEL YUJI MOCHIZAWA

28017526  RAUL LORENA DOS SANTOS

28017737  REBECA DEDIN BRIZOLA

28019479  RONALDO OLIVEIRA GOMES DOS SANTOS

28015227  SOPHIA SANDY ESPERANCA

28016902  SOPHIA SCHNEIDER JULIO

28000696  TATHIANE BATISTA DA SILVA

28023300  VICTOR HUGO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA

28019869  VINICIUS FERNANDO NOGUEIRA ALVES

28019220  VINICIUS SILVEIRA VALLE TORRES

28009596  VITOR HENRIQUE CAZARINI BUENO PLATZ


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ADMINISTRAÇÃO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28021766  ANDERSON CAIRES DOS SANTOS

28000846  ARTUR HENRIQUE MENEGAZZO

28025736  BEATRIZ PIRES DOS SANTOS

28017020  BEATRIZ PRINCESA DA SILVA

28029517  BRUNA ALINE SOUZA DOS SANTOS

28016014  CAROLINA TIZZIANI RUGILA

28001203  CAROLINE MALDONADO SANCHES WIELGANCZUK

28007086  CLARISSA DE MORAIS VERTUAM

28002798  DAVI SILVA CASARIN

28030503  EDUARDO MOURA GARCIA

28011661  EMANUELLE SALGADO

28002010  GABRIELLE DOS SANTOS MOREIRA

28000373  GEOVANA CARVALHO SERRA

28030520  GREICE RAFAELA AMANTINO

28028922  GUILHERME BRITO DE OLIVEIRA

28018197  GUILHERME GODOY DIAS CHILES

28010694  IVONE APARECIDA WOICHAKA DOS SANTOS

28000223  JENNIFFER STEFANY DOS REIS MANCAN

28029762  JOAO MAURICIO FEDATO TENORIO FILHO

28029248  JOAO PEDRO MARIGO

28029010  JOELSON ALMEIDA DA SILVA

28007276  LARISSA GABRIELE DE CARVALHO YOSHIDA

28023730  LEONARDO DA SILVA SANTOS

28025527  LUCAS NOGUEIRA RODRIGUES

28016538  LUIS HENRIQUE DE SOUZA CANTELLI

28009584  MARCOS VINICIUS DA SILVA ALVES

28020411  MARIA JAQUELINE ROBUSTI

28003477  MARIANA MOTA DA SILVA

28020780  MATEUS KRELING OZORIO

28011341  MATHEUS BRUDEKI

28008716  NATALIA DE OLIVEIRA ARAUJO

28021045  NATHALIA CAROLINE PEREIRA PIRES DOS SANTOS

28008360  NATHAN FERNANDES DO NASCIMENTO

28009219  PAMELA SUELEN DOMINGOS BRAZ

28005324  PEDRO HENRIQUE SANTANNA PAVAN

28003310  RAIARA DE CASTRO CLEMENTE

28029357  REBECA COSTA COUTO

28017675  ROBERTO ZABEU JUNIOR

28005248  RODRIGO ALVS DE FREITAS

28005616  SAMANTHA LOURRAINE ALENCAR FERREIRA

28001223  THAIS BESSA BONAFINI

28004455  THAMIRES FERREIRA DE SOUZA

28026536  VINICIUS ANTONIO LISBOA NOGUEIRA

28017325  VINICIUS GUERGOLETTE ALFIERI

28016940  YAN MEDEIROS DOS REIS


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AGRONOMIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28002510  ALESSON FELIPE MOVIO LOVISON

28007281  ANA CAROLINE BARROS GOMES

28009080  ANA CLARA BARROS KNOOR

28003753  ANA CLARA MORINI

28020904  ANA JULIA ALVES DE ALMEIDA

28019390  ANDRE BARROS SILVA GARCIA

28007613  ANDRE JONK ROCHA

28022640  ARTHUR HENRIQUE STORER

28011709  BEATRIZ CAROLINY SOUZA PEREIRA

28005839  BREYLLA DE CAMPOS

28015442  BRUNO MONTEIRO MARQUES

28000571  CAMILLA GONCALVES FASSULA

28007365  CELMA FRAGA DA PENHA

28019398  DANIELLY SITKO FONGARI

28019882  DAYANE JOICE MEIRA DA COSTA

28005219  DIEGO CARDOSO PENACHINI

28003244  EDUARDA GELIO DE MORAES

28017291  EDUARDO AGUILERA LEITE

28004893  EDUARDO MAZZO CALZAVARA

28016263  FELIPE MEASSI PALACE

28024615  GABRIEL GOMES QUEIROGA DA SILVA

28011137  GABRIEL HENRIQUE MOLINA

28008366  GEOVANA BIZARRIA BRANCO

28005291  GEOVANE ELOY ORIGUELA MELO

28014841  GIOVANA COSTA TEREZAN

28002322  GIOVANNA ROSA CUSTODIO

28008110  GUILHERME CUNHA DO CARMO

28011455  GUILHERME RIBEIRO FRACARO

28020628  HIAGO PARMEZAN RODRIGUES

28002187  ISABELA ABRANTES ANDRADE FARAVELLI

28020597  JOAO PEDRO NIERI ALBANO

28002891  JOSE LUIZ MALHEIROS VIZZOTTO

28029422  JOSE RENATO CAMARGO GARCIA ANDREETTA

28006710  KAILAYNE COELHO DOS SANTOS

28012084  KARINA KAORY SAWAGUTI SANTOS

28006374  KAUE ANTONIO VIOTTO

28023378  KLAYVER VASCONCELOS DE GOUVEA

28019521  LARISSA GIROLDO

28029220  LEONARDO ANTONHOLI GARCIA

28009083  LEONARDO MINORU KOMURA

28015322  LEONARDO PULCINELLI CESAR

28004308  LETICIA BRUNO

28004630  LUCAS VIEIRA PAGNAN

28025341  LUIS EDUARDO BORTOLOTTI

28005735  LUIS FELIPE MARTINS PALMA

28003654  LUIZA DA COSTA MOREIRA

28026000  MAIKE EMANUEL FELIPE DOS SANTOS

28026743  MARCELA NAOMI OKABAYASHI DA SILVA

28004394  MARCELO VIANA DE MORAES JUNIOR

28027056  MARCOS VINICIUS BOIANI

28005141  MARIA EDUARDA GATO DE PONTES

28003324  MARIA PAULA GODOI PIEDADE

28005132  MATHEUS FRANCA

28023033  MESSIAS RAMOS DO PORTO ULTRAMAR

28006500  NAYARA CAROLINE GARCIA DE MORAES SILVA

28013370  NICOLAS KIRSCH SOARES

28005164  NICOLY TERNIVSKI SILVA

28013066  PATRICK ALCANTARA PLASTINA FILHO

28010624  PEDRO HENRIQUE PONTES TSUJIOKA

28026007  ROBERTO SOARES SIENA

28011128  RODRIGO CHINEZI SILVA

28027394  SERGIO KIYOSHI HUCYCA

28004537  TAYSA DA SILVA SANTOS

28003027  THAIS FERNANDA QUINTILHANO DE LIMA

28027888  THALES PAULINO BIANCHINI

28030516  TIAGO ANTUNES RODRIGUES

28005303  TIAGO MONTEIRO MULLER

28005737  VINICIUS ALVES DA SILVA

28010879  VINICIUS BERNARDI LARINI

28000409  YASMIN PRESOTTO


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ARQUITETURA E URBANISMO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28000099  ANA CLARA SILVESTRE AMTHAUER

28008425  ANA LUIZA AMERICO

28011570  BEATRIZ MARCOLIN VALENTE

28012947  BEATRIZ ZAMBALDI DE CASTRO

28011411  BIANCA BARATIERI ALBRECHT

28018605  BIANCA EMANOELE OECH DE SOUZA

28029066  BIANCA FERREIRA MIASATO

28029449  BIANCA MIYUKI KATAYAMA

28028797  BIANCA PONTES DE CERQUEIRA

28009144  CAMILA FIGUEIREDO RODRIGUES DOS SANTOS

28008198  DANILO REIS BERNARDINO DA SILVA

28025638  DEBORA MANUEL ARRIAGA

28010240  ESTER BERTOLLA

28005111  FERNANDA SABRINA DE OLIVEIRA GOMES

28003028  GABRIEL FRANCISCO BEXIGA DE OLIVEIRA

28011091  GABRIEL VITORIO OLIVEIRA DA SILVA

28017207  GIOVANNA DOS SANTOS DE LIMA

28028536  GIOVANNA MENDONCA DA SILVA

28020624  GISELE AIMI FUJITA

28014655  HAYSSA MARQUES SILVA

28006956  HELEN CAROLINE MARKUS DE OLIVEIRA

28027051  HELOISA DE OLIVEIRA QUINTO

28011746  ISABELA ANTUNES LEONEL

28013187  JOAO LUIZ FRANCISCO

28013442  JULIA ABBONIZIO FIDELIS

28015171  JULIA VILLACA DA SILVA

28025129  KALLED GEORGES MAROUN LEBBOS

28000683  LAIS EDUARDA JAQUES DA COSTA

28004936  LEONARDO GABRIEL RAINIERI VIEIRA

28013973  LIDIANE FRANCA DOS SANTOS

28012723  LIGIA CIPRIANO PITINI

28000279  LUANA APARECIDA DE SOUZA

28014210  LUANA NOGUEIRA DE JESUS

28019038  LUCAS CASTILHO

28015688  LUIZA DE OLIVEIRA LUZ

28028689  MARIA EDUARDA AZEVEDO SOUZA

28019592  MARIA EDUARDA DA SILVA

28009638  MARIANA BURCI FERREIRA

28004048  MARIANA KAORI ONO SPOLON

28002467  MARIANA LAMAO CASTRO

28027922  MATHEUS MARQUES VIEIRA ERGAS AGUILERA

28024822  MILENA CARVALHO PEDROSO

28028775  MURYLLO ANTONIO FANTINATI

28009324  NICACIA MIRANDA VASCONCELOS

28008009  NICOLE FAVALI SILVA LIMA BRITO

28015608  PEDRO LOPES CEZAR

28005981  RAISSA GIACOMITTI ALVES

28003014  REBEKA LORENA BATICHOTTI

28013851  SOFIA BERTHE TRISTAO

28004587  SOFIA BRASIL CENCI

28017558  SOFIA DOS SANTOS BERNARDES

28030821  SOFIA GORINI MONTEMOR

28015157  THALITA CERKUNVIS GONCALVES

28017163  THAMIRES DE SOUZA OLIVEIRA

28008353  ULISSES GALLO DE LIMA

28004468  VICTOR HUGO ALVES BALTAZAR

28009819  VINICIUS DESSUNTI OLIVEIRA

28000084  VITOR GRATON MIKCHA

28006634  VITORIA ALVES BATISTA

28012745  YASMIM CHAVES WENZEL


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ARQUIVOLOGIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28028863  DIEGO CABREIRA

28007048  ISABELA KANNO

28028429  LUCAS AUGUSTO PIMENTEL CIPPOLA

28000982  MARIANA AUGUSTA MARTINS SANTOS

28028266  MARIANA CAROLINE BATISTA

28023045  RAYSSA FRASSON

28028808  RUBIA FERNANDES DA SILVA

28027053  TIAGO HENRIQUE PELLICANO CARVALHO


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ARTES CÊNICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28030859  ADRIANE APARECIDA DE MORAIS

28006308  AMANDA BENI RICHTER

28026521  AMANDA CAROLINE DA SILVA

28021106  AMANDA GABRIELLY RODRIGUES DA SILVA

28022764  ANNA JULIA SOARES DE ALMEIDA GONCAVES

28026347  BEATRIZ MEISEN DA SILVA

28004569  CARLOS ROBERTO CHUDIS JUNIOR

28020018  CLARA CHIARAMONTE DE SOUZA

28021744  CLARA RODRIGUES

28002475  DEIVID JUNIOR QUADROS DO PRADO

28002719  EMILY GOULARTE FERREIRA

28001470  GABRIELLA VANZELLA SANTOS

28008811  GIOVANA PERARO REIS

28026064  GUSTAVO FERREIRA PULGA

28027427  GUSTAVO GOMES DE MELO

28014232  INGRIDY FERRARE

28011207  JAQUELINE PINHEIRO DE ARAUJO

28027172  JEAN CARLOS PALHARES DA SILVA

28026170  JENNIFER BEATRIZ DA SILVA

28001078  JOAO OTAVIO GOIS FUENTES

28023243  JOAO PEDRO DOS SANTOS

28000611  JOAO RENATO BAIL

28001500  JOSE EDUARDO SARAGOZA GARCIA

28013507  KANAUA BERTONE DA SILVA ROSA

28008388  MAITE PATON BARROSO

28020168  MANUELLA SATIR DE ALMEIDA

28003260  MARIA FERNANDA ALBUQUERQUE VALERIO

28006328  MATEUS LOPES DESIDERA

28030589  MELISSA CARVALHO ORLANDI

28013860  PEDRO HENRIQUE ZAMPERLINI DOS SANTOS

28025613  STELA MARI DOS SANTOS

28015969  TAYNARA CAROLINI PLATH ALMEIDA

28009043  VITORIA SOARES FURLANETO

28014083  WILLIAM FEDRIGO DE OLIVEIRA

28006280  YASMIN NUNES DE SOUZA


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ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28006792  ANA CLARA ALVES XAVIER

28024290  ANA RAQUEL MARTINS DE SOUZA

28001329  BEATRIZ DANIELE MONTEIRO

28028367  DANIEL DO NASCIMENTO PAULO

28021522  EDUARDO HENRIQUE BENVENHO

28018800  ELISA BORGES PEIXOTO DE PAULA LUNA

28025927  FABIO AUGUSTO DE JESUS NASCIMENTO

28001315  FELIPE RIBAS NANI

28024226  GABRIELLA HASHIMOTO LEITE

28007791  GIOVANA BERNARDO DA SILVA

28024585  GIOVANNA BERNARDES PIMENTEL

28026564  GIOVANNI SARTORI DECARLI

28020092  ISABELLA HANNE MARQUES DE LIMA

28003549  JHENIFER FERNANDES JULIANI

28012378  JOSE GUILHERME LOPES NICOLINI

28008861  LEANDRO KENZO TSUDA

28027841  MARIA EDUARDA FURLAN

28018913  MILENY LAIZA TAKEI

28000228  REBECA HELENA SCALASSARA ROMANELLI

28020033  RODRIGO HENRIQUE ANDRE


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ARTES VISUAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28006220  ADRIANA APARECIDA SANTANA

28030276  ALICE CRISTINA DA SILVA

28007401  ANANDA FACHIN ANIZELLI

28004477  ANDRESSA CAROLINA ABE VICTORASSO

28005711  CASSIA NAOMI NAKAI

28013060  ESTEFANI DE OLIVEIRA BONETO

28009556  HELEN SANCHES DE SOUZA

28008879  KARINA ROCHA

28014197  KELVIN MARTINS FONSECA

28006257  LEONARDO ALEXANDRE TOZATTO

28003114  LILIAN GLYN GARCIA DA SILVA

28018956  LIVIA KAORI OKANO SEINO

28014377  MARIA EDUARDA FEDRI DO RIO LONGHI

28028384  MARIA ELIZA BROTO DE SOUZA

28029577  MILENA SARAVY TIBILETTI

28022729  NATHALIA APARECIDA SOARES

28003681  PAULO COLLI ENZO DA SILVA

28027960  RAYSSA GABRIELLE VIEIRA FIGUEIREDO

28009094  TAWANA FABIELE SILVA

28021695  TAYNARA VITORIA DE OLIVEIRA GONCALVES


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BIBLIOTECONOMIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28015133  BIANCA NASSARO RUIZ

28008588  EVELEN NAIARA PEREIRA DE SOUZA MACHADO

28026847  FERNANDA MENDES LEOCADIO

28021373  FLAVIA CAROLINA PREISNER

28025716  GIOVANNA ISABELLE SILVA MIRANDA

28001611  ISABELA FERNANDES ALVES

28006581  ISABELA FIGUEIREDO BORGES

28015533  IZADORA MARIANE SANTANA

28023857  PATRICIA PEREIRA ROCHA DA SILVA

28029835  VANIA MARTA MACHADO KRAMER


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BIOMEDICINA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28024333  ANA CLARA FERNANDES PINHEIRO LUIZ

