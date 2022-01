Fuvest divulga lista de convocados para a segunda fase do vestibular 2022

A Fuvest divulgou nesta segunda-feira (20) a lista de convocados para as provas da segunda fase do vestibular 2022 para a maior universidade da América Latina, a USP.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A relação dos vestibulandos pode ser acessada através do seguinte link.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





As provas estão marcadas para os dias 16 e 17 de janeiro a partir das 13h. As mesmas regras sanitárias da primeira fase estarão vigentes, como o uso obrigatório de máscara.





No dia 16, serão realizadas as provas de português e redação, e no dia 17, das disciplinas relacionadas à carreira escolhida.





Entre os dias 19 e 22 de janeiro, serão realizadas as provas de música, artes cênicas e artes visuais.

Continua depois da publicidade

A divulgação da primeira chamada de aprovados no vestibular 2022 está prevista para 11 de fevereiro.





Em razão da pandemia do novo coronavírus, a organização da Fuvest informou que as salas terão ocupação máxima de 50%. Todos os candidatos devem permanecer de máscara durante toda a prova.





Não será permitido se alimentar dentro das salas, apenas beber água. Os candidatos que desejarem comer serão levados para um local reservado especificamente para alimentação. O tempo gasto não será reposto no tempo total da prova.





Assim como na última edição, a Fuvest informou que não irá aferir a temperatura dos candidatos, mas quem estiver com sintomas ou suspeita de Covid não deve comparecer à prova.