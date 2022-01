Sinduscon Norte comemora 35 anos com responsabilidade social

O sindicato que nasceu para defender interesses corporativos no boom da verticalização de Londrina se tornou uma voz muito importante no desenvolvimento de uma região que envolve quase 90 municípios





Neste mês de dezembro, o Sinduscon Paraná Norte comemora os 35 anos da sua fundação com os olhos voltado para o futuro. Faz isso sem esquecer o legado dos ex-presidentes, responsáveis pela condução da entidade ao longo de mais de três décadas e que a fizeram se tornar uma das mais expressivas na sociedade londrinense, com uma atuação que vai bem além dos canteiros de obras.





O associativismo de empresários da construção civil tem atuado em prol do crescimento do setor na região norte do Paraná e representa, hoje, 87 cidades e cerca de 1,6 mil empresas, entre elas as maiores construtoras do País. Só em Londrina, o setor responde por 15% do PIB e gera, de forma direta, aproximadamente dez mil empregos com um desempenho muito positivo durante a pandemia. Enquanto outros setores da economia caiam de joelhos, a construção civil contratava, se confirmando essencial para retomada econômica na pós-pandemia.





Para o presidente da entidade, Sandro Marques de Nóbrega, uma análise do Sinduscon desde a sua fundação permite identificar a evolução do sindicato que nasceu como uma organização associativa para defender os interesses corporativos e econômicos no boom da verticalização na década de 80, mas que de forma orgânica acabou se envolvendo em questões que tocam vários aspectos da sociedade e hoje é ouvida como uma voz importante no desenho do que pode vir a ser o futuro de toda a região.





“Nos últimos anos observamos uma mudança no relacionamento entre o Sinduscon e a sociedade, uma mudança de mentalidade que foi acentuada com a crise sanitária. A pandemia uniu ainda mais as entidades e o Sinduscon foi um dos líderes no desafio de tratar a pandemia de modo responsável”, afirma. Nóbrega havia sido empossado um pouco antes do endurecimento das restrições provocadas pela pandemia provocada pelo coronavírus. “Nossa preocupação era o que fazer evitar o desemprego. Esse foi um ponto de inflexão na maneira como a sociedade deveria se unir para lidar com essas questões urgentes”, diz.





Hoje, afirma o presidente, o Sinduscon continua buscando o desenvolvimento da infraestrutura regional, das vias de comunicação e transporte, como as melhorias no aeroporto e nos sistemas ferroviários e rodoviários. “A evolução contínua da nossa indústria depende disso também. Demonstramos a importância dessas questões, assim como nos preocupamos com a esfera política, articulando junto ao poder público agilidade para aprovação de projetos e a desburocratização de processos; os debates acerca do novo plano diretor voltado ao desenvolvimento sustentável são uma prioridade, por exemplo. Acreditamos que esse tipo de atuação é legítima e tem sido bem sucedida ao longo de todos esses anos”, comenta Nóbrega. Nesta jornada de 35 anos celebrada em 2021, a diretoria assume a missão de ser uma entidade representativa da indústria da construção civil do Norte do Paraná, que defende e fomenta os interesses do setor. “Nossa prioridade é a defesa do setor da construção civil e nossas ações giram em torno disso. Defender os interesses da indústria da construção implica na busca de uma sociedade mais próspera. Nenhum setor pode prosperar em detrimento de outros”, explica.