28013239  ANA CLARA FRANZONI

28016527  ANTONIO CARLOS DA SILVA VIEIRA

28008719  BEATRIZ LERNIC SCHOEPS

28028237  BRENDA DOS SANTOS ORCIOLI

28010192  GIOVANNA CESTARI MARCONDES DE CAMPOS

28010675  ISABELLA CRISTINA COSTA SOUZA

28007260  LAYSSA YUUNA ITINOSE

28024874  LEONARDO KENZO MATSUMOTO

28012794  LEONEL WITCOSKI JUNIOR

28001121  LUIZA MAGOSSO OLIVEIRA ROCHA

28009698  MARIA EDUARDA LOPES NEGREIROS

28010680  MARIA VITORIA GONCALVES

28000217  MARIE AUGUSTA SQUARCA E SILVA

28019338  VINICIUS VIEIRA LIMA DE AZEVEDO ALMEIDA


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BIOTECNOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28013217  ANNA CLARA TAVARES DE SOUZA

28006878  CAMILA EMY HIRASHIMA

28022757  DAVI DOS SANTOS BURGOS

28019308  FLAVIA ELIZA STAUT SILVA

28012810  GABRIELA VITORIA NEGRI ARRUDA

28008193  GEORGIA HIRAKAWA ARAUJO

28000601  JULIA CACHEFO SGARIONI

28009656  LETICIA BARBOSA ZWIERZYKOWSKI

28006968  LIVIA KOUKETSU DA SILVA

28020278  LUCAS GABRIEL DE SOUZA LEITE

28016165  MANUELA VEIGA FERREIRA

28016526  MARIA HELOISA ARAUJO CASSOLI

28014375  NATHAN DE ANDRADE

28005734  SABRINA APARECIDA BALSARINI MARQUETI

28003872  WESLLEY APARECIDO VICENTE LUIZ


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CIêNCIA DA COMPUTAÇÃO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28019104  ANA PAULA BARBOSA PEREIRA

28028865  ANDRE AKIRA MURAOKA

28001919  BIANCA MOREIRA DIEGUES LISBOA

28007397  BRUNO FRIEDRICH RAQUEL

28012328  BRUNO VINICIUS FERREIRA

28018660  CRISTIANO KENJI NACAYAMA

28005471  EMILLY VICTORIA DE SOUZA NUNES

28008622  FELIPE GUILHEN LUKASZCZUK

28020752  GABRIEL PIETSIAKI IZIDORO

28017921  GABRIELLA YASHIMA

28006470  GABRYEL CAMILLO LEITE

28028275  GUILHERME ALEXANDRE DE SOUZA MARQUES

28021374  GUILHERME RAMOLLA

28025664  GUSTAVO HIDEYUKI KITAMURA NISHIKAWA

28006452  ISADORA VANCO

28019137  KAUE ERNANY TAVARES CRUZ DA SILVA

28010603  LUIZ HENRIQUE BOTEGA BERALDI

28016974  MATHEUS RIKI NAKANISHI

28001291  MURILO ALDIGUERI MARINO

28017990  NICHOLAS CAVALCANTI VILARINHO ROSA

28016585  PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA

28024860  PEDRO ANTONY DIAS

28028673  RAFAEL HENRIQUE LOPES DOS SANTOS GOIS DE OLIVEIRA

28027554  RAFAEL PALHETA TOKAIRIN

28028622  THIAGO HENRIQUE GRUENER


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CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28002387  AMANDA DE SENA DA SILVA

28028799  ANA LAURA LIMA DARIO

28014080  ANA MALAGHINI DE ABREU

28013877  AUGUSTO DA COSTA MARQUES FERNANDES

28001127  BIANCA GOIS ROCHA

28002098  CAMILA RODRIGUES BOATTO

28018062  DIOGO TURINI BEZERRA

28026095  ELOISE GALDINO DE ARAGAO

28018191  EMANUELE VOLPINI JERONIMO MUNARO

28012952  EMERSON FANTIN FILHO

28015900  EMILY HIKARI KONISHI NAMPO

28000076  FELIPE GABRIEL SANCHES DA SILVA

28004836  FLAVIA CRISTINI DE SOUZA E SILVA

28008853  GIOVANNA CAROLINE CIBIN ELIAS

28008530  GIOVANNA DE JESUS CAMARGO

28017361  GLEICYELLE MIRANDA DE ALMEIDA

28001874  GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS

28006387  HENRIQUE FERNANDES FUZINATO

28002616  ISABELA BAPTISTOTTI PIACENTI

28019396  ISABELA BRANCALHAO GUERRA

28000573  ISABELLA SAYURI OZEKI CAMARGO

28019586  ISABELLY GONZAGA DE JESUS

28006842  ISADORA BISONES DE LIMA

28001338  JESSYCA SOARES SILVA

28008556  JOAO VICTOR DE MORAIS KATAYAMA

28007875  KAWANY GONCALVES PEDROSO

28017005  KIMBERLY GOMES GONCALVES

28009931  LAIS AGUILAR RODRIGUES

28011340  LAYSA RUFFATO TEODORO

28005137  LIVIA MARIA MENEZES BARROSO

28014874  LUARA GOIS CHEPERNATE LAUREANO

28000432  LUCAS SOARES DE LIMA

28016595  LYVIA EMANOELY SANTOS TENORIO MIRANDA

28023870  MARCOS VINICIUS QUINTEIRO

28009562  MARIA CLARA MARQUES SILVA

28017905  MARIA CLARA MOTTA

28021812  MARIA EDUARDA MEDEIROS DALL EVEDOVE

28014518  MARIA FERNANDA GARCIA DE LIMA

28019483  MARIA FERNANDA GOIS PONCE

28014042  MARIA LUISA LAGO VIEIRA

28018623  MARIANA JUBAINSKI RIBEIRO

28000140  MATHEUS RUELA DE OLIVEIRA

28022799  MILENA GRIZOSTE RECIO

28022737  PAULO WAGNER MENDES JUNIOR

28022977  PEDRO FERNANDES CAPER PIASSA

28025443  RAFAEL MELEK SANTOS

28014091  RAFAELLA ANDRADE DE PAULO

28018460  ROBERTA RODRIGUES DA SILVA

28027708  VITOR PEREIRA DA SILVA

28013446  VITORIA MAYUMI SHIGA


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CIÊNCIAS CONTÁBEIS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28019024  ANA JULIA MELCHIOR DO NASCIMENTO

28027874  DANIEL ALMEIDA JOVANOVICH

28029996  ELIZABETH DE ANDRADE KANASHIRO

28014737  FELIPE APARECIDO DA SILVA ARAUJO

28004179  FELIPE AUGUSTO PIRES DA SILVA

28007052  FERNANDA MARCHIORI

28016760  GABRIEL CORDEIRO

28012304  GABRIEL FELIPE ARRUDA

28001795  GUILHERME ARAUJO FERREIRA

28003091  IGOR YOSHIZAKI KASEDA

28028362  ISADORA BARDUCHI STOPA

28008199  JEAN DA PENHA ALMEIDA RUIVO

28031104  JOSE INACIO GARCIA DOS SANTOS

28016247  JULIA DE OLIVEIRA MARTINS

28000598  KASSIANA PELAQUIM MARQUES

28010796  KAWANE MOREIRA SANTOS

28003746  KEMILLY ESTEFANY DA SILVA

28007320  LAURA HELENA FERREIRA GARCIA

28019542  LEONARDO AKIRA SEKINE

28018638  LOURENCO BIANCHINI RODRIGUES

28004058  LUCAS BRANCO LAMPE

28031020  LUCAS MARTINS DOS SANTOS

28028111  MARIA CLARA GOMES DE SOUZA

28025983  MARIA ISABELA LOURENCO

28020594  MARIA VITORIA GONCALVES CORREA

28030507  MOACYR TRALDI

28000213  NATHAN REZENDE SIQUEIRA

28016108  NICOLE MOREIRA FERREIRA

28011369  PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA

28002333  PEDRO PELOSI PEREIRA

28007872  ROQUE DA SILVA

28002294  STEPHANY APARECIDA GOMES DA SILVA

28013625  STEPHANY BERGAMIM BOTINI

28006338  TAYNARA RAFAELLA THEODORO

28025426  THIAGO ANDRE RODRIGUES SILVA


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CIÊNCIAS CONTÁBEIS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28000978  ANA BEATRIZ DE JESUS FRANCISCO

28021898  ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA

28016195  ATIELY VITORIA SILVEIRA SILVA

28003512  BEATRIZ CUSTODIO DE OLIVEIRA KVETIK

28010225  BRUNO DANIEL SANDI RODRIGUES

28028543  BRUNO PIZZAIA VASQUES LOPES

28028338  CATIA MILENA PEREIRA DOS SANTOS

28027728  DEBORA REGINA DE SOUZA PEREIRA

28024204  DIENY BIASON FERREIRA

28013577  EDDIE CAVALLI NETO

28027832  EDSON OLIVEIRA FORTE

28030751  FELIPE ANTONIO LOPES OLIVEIRA

28011640  FELIPE LEITE TOLEDO

28014454  FERNANDO YIUTI HOSSAKA CARLOS

28011814  GABRIEL DE ALMEIDA BANDEIRA

28003216  GABRIEL VITOR GASQUE

28001064  GABRIELI DE LARA DE MORAES

28023938  GABRIELLE VALENCA CAVALCANTE

28011782  GIOVANNA DANYELA CONDE

28004053  GRASIELA SOARES DA SILVA

28024162  GUILHERME GABRIEL FERNANDES DA SILVA

28029661  GUILHERME MARTINS DANTAS

28004428  GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS

28000790  INGRID LHEORAINE FERREIRA DA CRUZ

28028912  ISABELA COSTA DOS SANTOS

28000766  ISABELLE APARECIDA PEREIRA

28012381  JESSYCA CRISTINA DE JESUS PEREIRA

28015828  JHONATHAN BELOTTI OLIVEIRA

28016110  JOAO ANTONIO TEIXEIRA GALVAO

28016215  JOAO PEDRO JARJURA DE SOUZA

28003190  JOAO VITOR DE CARVALHO BARROSO

28002002  JOAO VITOR GARCIA MAGALHAES

28019086  JULIA ACRANE PEREZ

28016903  JULIA VIEIRA DUTRA

28002837  JULIANA CARVALHEIRO MARANHO

28017847  JULIANA HARUMI MARCILIO ISHIKAWA

28018314  JULIANE DE OLIVEIRA DA SILVEIRA

28001244  KELVIN HENRIQUE DOS SANTOS

28009064  LEONARDO RODRIGUES FONSECA

28008557  LETICIA DA SILVA VERONEZI

28030284  LETICIA DIOVANA BARBOSA

28011907  LETICIA DOS SANTOS PEREIRA SALES

28027235  LIVIA CAETANI

28004016  LUCAS BARBOSA GREGATTI DA CRUZ

28028431  LUCIANO ROMAO JUNIOR

28009379  LUDIMILA VERONICA DE SOUZA

28005215  LUIS GUSTAVO DA SILVA PEREIRA

28013366  LUISA GIORA STUTZ

28018041  LUIZ FELIPE ASSIS LOPES

28020631  MARCELLE VITORIA MANCIO DE SOUZA BRANDAO

28001674  MARIA EDUARDA BATISTA FERNANDES

28016155  MARIA EDUARDA DOMINGOS FRANCO

28008549  MARIA LUIZA FERREIRA

28022555  MARIANA DE SOUZA CARVALHO

28020212  MATEUS FELIPE DOS SANTOS

28028064  MATEUS HENRIQUE DE SOUZA

28023047  MATHEUS AUGUSTO DE CASTRO

28025830  NATHALIA RODRIGUES DE SOUZA

28019571  NICOLLY TAISA SANTOS DA SILVA

28022110  PEDRO HENRIQUE DOS ANJOS

28018161  RAFAELA HENGLES BASILIO

28000404  RAFAELLA CAMILLY SANTOS XAVIER

28019392  REBECA CRISTINE ROSA

28014833  RENAN HENRIQUE GARCIA BANDEIRA

28018574  SERGIO ANTONIO MARTINS DE ALMEIDA

28023517  SUSANE PETRA TROOST

28001766  THALIA BELLA ROSA CAMBUI

28020789  ULISSES BOMBO

28004806  VINICIUS DE OLIVEIRA

28022320  VITOR HUGO BIFFE VILLA


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CIÊNCIAS ECONÔMICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28028232  ARTHUR AUGUSTO GOES ZAMUNER

28005213  BEATRIZ CAROLINE VILLELA

28013282  CALEB FARIA

28011381  CAMILA BISAIO FABIANO

28003952  CARLOS HENRIQUE DE SOUZA

28029079  CAUA SANTOS SOUZA

28027931  DIEGO DOS SANTOS VIEIRA

28002858  EDUARDA VIEIRA MACEDO

28001267  GABRIEL DE SOUZA RIBEIRO

28023436  GABRIEL SILVA AUGUSTO

28002826  GABRIELA FRUNGILLO DE SA

28027982  GIOVANA ANTONIASSI DA SILVA

28030804  GIOVANA TEIXEIRA GALLO

28013083  GUILHERME AUGUSTO ROCHA DOS SANTOS

28025922  GUILHERME NUNES THOME

28002824  ISADORA TAMAKO MIAMOTO

28026195  JOAO PEDRO BASTOS VILELA

28008235  JULIA RAMOS MARQUES

28000902  JULIANA LOURES TEODORO ADATI

28016253  KELLYTON HENRIQUE BLASIO

28027331  LAURA ALVES MARTINS

28028491  LIANDRA RIDAO BATISTA ALVES

28018237  MARIANA FELIZARDO DOS SANTOS

28000260  MELYSSA CARINY GUTIERRES

28014199  MURILO DIODY NITATORI

28014374  NATALIA ALVES DE SOUZA

28030435  PAULO HENRIQUE TAVARES CAMPOS

28025278  RAFAEL CAMARGO RACHID

28027893  TIAGO FIGUEIREDO PENIDO

28017643  VITOR BACCHI DE FARIA REIS


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CIÊNCIAS ECONÔMICAS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28009363  ABRAAO BEZERRA LIMA

28028998  ANDRE ROBAINA PIRES

28009964  BEATRIZ DEL CONTE CORREIA

28028739  CAIO PINHEIRO MOURA

28017119  DANIEL DE OLIVEIRA CUNHA

28019808  DIEGO CUMPIAN MOIA

28014795  DIEGO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS

28006865  DIOGO SILVA DE OLIVEIRA

28026415  EDER NASCIMENTO DA SILVA

28009183  FABIO ANDRE BARREIRA

28028896  GABRIEL DA SILVA SIQUEIRA

28024410  GIOVANNE GABRIEL JUCA DA SILVA

28011565  GUSTAVO DA FONSECA AKUTAGAWA

28015630  JOAO VICTOR XAVIER FREID

28023113  LEANDRO SANTANA DOS SANTOS

28009948  LEDRIANY CAMPOS DA SILVA LIMA

28021648  LETICIA BISI RUIZ

28018944  LUCAS KENJI OKANO SEINO

28006909  LUCAS ANDRE BARBIERI SANCHES

28026545  MARIA EDUARDA VILAS BOAS

28016718  PEDRO HENRIQUE BARATELA BORGES

28002778  PEDRO IVO BEZ MAROCO

28005917  RAFAEL TERUO KENMOTSU

28006566  RODRIGUES PIERRE

28003252  SAMUEL CAMPASSI CORCINI

28028370  THALES OGUIDO DA COSTA

28027919  THARSUS LOPES MORENO

28001684  THATIANE PRESSUTTO FRAZAO

28023958  THIAGO ORLANDELLI COLAMONICO

28009318  VINICIUS VIEIRA PADUANELLO


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CIÊNCIAS SOCIAIS - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28025156  ALAOR JOSE DE BARROS

