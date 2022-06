UEL tem Cine PET Educação Física nesta terça-feira

O grupo PET (Programa de Educação Tutorial) Educação Física da UEL (Universidade Estadual de Londrina) promove, nesta terça-feira (14), o Cine PET Educação Física. A atividade será presencial no Cefe (Centro de Educação Física e Esportes), das 14h às 17h30. É aberto ao público interno e externo, sem necessidade de inscrição prévia.

A programação conta com a exposição do filme “Ponto de Mutação” (1990), com direção de Bernt Amadeus Capra. Depois da exibição, com duração de 1h51, haverá a participação da professora Lilian Cantelle, do Departamento de Filosofia, do CLCH (Centro de Letras e Ciências Humanas). A docente fará uma apresentação a partir do debate gerado pelo longa-metragem, incentivando a discussão com os participantes.

O Cine PET é uma atividade que objetiva potencializar análises e participação tanto dos membros do grupo quanto da comunidade acadêmica e sociedade civil, sempre com um especialista convidado para auxiliar na discussão dos filmes. Geralmente, a obra escolhida promove alguma crítica social ou possui uma temática mais atual.