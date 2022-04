Quem é o jogador de basquete mais alto do mundo? Conheça o maior atleta que já disputou a modalidade e o atual gigante das quadras

Será que gigantes existem? De certo modo, sim. Afinal de contas, atletas de basquete são a prova viva de que existem seres humanos com altura acima da média. Quem gosta dessa categoria esportiva geralmente acompanha as principais competições, apostas na NBA, contratações e muito mais.

A propósito, você conhece o jogador de basquete mais alto do mundo? Acompanhe o artigo de hoje e surpreenda-se.



Jogador de basquete mais alto do mundo



Por acaso, você já ouviu falar de Suleiman Ali Nashnush? O líbio nascido em 1943 é considerado o jogador de basquete mais alto do mundo. O atleta profissional se destacou na modalidade e, até hoje, ninguém superou sua peculiar altura.





Nos anos 60, Nashnus foi submetido a uma cirurgia para interromper sua fase de crescimento. Ao que tudo indica, a intervenção médica correu bem e, pouco tempo depois, o jogador alcançou 2,43m de altura e integrou a seleção Líbia de basquete, aos 20 anos.



Infelizmente, não existem registros do excepcional atleta em quadra. Porém, no vídeo abaixo, é possível comparar o tamanho do jogador de basquete mais alto do mundo ao lado de dois homens com estatura considerada normal.





Agora que você já sabe quem é o jogador de basquete mais alto do mundo, que tal conhecer o jogador mais alto da NBA? Confira a seguir.





Jogador mais alto da NBA na temporada







Tacko Fall, de 26 anos, é o jogador de basquete mais alto da NBA na temporada 2021/2022. O atleta é natural de Dakar, Senegal, e tem 2.29m. Acredite ou não, a envergadura de Fall chega a 2,54m. O pivô joga pelo Cleveland Cavaliers desde setembro de 2021, após jogar duas temporadas pelo Boston Celtics, quando estreou na liga.

Vale lembrar que a NBA é a principal liga de basquetebol profissional da América do Norte e conta com 30 franquias, além de ser considerada a principal liga de basquete do mundo.

Já que a NBA entrou no contexto, por que não palpitar sobre o futuro dessa liga tão renomada?



Futuro da NBA