28020747  ALICE DA SILVA ROCHA

28008431  ANA JULIA PESTANA CALIXTO

28018193  BRUNA CARVALHO FREY

28004730  CAMILA SANOBRIA FELIX

28002664  CLODOALDO DOS SANTOS

28023107  FABIO HENRIQUE DOS SANTOS TEIXEIRA

28024746  ISADORA CANDIDO RODRIGUES

28006343  JHONATTAN GARCIA COMMENDA DOS SANTOS

28007964  JOAO PEDRO PEDROSO

28027987  LUCAS HENRIQUE DOS SANTOS

28009811  LUIZ CARLOS BRUNO

28030066  MATHEUS AUGUSTO STANGANELLI SEBASTIAO

28012400  RAFAEL MARTIELO


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CIÊNCIAS SOCIAIS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28016771  ANA CAROLINE GAINO PEREIRA

28011844  ANA VITORIA CARDOSO

28013972  CARLOS GABRIEL CARBONIERI DAVID

28030377  CLAUDEMIR DA SILVA SANTOS

28015871  CLAUDIO DOMINGOS JORGE

28023425  DAVI MENDES FABIANO

28022948  DEBORA DE CASTRO LEITE

28029342  GABRIEL VINICIUS PEREIRA

28029049  GABRIELA VENANCIO ROSOLEN

28017590  GIOVANNA BERBEL MANCINI

28027524  GLAUCO ROBERTO DE OLIVEIRA

28008054  GUILHERME AUGUSTO GOUVEA

28015573  ISABELA ROMERO OLIVEIRA

28031018  JOAO FELIPE LOPES SILVA MASSEDO

28001970  LUCAS MATEUS DE JESUS MARSUCHELO

28006502  MARIA EDUARDA GREGORIO DA SILVA

28030764  MARIA JULIA FURLANETI ZIELINSKI

28006815  MARIANE CORSI DE OLIVEIRA

28026846  MATHEUS DE OLIVEIRA CORDEIRO COSTA

28019710  REINALDO DE CARVALHO SOUZA

28020992  ROSA EUGENIA DINIZ PEREIRA

28020043  TEODORO COBBO FERNANDES

28029244  WALTER HELMUTH DIESEL


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DESIGN DE MODA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28023891  ALICE VICENTE CREMONESE

28008420  ANA HELOISA SILVA COSTA DOS SANTOS

28008921  BEATRIZ MARIA LEME DA SILVA

28016146  BEATRIZ RENATA DA SILVA

28030453  BRUNA FARIA

28011833  CAMILA KAORI ANEGAWA

28004639  CAMILA PEREIRA DA SILVA

28028791  DEBORA AMANDA RESENDE MOU

28022780  ELEANDERSON PEREIRA FREITAS

28014854  ELISA MESSIAS GUZMAN

28003770  FLAVIA FREITAS

28016411  FRANCIELI CRISTINA CERQUEIRA DA SILVA

28027613  GIOVANNA ZAMPA CHIARELLI

28017498  GREICIELY SOARES DOS SANTOS

28014188  JOAO MAGNANI LYRA FLEURY

28021298  JOSE VITOR SILVA DE ALMEIDA

28007277  KATHLEEN ARAUJO

28003582  LETICIA LINA HATTORI

28000182  LETICIA YUMI NAOZUCA SATO

28021678  LOHANA DE SOUZA AGGIO

28002663  LUANA GANEO

28014532  LUCIMARA FERREIRA DOS SANTOS

28028539  LUISA DUARTE

28028746  MARIA EDUARDA DOS SANTOS

28007116  MARIANA DE SOUZA DA NOBREGA

28005394  MARIANA FERREIRA LOPES

28009703  MARINA BARBIERI SANTANA DE OLIVEIRA

28026111  MILENA SAYURI DA SILVA

28024730  PEDRO HENRIQUE ALEIXO DA SILVA

28004560  RAQUEL SANTOS DO NASCIMENTO


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DESIGN GRÁFICO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28019466  ADRIA QUIOZINI BARATELLI

28002526  AMANDA LYE HAYASAKA

28005574  ANA BEATRIZ MUNIZ CAPPELLARI

28001074  ANTHONY PAIVA YOSHIDA

28028819  ARTHUR GAVIOLI DE PAULA

28028136  BEATRIZ AGONILHA VITTORI

28030494  CAMILA ROLIM DE OLIVEIRA

28029784  DAVI SAMUEL BOGO

28026301  GUSTAVO MIKAEL HERVATIM DA SILVA

28006200  GUSTAVO PEREIRA MORAES DA SILVA

28005823  JOAO CARLOS BATISTA GUIDO

28010091  JOAO VITOR SANTOS ALVES

28000528  JULIA LEAL MOREIRA

28008943  LAURA LIMA GODOY

28002145  LETICIA TIE DE SIQUEIRA KANASHIRO

28014390  MARIA HELENA LOURENCO TAMANINI

28002763  PAMELA DA SILVA CUER

28008051  PATRICK G SANTOS

28026858  TAMIRIS RIBEIRO ELEUTERIO

28017304  VINICIUS MATUNAGA VILLA


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DIREITO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28025951  ALEXANDRE STEVANATO ALVES RIBEIRO

28023785  ALEXIA PRESTES DO NASCIMENTO PALU

28000248  ALINE AYUMI SAKAI

28000546  AMANDA DE SOUZA CARLO

28000747  AMANDA MORAES DA SILVA

28012789  ANA CLARA MARTINS HENRIQUES

28016074  ANA LAURA ALMEIDA FONSECA

28018102  ANA LUIZA PRESTES XAVIER

28023871  ANDREI MATHEUS SCHEUERMANN ANDERLE

28002609  BEATRIZ CREMONEZI REGINATTO

28002699  BRUNO ANTONIASSI SANTOS

28031067  BRUNO MATEUS BAXITXHI TUDISCO

28018469  CARLA MANUELA COSTA RODRIGUES

28007224  CLAUDIA AUGUSTA DOS SANTOS

28014138  CONRADO LUCARELLI TUCUNDUVA VARRASCHIM

28010626  DEBORA LUIZ VIEIRA

28027004  DIOGO SOUZA DO PATROCINIO

28028663  EDUARDA CHARNEI MARTINS

28009739  EDUARDA MATTIA CALIXTO

28011510  FELIPE CRISTIANO MORAES

28000173  FELIPE MARTINS DA SILVA

28019587  FERNANDA APARECIDA TEIXEIRA

28013171  FERNANDA PEREZ KAWAZOE

28027764  FERNANDO ALVARES YOKOMIZO FILHO

28005666  GABRIELA CARDOSO ZORATO

28020657  GABRIELA HIDALGO OLIVEIRA NUNES

28001015  GABRIELLY CRISTINA DE SOUZA

28013496  GUSTAVO VERISSIMO PAES

28012135  HAIRON TOMAZ DE SOUZA

28007578  HELOISA HELENA PASSAGNOLO

28020485  IGOR HOFFMANN GUTIERREZ

28014139  ISABELA CAROLINA FERNANDES E SILVA

28011166  ISADORA RISSO

28014129  IZABELA EDUARDA LISBOA NASCIMENTO

28008112  JEAN HENRIQUE DE SOUZA

28011295  JHENNYFER KRACY MARTINS DE SOUZA

28029604  JOAO GABRIEL TRIZOTTI PINHEIRO CACHETA

28002492  JOAO MARCELLO TAGLIAMENTO RUFINO

28015629  JOAO PEDRO LIMA PEREIRA

28025125  JORGE FERNANDO GALDINO OLIVEIRA

28001138  JULIA BOZO DE OLIVEIRA

28001295  JULIA CALLIPO

28017976  JULIA CASTALDO ZANONI

28018748  JULIA DE OLIVEIRA MOTTA MATSUBARA

28018758  JULIANA BEATRIZ LUPO GUIMARAES

28030499  KARINA SOUZA RODRIGUES

28015292  KAYANE CRISTINA OLIVEIRA SANTOS

28007970  LAURA FERREIRA MARCANTONIO

28020054  LAURA LOPES DE DEUS PIRES

28005634  LAURA YURIE PAVANELLO TAKAHASHI

28010756  LIVIA BELINI NISHIYAMA NUNES

28026980  LIVIA LARA DELCOL

28000957  LUCAS SIMEAO DE SOUSA

28015541  LUCAS TESSER NASCIMENTO

28007362  LUCAS VIEIRA MARCHESIN

28014963  MAISA GONCALVES PEREIRA

28003522  MANUELA MUNIZ TIMOTEO DA SILVA

28011231  MARIA EDUARDA MONTEIRO FREIRE

28020240  MARIA FERNANDA DA SILVA DOS SANTOS

28001136  MARIA LUIZA NOGUEIRA SOARES

28006521  MARIANA HANAI DA SILVA

28001676  MATHEUS VENDRAME MONTI

28003174  MURILO KENJI ELIAS TAKAKI

28026922  MURILO KINCHESKI BELONCI

28024313  NICOLI ALVES DA SILVA

28027335  OCTAVIO AUGUSTO FARIA ORLANDINI

28006824  OTAVIO AUGUSTO ARAUJO BITENCOURT

28030566  PEDRO ANGELO GOMES

28021786  RAFAELA PACHECO TORREZAN

28006073  ROBERTA COLACIO MOREIRA

28028224  SAMUEL ANGELO TEODORO

28008812  SARA FERREIRA DE PAULO

28021270  SARAH DE SOUZA MACHADO

28010236  SOFIA DUARTE MACHADO

28011647  TAIS MARTINS BORGES

28021700  TAUANE SANTANA BISPO DOS SANTOS

28001790  THIAGO SOTO PIRES

28014231  VALENTINA WIELEWICKI BANDEIRA

28025555  VERGILIO DOS SANTOS

28024283  VICTOR VOLPATTO FERREIRA


- Divulgação


DIREITO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28014241  ALAN VILLAS BOAS DE LIMA

28010255  ALINE TINPH DA SILVA

28022725  AMANDA MORAES CARNEIRO

28001517  ANA JULIA MATUMOTO POOTER

28005830  ANA LAURA TOZATO

28019573  ANA LUIZA DA CRUZ PEREIRA

28029923  BRUNA LETICIA SILVA DE SOUZA

28018523  CAILAN MORAIS CORREA

28029642  CAIO JOSE DE SOUZA SILVA

28030048  CAMILLY VITORIA SILVA RIBEIRO

28010873  DANIELLY FERNANDA GOUVEIA MELO

28027420  DAVI BARDUCO GUALBERTO

28023223  DOUGLAS WILLIAM LEANDRO DE PAULA

28006266  EDUARDO HENRIQUE BEFFA

28019615  FELIPE OLIVEIRA JANUARIO

28016807  FIDEL SPAGOLLA

28027192  FLAVIA CRISTINA CAPELLO NEVES

28019602  GABRIEL FRANCISCO DA SILVA

28030747  GABRIEL MARQUES DE JESUS

28028368  GABRIEL NORATO DA SILVA

28020013  GABRIEL SILVERIO MENDES

28001240  GEOVANA DOS SANTOS

28014787  GIOVANA DO CARMO LIMA

28004709  GIOVANA VIEIRA LEONEL MOREIRA

28028635  GUILHERME SIMOES DOS SANTOS

28020210  IGOR ALVES MARQUES

28015572  IGOR DE SOUZA SOARES

28022189  INARA ALVES PIRES

28015461  JAMES CHARLIE DESSUNTI

28018639  JENNYFER GABRIELA MORENO

28001205  JOAO ANTONIO VENANCIO PEREIRA

28018036  JOAO AUGUSTO BUTTINI

28004707  JOAO EDUARDO DALAQUA CARULLA

28022180  JOAO HIAGO ANTUNES

28010251  JOAO PEDRO SOUSA DA SILVA

28013476  JOAO VITOR DE BRAGA GOMES

28027743  JOSE HENRIQUE SIQUEIRA CHIANFA

28025108  JULIA AIKO MARCELO KUBOTA

28026309  KAREN LEMOS DA SILVA RIBEIRO

28010113  KETLIN THAIS DE OLIVEIRA LIMA

28029952  LAIS GROSSI DE SELES

28029218  LARISSA FARIA

28010992  LARISSA STEFANI DE SOUZA SILVA

28024667  LEONARDO SILVA RONDON DE MIRANDA PEREIRA

28024821  LETICIA COITIM PERETTI

28000803  LETICIA OLIVEIRA SILVA

28007184  LETICIA ZANINI PACIULLI

28011657  LUCAS AUGUSTO DA SILVA MATTOS

28000283  LUCAS DOMINGUES DA SILVA

28009116  LUCIANO HUMBERTO VERDICCHIO

28005931  LUIS FERNANDO CARVALHO

28027685  LUISE POSE LIMA DOMINGUES

28031001  LUIZ FELIPE MIRANDA RODRIGUES

28004339  MARCELO FERREIRA DE ALMEIDA

28027242  MARCIO FABRICIO PIOLA

28011462  MARCOS AURELIO CRUZ DE CASTRO

28027750  MARIA EDUARDA DOS SANTOS ADRIANO

28010613  MARIA JULIA DELL AGNOLO MEDALHA RAMOS

28015669  MARIA VICTORIA LAURO DE MIRANDA

28018287  MARIANA CRISTINA BARROSO VIEIRA

28011169  MILENA MORAIS DE ASSIS E GUIMARAES

28013024  PAMELA CAROLINE SANTANA COUTINHO

28016662  PAMELA MANTHAY PORTO

28006869  PATRICIA MOREIRA DA SILVA

28007366  PEDRO LUCA ARMANDO SARTI

28012843  RAFAEL COSTANZI MOREIRA

28006431  RAFAELLA CHRISTINA LAZARO TEIXEIRA DE FREITAS

28010710  RAFAELLA VITORIA DE OLIVEIRA GOMES

28015775  RENAN CAVALARI VOLPE

28027549  RICHIELY CALHEIROS RODRIGUES

28030288  RODRIGO MARQUES BARBOSA

28026133  SABRINA DAVID DOS SANTOS

28004055  SAMILLE CAROLINE ALVES DE LIMA

28029925  SOFIA BENEVIDE DE SOUZA

28017979  TIAGO NOVAES NASCIMENTO

28028027  VICTOR AUGUSTO SILVA SHIMODO

28003382  VICTOR HUGO DOS SANTOS

28028402  VITOR UGO MOREIRA FIDELIS

28006512  YARA DARODDA STACHUKA

28003396  YURI GABRIEL BARBOSA CIRINO


- Divulgação


DIREITO (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28020206  ALEXANDRE JULIANO DE ANDRADE

