UEL oferta 94 vagas para mobilidade acadêmica internacional

A UEL (Universidade Estadual de Londrina), por meio da PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) e da ARI (Assessoria de Relações Internacionais), divulga o Edital nº 03/2022 para selecionar estudantes de cursos de graduação para o programa de Mobilidade Acadêmica Internacional. O programa é realizado por meio de um acordo de intercâmbio entre a UEL e instituições estrangeiras e é uma oportunidade para estudantes que cursam pelo menos o 2ª ano dos cursos de graduação compatíveis com os das instituições do exterior. Também podem se inscrever estudantes que cumpriram pelo menos 20% do curso em regime acadêmico de créditos ou por módulos.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





São ofertadas 94 vagas para estudantes de todos os cursos, além de vagas específicas para estudantes de Ciências Sociais e Engenharia Civil. Entre as instituições conveniadas, estão a

Continua depois da publicidade

Universität Koblenz-Landau (Alemanha), Universidad de La Frontera (Chile), Universidad Nacional de Colombia (Colômbia) e Universidad de Santiago de Compostela (Espanha). Todas as instituições conveniadas com a UEL oferecem isenção nas taxas acadêmicas, mas algumas oferecem, também, cursos de línguas (italiano ou catalão, por exemplo), auxílio-moradia e até isenção de mensalidades.





Inscrições via SAUEL







As inscrições para o processo serão realizadas por meio de protocolo via SAUEL (Sistema de Arquivos da UEL) até o dia 18 de abril. Para conferir a lista de documentos, acesse o Edital nº03/2022. O resultado final sai no dia 27 de abril.