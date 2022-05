Projeto desperta encanto pela música em alunos da rede pública de Londrina

Combinação de vários sons e ritmos, a música tem seu lugar na educação. Desenvolvido com o objetivo de promover uma aproximação entre a obra do maior maestro brasileiro de todos os tempos e o público infantil, o “Projeto Villa-Lobos: As cantigas do menino Tuhu” segue encantando alunos e professores da rede pública de ensino de Londrina.

Com a direção artística do maestro Evgueni Ratchev, o trabalho é realizado desde o início de abril com atividades educacionais na Biblioteca Pública, no Teatro Ouro Verde e no Cine-Teatro Villa Rica. O “Projeto Villa-Lobos: As cantigas do menino Tuhu” integra o programa Fábrica Rede Popular de Cultura e conta com o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura.

Coordenadora do projeto, Irina Ratcheva explica que a música é um elemento importante na rotina diária para crianças. "O contato com ela ajuda crianças a assimilarem outras situações de aprendizagem, tais como habilidades sociais e estruturas de linguagem. As cantigas contribuem para que as crianças tenham acesso às músicas populares tradicionais, em sua essência", destaca.







Bastante motivada com o interesse de cada aluno, Ratcheva pontua ainda que os concertos apresentados para os alunos da rede pública tem como objetivo desmistificar o universo da música clássica para as crianças. "Ao mesmo tempo sensibilizar educadores e pais para a importância da educação musical". E já nos primeiros encontros Ratcheva e toda a equipe presente notaram a alegria das crianças diante das músicas, instrumentos e da atividade proposta.