28011677  ALINE MAYUMI MATSUMOTO PINHEIRO

28026503  ALISSON AUGUSTO DIAS MARTINS

28021388  AMANDA TAYUANI DA SILVA

28016509  ANA CAROLINA MEIRELLES

28019888  ANA FLAVIA BALARIN DE ANDRADE

28006048  ANA JULLIA SILVERIO DE PONTES

28028489  ANA PAULA ANTUNES

28019793  ANDREIA DA SILVA CERNEV ROSA

28029080  ANDREY LANINI

28018721  ANGELA FIDALMA GOIS

28028035  AUGUSTO DE SOUZA SILVA

28023643  BEATRIZ ROZA ANTONIO SILVA

28015984  BIANCA MARIELLY SANTOS LIMA

28027204  BRUNO HENZ MOSSMANN

28025593  BRUNO LOPES PEREIRA

28007766  CLARA MARIA DI PIERO BUENO

28022346  EDUARDO TOLEDO DE CAIRES

28011695  EDVALDO MANOEL DOS SANTOS JUNIOR

28017021  EMANUELE SOARES CAMPOS

28000660  ENZO MAKIHARA ZUCON CANDIDO

28012031  GABRIEL QUINA

28014724  GIOVANA DIAS DE MACEDO

28012281  GIOVANA SOARES RUSSO

28029093  GIOVANNA DOS SANTOS BENTO

28030239  GIOVANNA STOCCO SANTANA ALMEIDA

28024188  GIULIA MARCELLE ROMANZINI

28003619  GIULIA NICOLE DE CAMPOS

28026338  GUILHERME HENRIQUE INACIO MARIANO

28028580  GUSTAVO HENRIQUE BISCOLA PEREIRA

28002327  IAN FELIPE BRAZIEL FERNANDES

28019132  IASMIN IWAKURA LINO

28009476  ISABELA NEIA DE CAMPOS

28015992  ISABELLA BELO BORGES

28000805  ISABELLE GONCALVES

28005128  JESSICA CAROLINE RODRIGUES VIDAL DE SOUZA

28020691  JOAO ELIAS LIMA PRADO

28012915  JOAO LUCAS LAURENTINO DA SILVA

28026887  JOAO LUCIANO ZAINE CAMARGOS

28029790  JONAS PALMARES

28030714  JORDANA SILVA CALORI

28026879  JOSE MARCELINO DA CRUZ

28020601  JULIA CARVALHO GERMANOVIX

28007455  JULIA REGINA DA SILVEIRA MARTINS

28022169  JULIANA YUKARI UEDA

28030666  KAUANNY SOARES SILVA

28029808  LAURA FERREIRA SIQUEIRA

28029802  LAURA RUSSI

28022472  LETICIA BILIBIU

28022227  LETICIA TAYNARA DE LIMA

28028633  LIVIA OSTI GORINI

28026741  LUIS EDUARDO RODRIGUES

28027732  LUIZ FERNANDO CAMBA FILHO

28004507  MANOELA JANASE GOMES

28022486  MANOELA RIBEIRO SILVA

28002362  MARCELA VIEIRA BARRETO

28013779  MARIA CLARA LIMA FELIX DA SILVA

28020353  MARIA CLARA SMANIA HESPANHOL

28006662  MARIA EDUARDA CORDEIRO DO CARMO

28025995  MARIA EDUARDA SILVA DOS SANTOS

28013773  MARIA EDUARDA VANZELLI

28014487  MARIA LUISA DE JESUS PADOVAM VASCONCELOS DE DEUS

28002000  MARIANA DE MELO ENRICONI

28020674  MATEUS LONI MOTTA

28009899  MATHEUS RIBEIRO MACHADO

28029302  PIETRA BELLANCON BOVO

28000992  RAFAELA FURTADO DA CRUZ

28014776  SARA ROCHA DA COSTA BARROS

28026083  SHEYSA GONCALVES ROVERON

28007250  SOPHIA VISCHI AVANZINI

28005362  TALIA CRISTINA MARQUEZINE

28007963  VITOR PADOVAN ZAUPA

28015471  WALTER REI DE SANTANA NETO

28017792  YASMIN YUKARI OSHIRO

28001501  YLAHNA DANTAS


- Divulgação


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28019583  ABNER FELIPE SEBASTIAO DOMINGUES

28022586  ALYSSON MATHEUS CUELLAR DE SENE

28006239  AMANDA GABRIELY SANTOS RONCARATTE

28018076  ANA LAURA BERNINI PIRES DA FONSECA

28008391  ANDREI HENRIQUE

28029639  BARBARA CORREA RICARDO

28027611  BEATRIZ DUNZER FRANCO OLIVEIRA

28030853  BRUNO DE SOUZA SILVA

28016618  BRUNO FERNANDO

28022865  CAMILLI DE PAULA CRUVINEL

28016834  DANIEL ANTONIO DA SILVA

28022025  DIEGO DORNELLAS FERNANDES

28026230  DIOGO HENRIQUE LOPES GOMES

28002678  EDUARDA WAGNER BATTAGLIA MARTINS

28026965  EMILY NAARA DE ALBUQUERQUE DE SOUZA

28002218  EVELIN CRISTINA CLARO FERREIRA

28020024  EVERTON MARCOS MAXIMO MACHADO

28028134  FELIPE AUGUSTO VICTOR FERNANDES

28004123  FELIPE RAMOS GALVAN

28023728  GABRIEL CARGANO FERREIRA

28025403  GABRIELLE ZARDO ANSOLIN

28006709  GIOVANNI TEDESQUI DA SILVA

28003587  GUILHERME AZEVEDO ABREU VALGAS

28011731  GUSTAVO DALA PEDRA CADAN

28021830  GUSTAVO MISAEL MARTINS

28008804  JEAN CARLOS GONCALVES CANDIDO

28026543  JOAO GABRIEL DA SILVA MENEZES

28004570  JOAO LUCAS RODRIGUES ANTONIO

28029277  JOAO PEDRO COLARES ALVES DOS SANTOS

28017855  JOAO VICTOR DE SOUZA OLIVEIRA

28010887  JONATAN VICENTE FERREIRA

28013216  JULIANA GARCIA VIALLI

28013945  JULIANA PICCOLO ESTEVAO

28023145  JULIO CESAR OLIVEIRA ARCANGELO

28002430  KEANU AYRTON CHANG

28025382  LUCAS FRANCISCO BONILHA

28028272  LUIS GUSTAVO GOMES MIQUILINO

28028271  LUIZ FERNANDO PIRES FILHO

28003659  MARIA EDUARDA DOS SANTOS

28022570  MARIA EDUARDA FERREIRA BARBOSA

28017133  MARIA EDUARDA NOVAES DE OLIVEIRA

28001174  MARIA LUIZA MARQUES DA SILVA

28018283  MATEUS SILVA FRANCHELLO

28013260  MATHEUS DONEDA HENRIQUE

28016008  MATHEUS KAYKY MARTINS DE CARVALHO

28009545  MATHEUS MENDES

28013875  MICHEL TAKESHI HACHIYA

28021034  OTAVIO AUGUSTO RODRIGUES DOS SANTOS

28025281  PEDRO CARDOSO ARANTES PEREIRA

28030287  PEDRO HENRIQUE TRASSI NEVES

28028947  PEDRO SECHLER CAMPOS

28021398  RENAN ALVES VOLSE

28016312  RENAN DE SOUZA MUGNAINI LULU

28016667  RICHARD BASTOS ROCHA

28030099  SUEANGELA APARECIDA DA SILVA LIMA

28001691  THALES KOUKI ISHIKAWA

28019469  VINICIUS JORDAO PEREZ MAZZIO

28020662  VINICIUS ROBERTO BARROS

28025277  VINICIUS SOARES CHOUCINO

28030730  VITOR BELLI DE SA


- Divulgação


EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28011559  ALINE GABRIELA ARCAIN RICCETTO

28013163  ANA CAROLINA CORREA CHAMORRO

28021399  ANA JULIA FACHINI DOS SANTOS

28023136  ANA PAULA CERVEJEIRA CANDIDO

28009459  ANGELA CAROLINA FRANCISCO MACEDO

28022593  ARTHUR AGUILLERA AUGUSTO

28028684  AYRTON PAPPI NETTO

28009494  BARBARA MIOLA GALVAO DE OLIVEIRA

28030174  CAMILA RAFAELA ALTOMANI

28005544  CAROLINE LIE NANAMI

28027297  CICERO BARBOSA DA SILVA

28025535  DANILO MOURA DE MELO

28018315  EDUARDA WEBY ESCOBAR

28010224  EMANUELA LOPES DA SILVA

28020590  FELIPE ARAUJO SAVI

28029073  FELIPE SOUZA LOPES

28015770  GABRIEL CIRILLO CURTTI

28023825  GUILHERME CONSTANCIO

28022343  GUSTAVO ALVESBRAZ

28029683  GUSTAVO HENRIQUE APARECIDO

28000241  HEITOR BISCARDIN VIEIRA

28027581  ISABELA LETICIA SCHUSTER

28016627  JAQUELINE ALVES DE LUCA

28011794  JEAN TRINDADE

28021761  JOAO PAULO ROMANO BUENO

28025816  JOAO VITOR ARANTES CASTANHA

28006118  JOSE MIGUEL DA SILVA CARDOSO

28015653  KARINE GONCALVES CORREA

28024900  KAUE DOGNANI PIERAMI

28006955  KAYQUE AUGUSTO PENHA VICENTE

28029023  KEVIN CALISTO

28010582  LEONARDO BRAGA SARTORI

28010402  LORENA SILVA

28027502  LUCAS DE OLIVEIRA PATRIOTA

28013456  LUIS FHELLIPE PORTO

28006465  LUIS GUILHERME FEITOSA PINI

28006527  LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA

28024363  MARCOS FELIPE BATISTA DA SILVA

28019929  MATEUS ADIEL DE OLIVEIRA

28019820  MATHEUS DA SILVA MARTINS

28028597  MATHEUS PORTELA AGUIAR CARDOSO

28024915  MAXSIEL OTACILIO ALVES DO CARMO

28003065  MOISES DEL CORSO DA CUNHA SAVELA

28008682  NATALIA DANIELA DE LIMA RAMIREZ

28031012  PEDRO HENRIQUE VIOTTI BUENO

28018308  RAFAEL DE DIO CARVALHO

28004514  RAFAEL HENRIQUE HIRATA YOGI

28030289  REBECA VAZ MARTINS

28002360  RENATO PEDRO DA SILVA

28007826  ROBERTO GONCALVES

28025642  RODRIGO RAMOS DOS SANTOS

28009050  RONY DE OLIVEIRA TRINDADE

28010702  ROSMAN XAVIER DE LIMA FILHO

28013560  SIDNEI DE ARAUJO

28024889  STEFANIE DE SOUZA

28027120  TAIANE CAROLINE JORGE

28001320  TAILA CAROLINE VIANA ANDRADE

28021360  THYAGO LEMOS MARCAL

28008125  VITORIA DA SILVA NOGUEIRA

28000530  WALISSON LUIZ DE OLIVEIRA ROSA


- Divulgação


EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28020694  BRUNA DE SOUZA SANCHES

28023221  FELIPE LEONARDO DA CRUZ

28024056  FELLIPE DA GRACA AVANCINI

28004001  GABRIELA SILVA DE MORAES

28029800  GEOVANA ALVES PERINE

28023041  GIANLUCA GIMENEZ MINIELLO

28018733  GIULIA HENRIQUES GOMES

28003020  IGOR ALVARES MEIRELES

28027503  JULIA YASMIM DE PAULA DAMAS

28009358  LEONARDO DAVI NANTES MACIAS

28002244  LUCAS BIGETTI PATRICIO

28013468  LUIZ FERNANDO APARECIDO DE OLIVIERA

28016524  PAULO IZAAC NUNES DE SOUSA

28013596  RAFEL MARTINS DOS SANTOS

28013610  RODRIGO SIQUEIRA MOTTA

28009988  RYAN FERNANDO PIEDADE

28010615  THIAGO GARBUGIO

28024314  TIAGO LEMBI DE OLIVEIRA

28010954  VALTER BRITO NETO

28014918  WILLIAN LOTERIO DOS SANTOS



EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28028859  ALLAN RENAN ANDRADE DOS SANTOS

28011903  ANA CAROLINA PEREIRA

28009832  BEATRIZ ADELINA CAMILETE DE CAMPOS

28027881  CAIO MADEIRA MOLINARI

28003361  CARLOS FRANCISCO CUBA

28025823  CASSIA HELOISE ABDO MORAIS

28027577  CLAUDIA APARECIDA DA SILVA

28008718  CRYSTHIAN EMANUEL ANTUNES DE LIMA CAMPOS

28002997  FABRICIO DOS SANTOS CARLOTO

28008426  IGOR RAFAEL DE SA

28007881  LAURA DE FREITAS ANGELO

28027918  LEONARDO SANTOS SILVA

28002171  LUAN OTAVIO RIGUETO

28029492  MARCELO HENRIQUE DA SILVA

28000294  MARCOS CLEBER ANDRADE PAINS

28026930  MARIA EDUARDA CORDEIRO SILVA

28020466  MATHEUS HENRIQUE WITHOFT

28023701  PAULO HENRIQUE DUGOLIN

28024997  PEDRO AMORIM HOFFMANN

28025118  RAFAEL CARLOS BONFIM AZEVEDO


- Divulgação


ENFERMAGEM (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28019825  ALICIA FELIZ VEIGA DE NORONHA

