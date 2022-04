Mais 100 vagas para o Festival de Teatro de Curitiba são ofertadas pela Agência do Trabalhador da Cultura

Foram abertas nesta semana mais 100 vagas para postos de trabalho temporário no Festival de Teatro de Curitiba, que começa no dia 29 de março. As vagas foram disponibilizadas pela ATC (Agência do Trabalhador da Cultura), primeiro e único Posto Avançado da Cultura no País da Agência do Trabalhador.



Os novos postos vão desde aprendiz de técnico de som, montador de som, operador de luz, recepcionista a técnico de som Nível A.

Os selecionados vão trabalhar nas atividades do evento entre os dias 28 de março e 10 de abril. Na semana passada, foram abertas 43 vagas de trabalho temporário para técnicos e outras funções nos bastidores do Festival.





Além de experiência e habilidades para cada função, os interessados precisam ter disponibilidade integral para o período do evento.









O prazo para a seleção final vai até a próxima sexta-feira (18). Os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador da Cultura - localizado na rua Saldanha Marinho, 240, no Centro de Curitiba - com documentos pessoais e preencher uma ficha cadastral.

A Agência do Trabalhador da Cultura é um agente intermediário entre empregadores e trabalhadores. Artistas, técnicos e profissionais das variadas áreas das artes e da cultura podem se cadastrar no projeto.





Novos postos de trabalho são comunicados semanalmente através da conta do projeto no Instagram @cultura_paraná. O serviço é totalmente gratuito. Mais informações pelo telefone e WhatsApp (41) 3321-4743.





Serviço





Agência do Trabalhador da Cultura

Rua Saldanha Marinho, 240, Centro – Curitiba

E-mail: agenciacultura@secc.pr.gov.br

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 9h às 17h