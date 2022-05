Conselho Regional de Contabilidade abre concurso com salários de até R$ 6.180,00

O CRC-PR (Conselho Regional de Contabilidade do Paraná) publicou o edital com informações sobre o concurso público na unidade, que oferece salários que variam de R$ 1.915,00 a R$ 6.180,00. Os cargos são para pessoas com ensino médio, técnico e superior.

Para os que têm somente o ensino médio completo, há oportunidades disponíveis na função de assistente administrativo, podendo atuar nas unidades de Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Curitiba. Para quem tem ensino técnico, há vagas para os cargos de assistente de finanças e assistente de informática, com salários que variam de R$ 2.460,00 a R$ 3.000,00. Já para os que possuem ensino superior, o concurso disponibiliza oportunidades para os cargos de advogado, analista contábil, analista de informática, analista jurídico, analista operacional, inspetor fiscal e jornalista, com salários de até R$ 6.180,00 e atuação em Curitiba.

As inscrições estão abertas desde segunda-feira (18) e vão até 23 de maio. Para fazer a prova, que acontece em 3 de julho, os candidatos deverão pagar uma taxa que varia entre R$ 60,00 (ensino médio e técnico) e R$ 80,00 (ensino superior). Veja abaixo mais informações sobre o concurso.







Com informações de JC Concursos.