28028527  ALINE ALBUQUERQUE

28029839  ALINE FERNANDA VELANI

28030117  AMANDA AKINA MIYAZAKI

28025574  AMANDA DIAS CARRARA

28026790  ANA CAROLINA DOS SANTOS

28023606  ANA CRISTINA MARTINS MENDES DUTRA

28015436  ANA LARA DE TAPIA BARRETO

28004054  ANA LUIZA CHUISTAK LAI

28019986  CAMILY CRISTINE DUTRA DE SOUZA

28020393  DEBORA EDUARDA LOPES DA SILVA

28005821  EDUARDA URBANSKI CARLOS

28003586  EDUARDO RAPHAEL MOREIRA LIMA FELIPE FURLANETO

28017669  FERNANDA APARECIDA NASCIMENTO

28001011  FLAVIO DE MARI

28005212  HELENA PRAXEDES FIALKOSKI

28005391  HELOISA DAS NEVES ARAUJO

28030342  HELOIZA FARIAS CAPARROZ

28006727  ISABELA ALVES DA SILVA MORENO

28001707  ISABELA DOMINGUES STASUN

28016765  ISABELLA ORTEGA

28007701  IVO THIAGO JUNIOR

28000406  JHENIFER PASSOS FAGUNDES DOS REIS

28027273  JOSE TEYS MARCAL JUNIOR

28014200  JULIA KAWANY DE SOUZA RAVAGNANI

28000621  JULIA NOBREGA PAES

28000051  JUNIOR DA SILVA CAETANO

28010708  KETLIN CRISTINE SANTANA

28029383  LAILA GIOVANA DA SILVA

28025320  LAURA BRIGETTE PALOMARES RUFINO

28002334  LETICIA HELENA BALDINI TEZAN

28024832  LETYCIA GABRIELLE FERREIRA SANTOS

28010787  LUISA CRUZ BERTOZZI

28003601  LUIZA VASCONCELOS MAGALHAES DOS SANTOS

28010921  MANUELA MIRANDA

28008956  MARIA CLARA GALINARI

28015551  MARIA LUIZA DO AMARAL ULBRICH

28014360  MARIA OLIMPIA VENEZIAN HERENTIECHEL

28001561  MARIA VITORIA GARCIA DE MORAES

28000381  MARYANE REIS DE DEUS SANTOS

28005794  PAMELA DE LIMA MARTINS

28003263  PEDRO AUGUSTO VELOSO SANTOS

28015720  RAFAELA RODRIGUES MOREIRA

28025302  RAFAELA VIVAN DE MENDONCA

28027896  REBECA TAYNA PIRES

28007645  SIMONE CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS

28022081  SUELEN THIEMI IKAWA

28004298  TALITA OLIVEIRA TEIXEIRA

28007928  THAIS MARIA ALVES FERREIRA

28001864  WALISON ALVES MOVIO


- Divulgação


ENGENHARIA CIVIL (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28026533  ANA CLARA CORREIA DE SOUZA

28012379  ANA JULIA FARIA DA COSTA

28030330  ANA LUIZA LOPES ANGELO

28014938  ANDREY GABRIEL PRADO DE MOURA

28023189  ANTONIO FERNANDO SOARES

28027090  ARTHUR DE OLIVEIRA OHNO

28011310  BEATRIZ KAORI JOARES AKATSU

28024220  BRUNO GUILHERME PAVAO BERTAGNOLI

28017896  CAROLINA VERONESI FRAGA

28006149  CAUA DANIEL BIRELO DE OLIVEIRA

28024293  CAUAN SAMBATI LUIZON

28029408  CINTIA RIE SASAKI

28001739  DAFNE BEATRIZ ALVES

28026870  DANIEL GUIMARAES SILVA

28007049  DIEGO LINCOLN DE SOUZA

28025879  EMANUEL CAVALARI

28024009  FELIPE IKEDA SCORISSA

28006674  FELIPE PICCIONI CUAGLIO

28020303  GABRIEL FERREIRA LIMA CIQUINATO

28002265  GABRIEL RAMOS PEREIRA

28001545  GIOVANA DE OLIVEIRA MASSI

28015083  GIOVANA MATIAZZO LIMONIO

28029780  GIOVANI MARINO DA COSTA

28025011  GISELE MEDEIROS SOUSA SILVA

28001045  GREGORIO NASCIMENTO GALINDO

28006246  GUILHERME HENRIQUE RIOS

28006761  GUSTAVO CERNACH DE SOUZA

28012624  GUSTAVO OLIVEIRA TOMELERI

28024923  HELENA DE SOUZA SANTOS

28012133  HELOISA BOICZUK ROSA

28004519  IGOR SPERANDIO VELOSO

28016646  ISADORA DE MORAES PASCHOALINOTTO

28004585  IZABELA ZACARIAS DOS SANTOS

28000638  JOAO FELIPE DIAS GALBETTI

28029758  JOAO GABRIEL GUAPO PASQUINI

28006868  JOAO LUCAS LAMENTE LOPES

28015040  JOAO LUCAS TERRA SAWAKI

28001109  JOAO LUIS TABORDA BILIK

28008219  JOAO PEDRO OLLIER SHIME

28013168  JOAO VITOR BASSETTO

28013983  JULIA DE ANDRADE ARRUDA

28027319  JULIA VITORIA RODRIGUES GALIANO

28009805  JULIO CEZAR SOUZA DE ALMEIDA

28000023  LARA LUISA DA SILVA PAES

28025032  LARISSA HARUMI MIYASAKI

28015020  LARISSA SIMOES NOGUEIRA

28029256  LEONARDO FENIMANI DA SILVA SANTOS

28020711  LEONARDO GABRIEL SANTOS DE OLIVEIRA

28011614  LEONARDO HENRIQUE MANTOVANI

28020661  LEONARDO MARTINS DANTA

28008007  LUCAS FRANCISCO MOREIRA CARDOSO

28015974  LUCAS MENDES CAMARGO

28007882  LUIS FELIPE REBEQUE DA SILVA

28023448  LUIS RAFAEL ARANTES MARQUES DE ANDRADE

28003567  LUIZ FELIPE SALGADO SILVA

28010314  LUIZA SOUSA DA SILVA

28001273  MARIA EDUARDA DE ALMEIDA

28014796  MARIA GABRIELA COGO FANELA

28016914  MATEUS DE PAULA OLIVEIRA

28006565  MIGUEL RAIMUNDO GIL

28019674  MURILO NISHIYAMA MIURA

28008486  NICOLAS FEITOSA ARAGAO DE ALMEIDA

28001648  PEDRO AUGUSTO FERNANDES DE ALMEIDA

28019464  PEDRO AZEVEDO MAISTRO

28018866  RODRIGO YUJI TAKAGUI DA CRUZ

28018593  SANDRO AUGUSTO PICININ LUSA

28010386  VINICIUS CARDOSO VENTURINI

28010341  VINICIUS DURAO DE ALCANTARA

28005736  VINICIUS EDUARDO RINALDI

28011856  WESLEY PAULO COSTA


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ENGENHARIA ELÉTRICA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28002411  ALLAN GUILHERME DE OLIVEIRA SOARES DE SOUZA

28019247  ANA CRISTINA SILVA REIS

28000603  ANGELO MEGUMI DE OLIVEIRA

28030833  BIANCA MORENO GARCIA

28020307  CAMILA RAITZ SANTOS

28003878  DANILO PECCI PARRA

28028986  DERICK DE SOUZA TRAJANO

28025289  EDUARDO CARDOSO ARANTES PEREIRA

28013604  EDUARDO MESTRE DA GLORIA

28017580  EDUARDO SERPELONI MENONCIN PEREIRA

28003732  GABRYEL OLIVEIRA RODRIGUES

28012522  GUILHERME LOPES BOSELLI

28003259  GUSTAVO SEITI MIYABE

28016647  HENRIQUE LOPES LIVIERO

28006694  HUGO ZAFFALON DA SILVA

28025336  IGOR BRIGETTE PALOMARES RUFINO

28013516  JEAN NAOKI YASUDA

28004420  JOSE MANOEL DE OLIVEIRA MENDES

28030582  LAURA RESINA DE ALMEIDA

28003860  LEVI DOS SANTOS MONTEIRO

28027099  LINCON RODRIGO DA SILVA ROSA

28027760  LUCAS EMANUEL PEREIRA DE SOUZA

28016000  LUCAS FAVALI SILVA GOUVEA

28010148  MARCELO IGOR FUJII

28014506  MATHEUS MOURA DANIEL

28026074  MAURICIO LINCOLN DE LIMA

28021679  MURILO MANOEL JOSE DOS REIS

28029054  NICOLAS AMARO MELQUIADES

28025160  NICOLE PASSI DOS SANTOS

28028806  PAULO ROGERIO ALFREDO CANDIDO JUNIOR

28016529  PEDRO GONGORA ZORMAN

28027821  PEDRO HENRIQUE CHO RIUZIM

28014163  PEDRO HENRIQUE CRUCIOL PINTO

28020326  PEDRO SCATULIN SANTOS

28010908  PIETRO ODA PASINI

28025899  RAFAEL FOLK MACHADO

28024561  RENATO BUENO BOVO

28011699  VICENTE PALUDETTO RODRIGUES

28004538  VICTOR HENRIQUE KAZUSHIGUE ONO

28003096  VITOR CARLOS ALBERTONI MARQUES PALET GARCIA


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FARMÁCIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28009362  ALEJANDRO RAFAEL BESTARD SILVA

28009036  ANA PAULA QUEIROZ DOS REIS

28009086  ARTHUR TRISTAO JANUARIO

28030682  BEATRIZ DA SILVA FIRMINO DE SALES

28023498  BIANCA AYUMI KAKIHATA SATO

28003047  DANIELLE SALVADOR ANTIVERE

28006689  ENDRYO GABRIEL ALENCAR QUEIROZ

28006982  FERNANDA AYUMI HIGAWA

28017696  FERNANDA RODRIGUES VICENTIN

28007381  FERNANDA TREIBER HACKBART

28002868  GABRIELA BABUJIA DE SOUZA

28027948  GIOVANA PERCIA SANTOS

28025345  GIOVANNA SOARES COSTA

28017075  GUILHERME MASSARDI

28009108  GUSTAVO ALEJANDRO WICHOSKI MAIER

28000731  HELLEN APARECIDA MACHADO DE MORAES

28016910  INGRID OKAMOTO RASPANTE

28017913  ISABELE MAYA OSHIRO

28021059  ISABELLA DOS SANTOS MAXIMO

28014522  JOAO HENRIQUE KENZO SATO

28020762  JULIA BIDER CAPINAM

28011391  JULIA MARIA ALVES MASSONI

28026553  KAUANI ANTONELLA CAMACHO BREGONDI

28017407  KAWANY ROQUE BASSO

28012399  LAIANNE SANTOS SILVA

28018636  LAIS CECILIA SILVA PRADO

28025463  LAIS XAVIER DOS SANTOS

28008450  LUAN HENRIQUE ZANATTA COUTO

28017226  LUCAS GABRIEL PIRES DOS SANTOS

28002130  LUCAS MEN GRECO

28001009  MARIA ALICE FEITOSA DE SOUZA MARTINS

28026990  MARIA FERNANDA PEREIRA BUENO

28024088  MARIA VITORIA LEMES

28016619  MATEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES VIANA

28020385  MATEUS PEDROZA DE SOUZA ALVES

28016900  MICAELLA APARECIDA VIRGOLINO ROSA

28002344  MILLENA CANDIDO MONTEIRO

28009463  NATALIA VICENTE DA SILVA

28001160  NICOLAS GABRIEL BUENO

28002299  PATRICIA MIRANDA DE OLIVEIRA

28018533  PEDRO HENRIQUE ASSUNCAO FONSECA

28000345  PEDRO LUCAS CARVALHO BRASIL

28019263  SARA CALZAVARA POLIDO

28014047  STEPHANI PATEL PASQUALOTTO

28022910  THAMIRES AMORIM SILVA


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FILOSOFIA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28011290  ALISSON RAMOS DE SOUZA

28027597  AMANDA MERIM DOS SANTOS

28030421  ANDREW MARQUES LOURENTE

28014144  AUDREY CHRISTIAN DE LIMA SANTOS

28023880  BRIAN LEHI DE ALMEIDA

28011450  BRUNO DE LIMA MAREZI

28003735  BRUNO GUIMARAES

28010488  DANIEL REIS DE SOUSA

28023405  DIEGO MILLAN MORAES

28024472  DORALICE SABINO MARQUES

28028488  EVERALDO DE AMORIM

28022641  FABIO RICARDO DA SILVA MAFRA

28022219  GALILEU BERNARDES MALTA

28028494  GIANFRANCO PALLA

28027491  ISABELLE CAROLINE AGUIAR DE CARVALHO

28009237  JHONE RAMOS DA SILVA

28005526  JOAO PEDRO MICHELIN

28026658  JOSINALDO DA SILVA VEIGA

28020856  LUCAS SILVA DE LEON

28018620  MANUELA LUIZA DA SILVA MARCONDES

28023886  NATALIA FRANCINE DE SOUZA

28028605  OTAVIO AUGUSTO CARNIATO MARQUES

28013900  RUBERVAL RODRIGUES DOS SANTOS

28001002  THAISA MARIA BERGAMASCHI

28024770  THIAGO DA SILVA JANUARIO

28003562  WESLEY RAONI GOMES DE FREITAS

28011609  ZACARIAS ALVES DE SOUZA


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FÍSICA - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28025918  ANDRE KIYOTA FREITAS

28010844  ANNA CAROLINNE BRAZ

28021222  CHRISTIAN SEGOVIA DA SILVA RODRIGUES

28000864  DANILO DESCHAMPS MACHADO

28015751  DAVI DE OLIVEIRA LIMA ZIMATH

28013036  EDUARDO HENRIQUE MARQUES MOSTACHI

28023049  ENZO MARTINS COSTA

28012377  GUSTAVO AGUIAR

28009731  IAN FELIPE DE CARVALHO

28012913  JOAO CEZAR PASSOS FILHO

28021519  JOAO VITOR LIMA DE ANDRADE

28012826  LEONARDO GUERINO MACEDO

28012530  LUCAS GABRIEL BATISTA GOMES

28029854  LUIZ FELIPE DE AZEVEDO DINIZ

28019974  MARCELO KLUG PEREIRA PEDROSA

28000376  MATHEUS YUJI SCHMIDT KUBOTA

28020460  MURILO HENRIQUE DE OLIVEIRA CARVALHO

28020635  NATHALY EMY NOGUTI CATARINO

28007523  THIAGO FARIAS DA SILVA

28008381  TOBIAS DALAGUA CHAGAS

28025773  VICENTE VAZ MARRONE

28016785  VICTOR HIDEKI SHIMADA FERREIRA

28028426  VINICIUS EDUARDO MEDEIROS DA SILVA

28024804  WELLEN EDUARDA DE AMORIM BEZERRA



FÍSICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28025323  ADEMILDES BONATES CORDEIRO

28000794  ANA FLAVIA FONSECA DA SILVA

28009582  DANIEL CARDOSO MAILAN

28002406  FELIPE BORGES LINARES

28018592  GABRIEL LIBERATTI ZEMUNER

28024728  GIOVANA ANDRIANI DE LIMA

28015062  KARIN SILVA REIS

28001213  LEANDRO HENRIQUE NUNES

28004306  MARIA ISADORA WOICHAKA MIRANDA

28018425  NICOLAS ALBERTO PASQUALETO

28001025  RAFAEL DE OLIVEIRA

28003915  SAMUEL GOMES CARDOSO

28012050  THIAGO LEITE BENATTO

28010146  WELLINGTON FERREIRA RIBEIRO



FISIOTERAPIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28005983  ANA ALIE DIAS LOCATELLI

28029124  ANA BEATRIZ MORAES LIMA

28002686  ANA CLARA MENEGUETTI PIERI

28000540  ANA CLARA NOGUEIRA

28026339  ANA ELISA DE CARVALHO DORETO

28007727  ANA LAURA PINA MARQUES

28004840  ANA LETICIA FERREIRA DA SILVA

28014913  ANA LUIZA IANK

28002255  BEATRIZ PASCHUETTO SANTOS

28009012  BRUNA AGUILERA SANTOS

28000042  CAROLINE MIZUBUTI DE OLIVEIRA

28027390  ESTER INGRID DE OLIVEIRA GOMES

28016406  FELIPE HAYASHIDA BORIN

28014652  FERNANDA BEATRIZ DOS SANTOS

28027062  GABRIEL LIONEL DA SILVA

28017573  GABRIELA CRUZ F SIQUEIRA

28027823  GABRIELA SIQUEIRA CLARA

28022047  GIOVANA DE FREITAS MATOS

28001265  GIOVANA GUIMARAES CORREIA

28026508  GIOVANNA ALVES DA CRUZ

28008379  GIOVANNA ALVES DE FREITAS

28007533  GUILHERME DALTO SONOMURA

28021508  GUSTAVO DELFES BRANCO

28017468  HELOISA KROKOCH LOPES

28021420  IGOR DE SOUZA YOP

28002747  ISADORA DE MIRANDA RICCI

28018209  IZADORA ALMEIDA REZENDE

28020699  JOSE PEDRO FERNANDES DA VEIGA

28007430  JULIA PIRANI MICHELETTI

28001053  JULIA TOMAZI FRITZEN

28018494  JULLIA NARUMMY ZENKE MIYAZAKI

28002594  KIMBERLY MACEDO DE ARAUJO

28010455  LETICIA MASTRANJO DE OLIVEIRA

28009981  LUCAS FELIPE STIVANIN

28018586  LUCCA DAVANSO LIMA DOS SANTOS

28020373  MARIA EDUARDA CHAVES DA SILVA

28016929  MARIA JULIA PINHEIRO

28004034  MATHEUS EDUARDO AYRES BARBOZA

28017556  MONICA PINHEIRO GRIGONIS

28013663  NICOLE NAKAMURA SURMANI

28030559  PEDRO PALMARES

28029170  RAFAEL KENJI TAKAHASHI

28004023  RAFAELA SILVA DE MORAES

28004612  RAFAELLA CARDOSO MOISES

28027351  RAFAELLA FRUTUOSO DE PAULA

28015169  RENAN HENRIQUE GOMES DA SILVA

28002065  ROSBELLE BELLAVER ZENF

28003171  SARA DUARTE BUGHI

28012398  YASMIN MORAES DE OLIVEIRA

28014657  YURI GIOVANI LIMA


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GEOGRAFIA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28007688  ALANIS ARAUJO DE SOUZA

28002680  ANTHONY GABRIEL DOS SANTOS TORRES

28004645  DANILO LOBRIGATTE FERREIRA

28004413  DAVI DE OLIVEIRA MARTINS

28011009  DIEGO RAFAEL BICIGO

28013491  FABIO THOMAZINI

28018096  GABRIEL HENRIQUE DE MARIA PIRES

28029021  HUGO TRENTINI FEIJO

28020309  KAREN APARECIDA DA CUNHA SILVA

28011296  NICOLY SATURNO

28014038  PEDRO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

28011487  REGINALDO MARANGONI


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GEOGRAFIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28027891  ANA JULIA DAMASCENO CIRINO

28026920  ANDRE GONCALVES DA SILVA

28008561  CARLOS HENRIQUE FERREIRA DIAS

28030823  CLODOALDO WAGNER GRIGOLETTO

28024818  DANIEL CANDIDO DOS SANTOS

28025862  DANILO SAGGIORATO

28010103  DEIVID NERY MORAES

28019475  GILMAURI ENIO DA COSTA

28012931  GRAZIELA MAISA MESQUITA

28018805  GUILHERME TELES AMORIM

28005562  JOANA APARECIDA FERREIRA DA SILVA

28027381  JOZIANE DE SOUZA

28028327  MARCELO LUIS PIERIN

28013262  MATHEUS MACHADO AMARAL

28012228  PEDRO AUGUSTO EMILIANO DE SOUZA

28009215  RAFAEL GRASSIOTO DOS SANTOS

28029567  TIAGO LUIZ CORBARI SPANIOL



HISTÓRIA - LICENCIATURA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28024327  ARISSA NONACA

28008766  BEATRIZ DA COSTA PORTELLA

28030131  BEATRIZ HEGETO ARANTES

28000457  CESAR AUGUSTO ALVES FERREIRA FILHO

28025675  DANIEL DE SOUZA RODRIGUES

28017239  ENYA BEATRIZ MARQUES OGLEARI

28010666  GABRIELA MANGANOTTI BROLIO

28011872  GABRIELA MELISSA RIBEIRO PORTO

28003500  GABRIELLY DE SOUZA MADEIRA

28024135  GUSTAVO VENANCIO BARROSO TRIZOTTI

28030508  HENRIQUE AUGUSTO JUSTINO ALVES

28008735  HUGO RICCI DE OLIVEIRA

28023664  JOAO PEDRO BARROS DE CARVALHO

28004881  JOAO PEDRO BENEDITO COSTA

28026524  LIAM DE BRITO FERREIRA

28013961  LORENA GARCIA DOS SANTOS

28004030  MARCUS VINICIUS MIRANDA DE ABREU

28027825  MARIA FERNANDA FURLAN HENRIQUE

28004564  MARIA GEOVANNA MACHADO

28001115  MARIA RITA VIEIRA REGASSO

28002972  MARIANE CAETANO GOES

28017991  MAYARA VICTORIO DA SILVA

28000926  NAYLA LUMY DE ANDRADE KUROKI

28026260  PEDRO HENRIQUE RODRIGUES

28005570  RENAN FRANCA DA COSTA

28017704  THALIA FREITAS DA SILVA

28027148  VICTOR PAIVA MATOS

28020096  VICTORIA ROSA SILVA

28029068  VINICIUS ROSSI GONCALVES DE SOUZA

28004336  VITORIA CAMILI DOS SANTOS ZANETTI


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HISTÓRIA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28019790  ALESSANDRA VITORIA MASCARENHAS

28015475  ANA LUISA DIAS GOMES

28004852  BRUNA DE ANDRADE TODNA

28001335  CAMILY VITORIA DA SILVA RODRIGUES

28009900  FELIPE TOZZI MARINHO DE OLIVEIRA

28019146  GIOVANNA ROSSAFA RODRIGUES

28028073  GIOVANO GONCALVES

28006834  GUILHERME MORETTI CAMARGO

28015239  GUSTAVO MICHALTCHUK

28014794  ISABELA PASSOS DUARTE

28000671  ISADORA RODRIGUES QUIRINO

28018364  JOAO PEDRO DONEGAR

28006317  JOAO PEDRO DOS SANTOS COSTA

28005426  JOAO VYCTOR ELLIOTT DE ASSIS

28028988  JOSE PAULO CHAVES JUNIOR

28012155  KAROLINA CRISTINA CORBANI GUIMARAES

28014900  MARIA HELOISA SILVA ROMAO

28016987  MATEUS BUENO BONIN

28015575  MATEUS LINO PAES

28027741  MATHEUS KENZO TAKEDA

28022196  MAX WILLIAN JACQUES DA SILVA

28028292  MOISES MANZANO DA SILVA

28000449  NAYARA CARBONERA DE SOUZA

28027336  PAULO AUGUSTO MORTEAN VALIATI

28020950  RITIELLY GOUVEA MELO

28020869  ROMEU JUNIO ELIAS DA SILVA

28019729  RUTE DAK DE OLIVEIRA

28004290  SARA CRISTINA DE ALMEIDA SANTANA

28027766  STEFANIE RODRIGUES CARDOSO

28016293  THIAGO TEIXEIRA CARLOS


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JORNALISMO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28004484  ANA CAROLINA DOS SANTOS

28021450  CAMILA MARCELI DE OLIVEIRA DA SILVA

28014495  ELISE SANTOS RICCI

28003321  GABRIEL DOS SANTOS DE OLIVEIRA

28026285  GABRIELA BENITEZ MORETTO

28014190  GABRIELA HIRATA SILVA

28018827  JOSE GABRIEL ZAMBOLIN CASTANHO

28003558  JULIA AVILA AMARAL BELLIZZI

28025605  KLEITON SILVA SANTOS

28031050  LARA SOUZA GUERRER

28015077  LUCAS CLAUSEN PERARO

28020150  LUCAS VIEIRA DE ARAUJO

28016551  MARIA EDUARDA FOGLIETA MOREIRA

28001425  NATALIA CORREIA SILVA

28001202  NATHALIA DA CRUZ RIBEIRO

28020489  PEDRO HENRIQUE DE SOUZA ROCHA

28001967  THALINE CAROLINA GOIS

28017540  VICTOR HUGO HOELCHER DOS SANTOS

28029089  VITOR GABRIEL STAIGUER CAPEL RODRIGUES

28021396  YGOR HENRIQUE ALCANTARA CORREA


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JORNALISMO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28013968  ANTONIO RODRIGUEZ

28025835  CAMILA CARDOSO DOS SANTOS

28027359  FERNANDA SOARES LIMA KNUPP

28013418  GIOVANA DE SOUZA ANSELMO

28017144  GIOVANA VALERIO RODRIGUES

28029789  HIAGO RIBEIRO GONCALVES

28010852  JOAO MONTEIRO LUNDGREN RODRIGUES

28011604  JULIA CAROLINE BENTO

28015826  LARISSA SIGULO FREIRE

28007155  LUCAS RODRIGUES DE SOUZA

28005464  MARIA BEATRIZ DE PAULO

28006744  MIKAELA BEATRIZ CARVALHO DE OLIVEIRA

28017211  NATHALIA GABRIELE RODRIGUES DE SOUZA

28023415  PEDRO GABRIEL MOREIRA

28012476  PEDRO MOUCO MARTINS

28017343  RAFAELA LEITE AMARAL

28017450  RAFAELA MORAIS

28001287  RICARDO LOPES DA SILVA FILHO

28014601  ROSA RAFAELA RODRIGUES CAZUMBA DOS SANTOS

28017231  THIAGO PAES DE SOUZA


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LETRAS ESPANHOL - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28013534  CALEBE RODRIGUES CALEFFI

28009120  LUIZ CARLOS DE SENE

28020790  RAFAEL SILVA MEDINA

28019752  VIRGINIA MORAES MUNHOZ


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LETRAS FRANCÊS - BACHARELADO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28015218  ADRIANE MARCELINO

28016259  ANGELA CAROLINA DE CASTRO SIMOES

28022908  NATALIA DE OLIVEIRA MOMBACH

28009781  NICOLE AKEMI OKA

28020795  RAYSSA VIEIRA HENRIQUE

28019961  VERA LUCIA NEVES


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LETRAS INGLÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28019679  AGATHA STOBBE FIX

28017177  ALICIA DE OLIVEIRA ARAUJO

28014897  ALMIR BRUNO JACINTO TAVARES

28009157  AMANDA DINIZ DUTRA

28026501  AMANDA GOMES DOS SANTOS

28013349  ANA CAROLINA GOMES DA CUNHA

28017109  ANA LAURA MONTEIRO FERNANDES

28009296  ANA PAULA QUEIROZ FREITAS

28028300  ANDRE LINCOLN DOS SANTOS SAMPAIO

28028827  AUGUSTO NEVES PEREIRA MORITA

28013666  BARBARA LETICIA DO CARMO

28017614  CAMILA RIBEIRO DIAS BUGHI

28007471  CAMILLY VITORIA APARECIDA DO NASCIMENTO

28028598  DIOGO LAMONICA

28029994  FABIANA CRISTINA IMBRIANI

28023942  FERNANDO DE OLIVEIRA MACHADO

28028413  FLAVIA APARECIDA CAMPOS

28002907  GABRIEL EDUARDO TESCHIMA VEIGA

28030840  GABRIELA CARDOSO FERREZ

28019885  GUILHERME PINAR GOMES

28016786  GUSTAVO VINICIUS GUSMAO ROSSITO

28002433  IGOR MARCELINO DE ARAUJO

28028501  JOAO PEDRO MARAFON RABELO

28028814  JULIA MATOS DA SILVA

28029540  JULIA NICOLIM COVICI

28025771  KIMBERLY EDUARDA ROCHA MORAES

28026427  LAURA BITTENCOURT DOMINGUES BURGATTI

28012257  LEONARDO FAZAN MITISTAINER

28010372  LUANA APARECIDA DA SILVA SANTOS

28009756  LUCAS CARVALHO KOGA

28005590  MARIA EDUARDA PEREIRA

28003041  MARIANA KAORI YAMAUCHI

28011977  MARILIA KASPROVICZ

28003307  NATHAN RAFAEL ROSSATTO DA SILVA

28000186  RAYAN PATRIC GAIOTTO DE SOUZA

28018176  RENATA DOS SANTOS FERREIRA

28010691  SAMIRA RICIERI HADDAD

28000070  TALLITA RAGANHAN

28026246  TATIANE DE SOUZA

28017173  VITORIA CRISTINA DINIZ DA COSTA



LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28004320  ADRIANA PEREIRA

28001646  AMANDA DOS SANTOS BIZERRA

28003381  ANA BEATRIZ CARMELLO MROGUSCHFSKI

28020106  ANA CLARA BORGES DA CRUZ

28009034  ANA JULIA NUNES DA SILVA

28005564  BEATRIZ KAORI IMAMURA

28019135  BRENO ERNESTO RHODEN

28028478  BRUNO DANTAS DE FARIAS

28017482  CAIO WILLIANS LEAL JULIANI

28015554  CAROLINE DE OLIVEIRA FELISBINO

28019064  DIENE QUELE DOS SANTOS

28008497  EDUARDA LOUREIRO GUEDES

28006862  EDUARDO EIITI FUJIKAWA

28020314  ELISANGELA BELTRAO DA SILVA

28018959  FELIPE BERTOLI OLIVEIRA

28024228  GIOVANA MASSACANI

28003671  ISABELA DA SILVA OLIVEIRA

28026956  JORDAN PAGANI

28027054  JOSIANE WAUTER DE LIMA

28009594  LAURA SEGURA TEIXEIRA

28027451  LAVINIA VITORIA MERIZIO VIEIRA IANNICELLI

28028422  LEONARDO PELISSON DE SOUZA

28016143  LUANA VOLPATO FERRANTI

28025788  MAURICIO FERNANDO PITTA

28019156  MIRIAN REBECA DA SILVA

28009145  PAMELA GOMES DE RAMOS

28009409  RENILSON GUALBERTO

28030569  SARA DA SILVA KHALIL

28003676  THIAGO BERNARDES DA SILVA

28027691  THIAGO GABRIEL CECHETTI

28017514  TIAGO DOS SANTOS TOLOMEOTTI


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LETRAS PORTUGUÊS - LICENCIATURA (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28017888  ANA CAROLINA STERZA CONSTANTINO

28015785  ANA LIDIA BRICHI CINTRA

28008626  ANNA VICTORYA RIGOLON

28014449  CAROLINA MATTOS CEZAR FARIAS

28013152  DACIO ROSSETTO

28012852  DANIEL LIRA DO NASCIMENTO

28016275  EDSON SAMUEL FERNANDES LOPES

28019937  EDUARDO QUINA

28014004  ELLEN BEATRIZ SOUZA DA SILVA

28005155  GIOVANA SCHMIDT DOS SANTOS

28029424  GRAZIELY DUARTE DE OLIVEIRA

28003884  HIGOR AUGUSTO REIS

28024086  JESSICA FERREIRA DE REZENDE

28013348  JULIANO SCHUSTER

28014032  MARIA EDUARDA ZANELATO MARQUES

28006076  MARIANA EMIDIO BONIFACIO

28005665  MARINA MADEIRA HONORATO

28005209  MELISSA DOS SANTOS RABELO

28001195  NELSON DE OLIVEIRA FREITAS PEREIRA

28016895  WANDETTE MARIA BOTTAS



MATEMÁTICA - BACHARELADO (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28002565  BENJAMIN SILVA HILE

28029565  BRUNO HENRIQUE GEBARA CONSELVAN

28013276  DIOGO MENEGUETTE OLIVEIRA

28016937  DOUGLAS AUGUSTO DA SILVA

28020261  EDUARDO GREGORIO GOMES

28000897  EDUARDO HENRIQUE DE SANTANA

28025204  GILMAR DA SILVA BATISTA

28020156  ISABELA GONCALVES

28029888  ISADORA RUPOLO STORER

28013463  KAIQUE CANDIDO DE OLIVEIRA

28014836  LARISSA ATAIDE MACEDO

28011350  MAICON RODRIGUES DE SOUZA

28018872  MARCELLA HOKARI FRANCO

28026736  MARCOS MELLO DE CAMPOS LARANJO QUADROS

28018702  RODRIGO DAMASCENO RANEA ORLANDO

28028209  SERGIO KENJI CARDOSO HIROTA


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MATEMÁTICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28007874  BRENDA MONIQUE DOS SANTOS CORRER

28019450  DANIEL WASHINGTON VIEIRA MESSIAS

28007938  EDUARDA MEASSI BAVATI

28021204  EDUARDO AGLIO

28007458  GABRIEL WILLIAN DOS REIS

28005373  GIULIENE MERCADANTE DAMAZIO

28026286  GUILHERME PABLO DA CUNHA VIEIRA

28016364  GUSTAVO AVELINO DA SILVA

28004640  GUSTAVO KENTA TANIGUTI

28009511  JOAO LUCAS SECCI RIBEIRO

28028472  JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA

28029087  JUNIO TAVARES AMARO

28001292  LAURA DA SILVA FERREIRA

28029896  MARIA EDUARDA SOUZA DA SILVA

28000865  MARIA ELISA SANTOS ALBUQUERQUE

28027866  MATHEUS BONONI GONCALVES

28019900  MAYCON DOUGLAS DA ROCHA

28024884  RENATO WILLIAM CAZAROTE DIAS

28027972  ROBERTA CHIARAMONTE

28015971  SARA MENDES VICTOR

28026177  VINICIUS QUINA MATOS

28019620  VITOR KAUAN AMORIN DOS REIS

28027058  WESLEY FERNANDO RAMOS BORGES


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MEDICINA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28008773  ACACIO DE FARIA BENTO

28002596  ANA BEATRIZ DE PONTES DOS SANTOS

28006336  ANA JULIA SANTOS DA SILVA

28024376  ANA JULIA ZANETTI MORAES

28004535  ANA LUCIA LOURENCO DE PAULA

28023556  ANA LUIZA HABOVSKI

28022650  ANA SOFIA VILAS BOAS SIMOES

28009123  ANNA PAULA RECANELLO AMARAL

28002162  BARBARA PONCIANO COSTA

28021821  BARBARA VELANI SOUZA

28003981  BRUNA MAIA GALETTI

28024506  CAROLINA CARVALHO DIPOLD

28007778  CAROLINA DE AZEVEDO

28000125  CAROLINA DE FREITAS SOUZA

28004773  CAROLYNY MENDES DE OLIVEIRA

28005975  DANILO DE OLIVEIRA SILVA

28028987  DANILO YUKIO CUNHA TAKESHITA

28030169  ELIAS EDUARDO BORT

28025612  ELLEN SILVA WALTER

28005112  ERICK VINICIUS RIBEIRO CUNHA

28029529  ESTER NIGRO DOS SANTOS

28018516  FERNANDA CARDOSO TONSSIQUE

28006690  GABRIEL TAVARES HENRIQUES

28017657  GABRIEL VIEIRA DE OLIVEIRA

28015225  GEOVANA BALABEN

28026928  GIOVANA OLIVEIRA DA SILVA

28005262  GIOVANNA GUERRA SECORUN

28019121  GIULIA AKEMI SAKASHITA

28001124  HELEN RENATA DE PAULA

28015534  HELOISA COSTA DOS SANTOS

28012037  HENRIQUE FERREIRA DA SILVA

28016824  HENRIQUE ROSSANEZI TORRES DOS SANTOS

28001051  ISABELA TEIXEIRA MACHADO

28009186  ISADORA SAMPAIO BELENTANI

28008432  IZABELA VERAS DOS SANTOS

28011061  JEAN RAFAEL DA SILVA

28005719  JOAO GABRIEL DOS REIS

28024978  JOAO PEDRO DA SILVA MACIEL

28021888  JOAO PEDRO KURTZ GRITTI

28008487  JOAO PEREIRA BARRETO

28012911  JULIA PERIN FERNANDES

28000525  JULIE MUCESSA IZAIAS HILARIO

28019766  LAIS GARCIA FORMICOLI

28024019  LARISSA AKEMI ONISHI

28011423  LARISSA MAYARA DOS SANTOS MARQUES

28017807  LETICIA SILVA LEAO

28015901  LIVIANN DE SOUZA OLIVEIRA

28006296  LUANA MIYAHIRA MAKITA

28002129  LUCAS DE SOUZA ROSS

28002545  LUCAS ZAIDEL NETTO

28011398  LUIZ GABRIEL SOUZA DOMINGUES DE MATOS

28028060  MARCOS YUDY KAMIKOGA HARA

28004300  MARIA EDUARDA DE ALMEIDA PEREIRA

28005156  MARIA FERNANDA POSSARI VITRO

28000055  MARIA LETICIA BARBOSA RINALDI

28011016  MARIA LUISA PANTAROTO LIMA

28018825  MARIA LUIZA VARGAS DA CRUZ

28020220  MARIA PAULA MARCONE SCHREINER

28016599  MARIANY ZUCON DA SILVA

28007545  MATHEUS MARENGONI SILVA

28025801  MATHEUS RAINERI PINEZI

28004661  MAYSA MIE NAKASHIMA KATAYAMA

28001529  MELRYAN ISABELE GIRALDI DO CARMO

28005783  MILENE OLIVEIRA CUISSI

28019090  MIRIAN GABRIELE BERTOZ PEREIRA

28018946  MURILLO MOELLMANN DE SOUSA

28018754  NAOMI VERCESI

28010772  NICOLY JUSTINO EUZEBIO

28019923  PEDRO HENRIQUE CLAUDINO SILVA

28030856  PEDRO URBANSKI HAUS SILVA

28009130  RAFAEL CECHELERO BAGATELLI

28025348  RAFAEL FERNANDES TADA

28008698  RAFAEL ROCHA TURKOWSKI

28018688  RAFAELA DOS REIS WROBLEWSKI

28018835  RENAN SHIRANE WAJIMA

28015151  SAMYLLA CRISTYNNE DE ANDRADE GARCIA

28011150  SARAH POSSAMAI KONS

28017002  THAIS SHIMOKAVA

28027526  THIAGO LEONARDO FERREIRA MATOS

28004828  VICTOR VALLE AZZALINI DE ANGELO



MEDICINA VETERINáRIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28028019  ALINNI KAMILLI TORRESIN

28002947  AMANDA REGINA SCARELLI ABRA

28014876  ANA ALICE ALONSO COSTA

28025166  ANA BEATRIZ SILVA

28004432  ANA CAROLINA DE OLIVEIRA CARDOSO

28016835  ANA CLAUDIA MERCADANTE LIMPER

28000427  ANA JULIA CASTILHO

28014385  ANA JULIA DE TOLEDO

28011700  ANA JULIA SILVA MENDONCA

28030089  ANA LETICIA MENDONCA DE SOUZA SILVA

28021961  ANA LUIZA NANCI MOTA

28007690  ANA LUIZA RONCHI

28022813  ANA PAULA DOS SANTOS

28018797  BEATRIZ CAROLINE TURINI

28025917  BEATRIZ FELIX VERDAM DOS SANTOS

28000200  BIANCA CANTIDIO SILVA

28021486  BRUNA CAMARGO DE MELLO

28012637  BRUNA LUIZA VALENCA DE OLIVEIRA

28018211  CAROLINE BARRETO QUARESMA

28009621  DEBORA HITOMI MORIMOTO COSTA

28001301  EDUARDA THEODORO CABRAL

28004532  EVELYN DOS SANTOS PRADO

28018175  FERNANDO YUJI KURIMOTO DOS SANTOS

28026026  FLAVIA CAROLINA BRANDAO DORNELLES

28014661  FLAVIA DA COSTA SILVA

28029818  GABRIELLE ARAUJO DE MOURA

28025020  GABRIELLE SOUSA SALES

28029500  GEOVANA FRANCO GRANJA

28008317  HEITOR DE ALENCAR ARARIPE ANDRADE

28017483  HELOISA BORTOLOZZO SILVA

28025006  ISABELA BERTOZZI RIBEIRO

28005399  ISADORA SILVEIRA ROCHA

28001144  IZABELA VICTORIA DOS ANJOS

28000851  JOAO ANGELO GABRIEL ROCHA GONCALVES

28026115  JULIA DOS SANTOS ALMEIDA

28014149  JULIA GUIMARAES POMPEU

28024897  JULIA MANUELLE FELIPE

28004326  JULIANNA TOMITAN LOUCAO

28000391  JULLIANA RODRIGUES

28025237  KAMILA CORTI MIRA ENANDE

28009920  KAUANA KELY SARTO

28000138  KEITH ESTER CAMPOS

28024684  LAURA DE ANDRADE SANTOS

28000558  LETICIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

28010027  LETICIA EDUARDA SCHANOSKI

28005190  LUCIANA RODRIGUES SOUZA

28010610  LUIZA DOS SANTOS SOUZA

28018751  LUIZA MACHADO E CARDOSO

28004582  MALU SANTIAGO DIORIO SOUZA

28004586  MANUELA FERNANDES VIVAN

28011447  MANUELLE CANONICO E SILVA VALLADARES

28016961  MARCOS ANTONIO RIBEIRO DE LIMA PAULO

28002076  MARIA EDUARDA CABECONI VILELA

28030517  MARIA JULIA GOUVEIA

28006151  MARIA LUIZA VIEIRA MARTINEZ

28016782  MARIANA PREVIATO DA SILVA

28012583  MATHEUS DE FREITAS NASCIMENTO

28022837  MAYARA GONCALVES DE PAULA

28015319  NAITA RAMALHO DE OLIVEIRA

28020250  NATHALIA DA SILVA MELLO

28026397  NATHALIA MIYUKI STORINI KOMURA

28006589  NELSON LUIZ SARAIVA ROSA

28000511  PALOMA MIKI SHIMIZO KAWANO

28017677  PAULA SOARES DE OLIVEIRA GOMES

28013683  ROSANA NOIVO DE AZEVEDO REIS

28026319  SARA GAMAFERNANDES

28017729  THIAGO KENJI DE OLIVEIRA YAMAMOTO

28029574  VITTORIA CUEVA SEGURA DA SILVA

28018752  WESLLEY APARECIDO GONCALVES DA SILVA

28013299  YASMIN MELISSA DE LIMA



MúSICA - LICENCIATURA (VESPERTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28003265  ALESSANDRA CECILIA DE SOUZA GONCALVES

28005269  AMANDA PROENCA PEIXOTO DE SOUSA

28029316  ARIEL DOS REIS

28007788  CAMILA SANTA ROSA CHIMENTAO

28003286  DAISY CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA

28025588  GABRIEL GOULART

28015289  GABRIEL PEIXOTO INACIO DE SOUZA

28022476  GABRIEL SILVA SCHOBINER

28009419  GUILHERME EDUARDO DOMINGUES

28013578  IGOR JACARANDA DA SILVA

28020413  JESSICA PRISCILLA PEREIRA DOS SANTOS

28016324  JONAS ROCHA PEREIRA

28018694  JULIE AKEMI TOBIAS TSUKUDA

28022821  LUIZ MARCELO DE PAULA

28004595  MARCOS VINICIUS GONCALVES MELO

28026076  RAFAEL ORELLANA BASSANI

28004724  RAQUEL REGINA DOS REIS

28012744  SUYANNE JORGE CORREIA

28015682  THOMAS ALVES SOARES

28028281  VINICIUS SILVA OLIVEIRA



NUTRIçãO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28031102  ALINE MONTEIRO DE SOUZA

28001475  ANA LAURA RODRIGUES DA SILVA

28003563  ANA LUISA DA SILVA AZEVEDO

28002103  ANDRE FELIPE MARCHIORI DE OLIVEIRA

28010821  ANTONIO DE HELD NETO

28004706  BEATRIZ PEREZ FERNANDES GUERREIRO

28013398  CAROLINE BELLA DE SOUSA CARDOSO

28026617  CAROLINE GUIMARAES PRAXEDES

28001021  DANIELA GIOVANA DOS SANTOS

28000109  EDUARDO DIAS

28007762  GABRIEL DA FONSECA AKUTAGAWA

28008493  GABRIELA DE LORENSI GNOATTO

28014394  GABRIELA ZAMARIAM PIERRO

28007436  GABRIELLY OLIVEIRA DO NASCIMENTO

28013473  HELOISA CRISTINA SILVESTRE

28003145  HELOISA DUTRA MORAES

28013632  KAWANE DE OLIVEIRA RAMOS

28009914  LAISSA EMY SAKUMA

28013848  LAURA BERTHE TRISTAO

28027254  LUIZ FELIPE SOARES

28023985  MARIA HELOISA BIAZAO

28020926  MARIANA BANDOCH DE OLIVEIRA

28027050  MARIANA CICCHILLI

28029870  MATEUS ANDRADE MACHADO

28010158  MATHEUS PAULINO NEVES

28000823  MAYARA AYUMI SHIMAMOTO

28003157  NICOLE AYUMI OTAKE

28012043  PEDRO DANTAS DE ARAUJO

28025001  PEDRO HENRIQUE NASCIMENTO

28022011  RAYANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

28003030  STEFANY BARBOSA KUBALAKI

28020178  THAIS SILVA BERNARDINO

28029055  VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AZEVEDO R

28000699  VICTORIA GOMES JOANNITTI

28029820  YOHANA SHIBUKAWA VICTOR



ODONTOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28008358  ADRIANA DA SILVA SOUZA

28019277  AMANDA MIOTO DA SILVA

28004367  ANA CLARA ANTUNES OLIVEIRA

28000825  ANA CLARA VICENTI SILVA

28021272  ANA ISABEL DE SOUZA

28007538  ANDRE KENJI YOSHIDA

28028012  ARTHUR DOS SANTOS E SANTOS

28019931  BEATRIZ FLORENCIO

28026234  CAMILA CHILANTE BERBERT

28024738  CAMILLE MAIOLI MOLINA

28005968  EMILY CASTRO DA ROSA

28015359  FABIANE NATHALI BATINI

28006688  FLAVIA HELOISA DA SILVA GROSSI

28028712  FLAVIA ROCHOEL COSTA

28003042  GABRIELA MANDUCA

28008006  GABRYELLA JUBANSKI MACHADO

28011266  GIOVANA SAYURI TAKAOKA

28013417  GIOVANNA MARIA ANTONIA PEREIRA

28021705  GYOVANA LINALDI DAMETTO

28004160  HENRIQUE FRASSON FREGONEZI

28014048  ISABELA FROIS KOPHE DE LIMA

28013932  ISABELA VERMEJO OGERA

28025457  ISABELLY DE SOUZA

28004662  IZABELA GUERRA WALDRIGUES DE CAMPOS BUENO

28030059  JOAO PAULO DE LIMA PONTES

28020812  JOAO PAULO DOS SANTOS COSTA

28000221  JOAO VICTOR DE PEREIRA DE DEUS

28007196  JOELMA DOS SANTOS SILVA MOTTA

28011718  JULIA GUZELA DAMIAO

28010897  LARISSA MAYA HIGASHIO

28016704  LARISSA MEDEIROS DE OLIVEIRA

28009876  LAURA LIMA MASSIMO

28014090  LETICIA SANTOS DA SILVA

28024538  LUIZA GUSMAO

28003362  MARIA EDUARDA DE ALMEIDA PEREIRA

28028308  MARIA EDUARDA GONCALVES DE OLIVEIRA

28027400  MARIA EDUARDA PEREIRA GONCALVES

28010588  MARIA FERNANDA CARDOSO

28014498  MARIA JULIA CAMARGO DE SOUZA

28025701  MARIA LAURA DE SOUZA MORAIS

28011605  MARIANA ROCHA SOARES

28006917  MARIANA YAMADA AMORIM

28017096  MATEUS ZAMBON STRINGHETTA

28018416  MATHEUS RYU HASUDA ONO

28026715  MIGUEL GUARESI DOLEMBA

28003443  NAIARA GABRIELE BATISTA BIAZOTTO

28030393  PABLO HENRIQUE LIMA CAVALCANTE

28023926  PATRICK GRANADO SONCELA

28012605  PEDRO MANUEL OHARA BARBOZA

28022434  PEDRO MARTELINI RAHUAM

28003922  PRISCILA TAMIRES DA COSTA SILVA

28001616  RENAN VELOZO ARAGAO

28021352  SOFIA REGINA LORENTZ CORLASSOLI

28008036  VITORIA PASCHOAL BONATO




PEDAGOGIA (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28028657  AMANDA MENDES BUENO

28002977  ANA BEATRIZ LEANDRO DE SOUZA

28006454  ANA CLARA DOS SANTOS

28026659  ANA JULIA BONDEZAN FERNANDES

28024797  ANA PAULA ROCHA PORTO

28000194  ANDREIA RODRIGUES SOARES SODRE

28004488  BEATRIZ DIAS PAIVA

28004408  BEATRIZ RAFAELA DA SILVA

28009667  BEATRIZ VITORIA DE MATOS BARRAGAN

28027055  DEBORA MIKKA ISHINOSE

28005924  DENISE GOMES DOS SANTOS

28021539  EDUARDA VICENTE MUNHOZ

28010178  EMANUELLA DOS SANTOS PAULO

28006009  GABRIELA VIEIRA

28014201  GABRIELLI CRISTINA DA SILVA

28006717  GABRIELY CORREIA MORAIS

28002582  GEOVANA SILVA ROESLER DOS SANTOS

28028672  GHEOVANA SILVESTRE DE LIMA

28028898  GIOVANA ALVARES MARQUES

28003928  GIOVANA APARECIDA GOMES RUELA

28007563  GIOVANNA FRANCISCO RIBEIRO

28021192  GISLAINE DE PAULA ALVES

28008571  ISABELE GONCALVES MAKI

28024599  JESSICA OLIVEIRA

28001602  KATIA CRISTINA DE OLIVEIRA

28027156  KELLEN MARIANE MARIANO

28018017  LARISSA CAROLINE DE OLIVEIRA PRADO

28009336  LARISSA DA SILVA MARIANO SOUZA

28013078  LEONARDO ALEXANDRE DA CUNHA

28020970  LETICIA AYUMI ALVES

28009254  LETICIA SOUZA SILVA

28000768  LUCIANA CALDEIRA DE SOUZA

28014451  MAICON DOUGLAS DE ALMEIDA VITORIANO

28012615  MARIA BEATRIZ ALEIXO ALDIGUERI

28018583  MARIA EDUARDA BATISTA DIAS

28007923  MARIA FERNANDA MARTINS MEIRELES

28014171  MARIA JULIA MASSONI PEREIRA

28008372  MARIA VITORIA PEREIRA OLIVEIRA

28005701  NAJELA CRISTINA DE LIMA LARA

28025718  NATHALIA CUNHA ANANIAS

28013606  RENAN GRABRIEL CAMILO

28014312  RENILDA OLIVEIRA DE ARAUJO

28000102  SARAH BITTENCOURT CALIXTO DE OLIVEIRA

28017367  TAILA CAROLINA DE SOUZA EURINIDIO

28004693  THAYARA KEROLYEM GALVANI DERRE

28023434  VITORIA ISA HOKARI FRANCO

28016490  VITORIA REGINA FRANCISCO



PEDAGOGIA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28001850  ALISSON DE JESUS MARIANO

28020838  AMANDA CAROLINA COSTANZI

28003468  AMANDA DA SILVA VALIM

28001589  AMANDA DE OLIVEIRA ALVES

28016542  AMANDA LETICIA DE ANDRADE SOUZA

28016610  ANA BEATRIZ LUPERINI NUNES

28004807  ANA FLAVIA APARECIDA BANDEIRA

28020577  ANTHONY CAIQUE DE MORAES

28007449  ARIADINE LOANA ABREU DOS SANTOS

28029816  CAIQUE VITOR COSTA E SILVA

28019864  CAMILA CASSIA DE SOUZA

28022625  CAMILA DE CARVALHO VIEIRA

28028927  DIOVANNA PRADO BRESSAN

28024236  DRIELE CRISTINA RODRIGUES

28019867  EDUARDA MAYUMI NISHIYAMA

28028522  ELIANE AMORIM DOS SANTOS REIS

28028382  ELOI RIBEIRO CORPA

28003612  EMANUELLY ALINE FARIA PAULINO

28014096  EMY RAQUEL SILVA PEREIRA

28010728  ERIC ROBERTO JOSE

28014739  FABIO LUIZ DA SILVA

28008668  GABRIELI CRISTINA SERRANO BAFA

28022402  GABRIELY ASSENCIO TAMAGNINI

28027791  GABRIELY FERREIRAFEITOSA

28020850  GEIZA FERNANDA OTAVIO AMARAL

28017975  GEOVANA DE SOUZA MIRANDA

28002946  GEOVANA MARIA DE LIMA

28011337  GLORIA SILVEIRA

28019154  ISABELA LOURENCO MAXIMIANO

28011408  ISABELLE CHRISTINA MARIANO GARCIA

28004613  JANAINA APARECIDA DE ANDRADE

28017809  JULIANA CRISTIANO DE ANDRADE

28028618  KAWANE DE OLIVEIRA

28030055  LARA VICENTE

28001968  LETICIA GOMES NEVES OLIVEIRA

28022160  LOHAINE VITORIA DE SOUZA MEDEIROS

28025651  MARIA BEATRIZ MARQUES PEREIRA

28025243  MARIA EDUARDA MARCELINO DO NASCIMENTO

28013423  MARIA EDUARDA OLIVEIRA KOZUKI

28001949  MARIA ESTER FLEURINGER COBRES

28012072  MARIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA

28021350  MARIA LUIZA LOURENCO MAXIMIANO

28027025  MARIANA PIEROLI DE OLIVEIRA

28015342  MARIANA VIANA SALES

28009003  NATHALIA PEREIRA HESPANHOL

28000698  NICOLE MORALLES ROSSINI

28025169  PERCILIA MARQUES SERENO DA SILVA

28025210  POLIANA DE OLIVEIRA CHAVES

28029013  ROSELI FERNANDES DE SOUZA

28028043  RUBIA NAYARA DA SILVA

28025547  SANDRA ROSELIA BATISTA SANDIM

28017001  STELLA DE SOUZA DIAMOR

28021375  STHEFANY IRIS CELLAO

28027041  TAINARA YASMIM VILHA

28008568  TALITA NICOLLY ALENCAR BARBOSA ESTIGARRIBIA GALDIN

28001266  THAYNA DA SILVA PINTO

28014557  VITORIA CAROLINE DE SOUZA



PSICOLOGIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28022057  ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA GOMES

28029506  ALANA GABRIELE VICENSI

28000757  ALICE CRISTINA DA SILVA CARVALHO

28000653  ANA CAROLINA FURLAN DE ASSIS

28022017  ANA JULIA DE ABREU MORAES NASCIMENTO

28000088  ANA PAULA RODRIGUES

28025543  ANA SOPHIA LUDVIG BORTHOLAZZI

28000310  ANDREW DE SIQUEIRA CHRISTIANINI

28026146  BEATRIZ MOLINARI GALUCH

28029340  BEATRIZ PFAU PEDRIALI

28001257  BEATRIZ RESENDE VERONEZ

28026605  BEATRIZ SILVA RAMPAZZO

28019458  CAMILA NUNES DE CARVALHO

28001218  CAROLINY VITORIA MARQUES DOS SANTOS

28002465  DANIELA DE SOUZA SANTOS

28029159  DENISE YUKARI GODOI

28017854  DIRCEU EMANUEL DA SILVA

28004186  EMANUELE CAMILLE FURTADO DE JESUS

28016908  FELIPE MITSUKA BREGANO

28004922  FERNANDA ALVES DE LIMA

28016168  GABRIEL MIZAKAMI QUINAGLIA

28000078  GABRIELA DE BRITO BARRETO

28009611  GABRIELLE PASSOS CERQUEIRA

28016398  GIOVANA CAROLINE DE HERCULES

28027641  GIOVANA NOGUEIRA ORSI

28006096  GIOVANA PEREIRA DE ASSIS

28008296  GIOVANNA DUARTE EVARISTO

28009281  HENRIQUE PASCOAL DE SOUZA DANTAS

28010365  IGOR SHOITI TUTIDA SUGUIEDA

28005459  ISABELA MARIA ALVES DA SILVA

28030680  ISADORA GARBI DE OLIVEIRA

28021070  JAQUELINE KAUANE GRECCO

28030579  JOAO VICTOR BERNARDO DA SILVA

28016666  JULIA CAMILE DA SILVA

28027133  JULIA JESUS BARROS

28020670  JULIANA DE OLIVEIRA SILVA

28018285  LARISSA BORGES DOS SANTOS

28002009  LARISSA VITORIA SOUZA AZEVEDO

28017206  LAURA CANHA BORGONHA DA SILVA

28019728  LAURA FORLAN DE PAULA

28010630  LAURA PONTES TSUJIOKA

28012713  LAURA SIMIAO OLIVEIRA

28000363  LUANA MOURE

28004057  LUCAS DE MATOS OKURA

28014444  LUCIANA BONIS ROSSIGALLI

28008401  LUISA KNOTT OLIVEIRA SILVA

28018363  LUIZ GUILHERME MEDEIROS DA SILVA

28014113  MARCOS DO ESPIRITO SANTO

28018527  MARIA EDUARDA FURLAN

28007680  MARIA FERNANDA ORTEGA DE MORAES

28017810  MARIA ISADORA CLEMENTE TRAVERSA

28002513  MARIA LUISA DE OLIVEIRA AQUINO

28006335  MARIA LUIZA FARIA SBRUSSI

28002252  MARIA LUIZA NASCIMENTO MARQUES

28000497  MARIANA AMARO ZANGIROLANI

28001019  MAYARA YUKARI OGATA

28019124  NATHALIA CRISTINA DE LIMA

28012265  PEROLA LOURENCO SELERI

28000335  REBECA NEGRAO FERNANDES

28003848  VIVIAN YUKI MANCHINI OGAWA



QUíMICA - BACHARELADO (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28019652  ALAN MARQUES OLIVEIRA

28012236  ANA CARLA DE CARVALHO HONORIO

28001474  BEATRIZ MARTINS DO AMARAL

28008820  CAMILLE FERNANDES DOS SANTOS

28010377  DHIOGENES FREIRE DOS SANTOS

28019444  DIEGO NASCIMENTO GALERA DOS SANTOS

28004935  EMILY STEPHANI MATOS DE LIMA

28018848  FELIPE TESTA DE SOUZA

28012612  GABRIEL ANDRADE FERREIRA

28026350  GABRIEL RODRIGUES DA CUNHA

28019025  GIOVANNA CAMILE DOMINGOS OLIVEIRA LOPES

28030812  GUSTAVO HENRIQUE ZANUTO

28029527  JEAN CAVALLARO GONCALVES

28007293  JENIFER RARUME GOTO DOS SANTOS

28021207  JOAO PEDRO BIANCHINI BATISTA

28016854  JOYCE THAINARA BERTIER DE ALMEIDA

28023542  JULIA RAY

28022014  LAURA DALESSIO DE MORAES

28004701  LEONARDO HENRIQUE FABRIS

28016135  LETICIA LAKATOS

28001614  LUCAS LANGARO DA SILVA

28026242  LUCAS ROCKENBACH MARIN

28020693  MANUELA GONCALVES DE OLIVEIRA

28005234  MARIA EDUARDA SILVA CARVALHO

28017541  MARIANA FINI

28006766  NICOLAS ACALDI

28011969  PAULO HENRIQUE FONSECA

28018000  POLLIANNY APARECIDA GONCALVES DE MOURA

28004615  RAFAEL GONCALVES DE OLIVEIRA

28004486  THIFANY MIYUKI TEROSSI MAKITA

28027852  VITOR FATOBENE RIBEIRO



QUíMICA - LICENCIATURA (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28000230  ALAN THIAGO TONOLI

28029204  DANIEL MATHEUS DOS SANTOS VILAS BOAS

28028393  DANILO DA SILVA CORPA

28029091  GUILHERME AUGUSTO CITO ALVES

28025563  JOAO PEDRO ROCHA DE SIQUEIRA

28027446  KETHELY IOHANA FARIAS SANTOS

28028887  LETICIA MATHEUS DE LIMA

28023280  LORENA SANTOS SIQUEIRA

28026070  LUIZ HENRIQUE REIS DE SOUZA

28030082  OTAVIO HENRIQUE BANDEIRA BELAFONTE

28013192  PEDRO FELIPE QUINELATO

28011364  RODRIGO GUERRA

28010650  VANESSA BATISTA SANDIM

28004098  WILLIAN GABRIEL DE MOURA OLIVEIRA KUSSABA



RELAçõES PúBLICAS (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28020017  CAMILLE FERREIRA GUAZZELLI

28025990  CINDY BRITO MARTINEZ

28012526  EDUARDA SOUZA SANTOS

28028661  GIOVANA TIEMI TATESUJI MARQUES

28002915  GIOVANA ZAGO PESTANA

28010127  ISABELY ZANARDINE RIBEIRO

28009680  JULIA RIBEIRO CUNHA E SILVA

28000826  KAUANE BERTEGANI

28028155  LUCAS FRANCISCO MARIN

28020732  LUIZA GABRIEL TESSER

28016989  LUIZE LEIDENS REIS GIL

28004223  MARIA EDUARDA BOSI ARAUJO

28003025  MARIA EDUARDA VIEIRA

28017915  MARIA RITA CASTILHO CRUZ

28029149  MARIA RITA NEVES DA SILVA

28018049  PAMELA DE AGUIAR CANTALUPPI

28026173  RAQUEL LIMA ANDRADE

28005693  REBECA MARTINEZ GALBES

28020367  THAYS YUMI RIBEIRO YOSHIIE

28014628  VITORIA PAELO ZACARIOTTI



RELAçõES PúBLICAS (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28012737  ANA CLARA PICCININI

28022065  ANA CLAUDIA BODNARIUC

28016068  BEATRIZ VALENTIM MOURA

28008544  CAMILLI VITORIA LAGE DE MORAES

28016484  CAROLINE ALVES MARTINELI

28024031  EVELYN YASMIN FERREIRA DE SOUZA

28029711  GABRIELA KAREN DIAS

28001885  GIOVANA CARDOSO DE LIMA

28012729  GIOVANA THAINA DA SILVA

28026067  GUSTAVO HENRIQUE SANTOS SOUZA

28010196  LUIZA MORENO MARETO

28027417  MANOELLY FERREIRA MENEGUETTI

28009906  MARCELA ALVES DOS SANTOS

28010714  MARIA EDUARDA BACILLI NOBILE

28016783  MARIANNA FABIANO DA SILVA

28015574  MATHEUS CAVALCANTE DE ALMEIDA

28015887  MATHEUS HENRIQUE BARRETO MIGLIOLI

28017040  MILENA EVELYN FERREIRA

28027475  RAFAEL JORGE FRANCA

28007071  VITORIA MOVIO HACHIYA SANTOS



SECRETARIADO EXECUTIVO (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28000352  AMANDA GABRIELLE BARBOSA GRANDI

28022225  ANDRE ROBERTO DE MORAES

28012280  CARLA DOS SANTOS ORLANDINI

28001314  ISABELA TUTIDA KIM

28015706  JESSICA GONCALVES SAO LEAO

28027321  LUANA CORREA MARCHI COSTA

28025132  MARIA EDUARDA DA SILVA BRITO DOS SANTOS

28007404  MARLEI RODRIGUES DE MELO

28026321  MILENA STIPP BAPTISTA

28003040  NAPOLIANA M NAPOLIAO DE ALMEIDA

28020351  POLYANA VEIDA CORREA

28020742  SORAYA RAMALHO BACINELLO

28007501  SUZANA FERNANDES LIMA

28004885  THAYNA KAWANE DE AMORIM MAGLIONI

28016779  VANESSA MARIA VICTORELLI

28029182  WELINTON TEIXEIRA DOS SANTOS



SERVIçO SOCIAL (MATUTINO)

INSCRIÇÃO      NOME

28010860  ALISON FERNANDES CAMARGO

28009723  AMANDA DE OLIVEIRA DUTRA

28010868  BRUNO JOSE DA SILVA

28004174  CAROLINE DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA

28028701  CELIA REGINA DA SILVA

28030257  CELIA REGINA SIMOES ENOKIDA

28030605  CILENE DE CRAVALHO SECCO MIRANDA

28013149  CLAUDINEI DOS SANTOS

28013270  DIEGO KENTENICH BRUM DE SOUZA

28014043  GEOVANA ANDRADE DA SILVA

28000993  GIOVANA BECARI DOS SANTOS

28007149  HELOISA GABRIELA DE ALMEIDA

28013328  IVANIL PEREIRA DA SILVA

28011599  JEFERSON CANATA

28015628  JHONATHAN DIEGO MORENO SEVERINO

28002269  KARINA BARROS CABRAL

28021479  LEONARDO RODRIGUES PINHEIRO LIMA

28021376  MAISA CARDOSO GARBOSSI

28018555  MARIA CLARA AGUILERA

28000842  MARIA FERNANDA CARDOSO SILVA

28013607  RENATO FERNANDES

28010781  RODRIGO BENITEZ GAUTO

28017709  ROSANGELA DE JESUS COSTA

28000422  SARAH FERREIRA DE LIMA

28000869  SUELLEN LUDIANY MARQUES



SERVIçO SOCIAL (NOTURNO)

INSCRIÇÃO      NOME

28024426  ALICE ROSANGELA VIEIRA

28028781  ANA CAROLINA PEREIRA

28001557  ANA CLARA PALMIRA SIMOES DA COSTA

28028119  ANA CLAUDIA MARQUES DE OLIVEIRA

28026491  BEATRIZ BORBA MASSANEIRO

28019921  CAMILA SIQUEROLI DE LIMA

28013515  CASSIA CRISTINA DOS SANTOS FUKAGAWA

28028789  CRISTIELLE MARIA DE SOUZA

28008764  DANIELLE FARIA MACHADO

28027313  ELIZABETHE FERREIRA DAS NEVES

28013796  EMANUELLY MARIA BERALDO

28025644  ESTER ALMEIDA DE SENA

28019919  FABRICIA KELI CAMPOS DE SOUZA

28029786  FERNANDA LEONARDO RODRIGUES DO PRADO

28007338  GUILHERME WILLIAN DA SILVA

28028093  HILLARY SOPHIA DE SOUZA JESUS

28023392  INGRID GABRIELE DA SILVA OLIVEIRA

28006520  INNGRID LETICIA GONCALVES

28027471  IVONETE RODRIGUES

28022340  KAMILLY PEREIRA CAVALCANTE

28010738  LARA GABRIELA PORTELA RIBEIRO

28021026  LARISSA VIEIRA FURTADO

28007063  LAUANY DE OLIVEIRA

28002494  LORENA ALZIRA DE SOUZA ALEXANDRE

28018975  MICHELLY CRISTINA RODRIGUES ALVES

28004697  MILENE SOUZA DOS SANTOS

28017632  NICOLE MOHR FRANCISCO

28012606  OSCAR SOUSA DOMINGOS

28023007  PATRICIA ADRIANE ROBERTO

28000311  POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA

28019544  SABRINA LEITE RODRIGUES

28012671  SARAH RAQUEL DA SILVA MARCONDES

28009110  SUELEN DE SOUZA GOUVEIA

28011840  VANESSA SANCHES

28020595  VANIA MARIA BENTO DA SILVA



ZOOTECNIA (INTEGRAL)

INSCRIÇÃO      NOME

28018055  ANA CLARA DOS SANTOS

28017280  ANNELISE DUCATI FERREIRA DOS SANTOS

28010344  BEATRIZ CAMILE BRITO FERRO

28015813  CAMILA DE ABREU BARROSO

28013285  EDERSON MOREIRA CARDOSO

28029318  GEOVANA MERIGUE

28018734  GEOVANA SARTORI

28011182  GIOVANNA CAROLINA LOPES

28021389  ISAC HIGINO MENDES

28028109  JENIFER VITORIA ARRUDA JESUS DOS SANTOS

28027988  KAUAN VINICIUS PELETERO BRIGIDA

28009727  KELLY MEGUMI AKAICHI KONDO

28021112  LAURA MURAKAMI GARCIA

28029890  LEANDRO TAMASHIRO ODA

28001723  LUAN GUILHERME SPOLADORI

28013161  LUCAS YUITI ORIBE

28022791  MARIA INES PIRES COSTA

28003370  MARIA JULIA GOMES

28008917  THIAGO HENRIQUE GUIDELLI ALMEIDA

28021716  VIRGINIA MAZUTTI MAGALHAES

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