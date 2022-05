Pequenas Empresas: Crie um site gratuito para o seu negócio

Graças ao advento da tecnologia criar um site gratuito nunca foi tão fácil, até mesmo pessoas que não possuem nenhum conhecimento sobre programação consegue criar um site do zero. Isso é uma ótima notícia para donos de pequenas empresas, afinal, todos sabemos o quão difícil é empreender neste país, além da burocracia brasileira, os preços cobrados pelos desenvolvedores web são altos, o que pode fazer com que o investimento inicial para ter um site pese muito no bolso. Quer saber como criar um site totalmente gratuito para o seu negócio? Continue lendo este artigo.

Crie um site com objetivo

Sim, sabemos que seu negócio precisa de um site, pois como mencionado, para ter visibilidade na internet, você precisa de um site. Mas antes de criar “apenas mais um site” no meio de milhões dos existentes, você deve se perguntar “qual é o objetivo do meu site?”. Não adianta criar apenas uma página qualquer e tentar vender seu produto de forma amadora. Quando você cria um site com objetivo, isto é, criar um site para seu negócio onde o visitante encontrará não somente seu catálogo de produtos à venda, mas sim um pouco da história de sua empresa, as redes sociais, as formas de contato, promoções exclusivas para o site, etc.





A parte de criar um site é muito fácil, hoje em dia você conta com vários modelos prontos para todo o tipo de negócio, basta escolher o que corresponda com a sua empresa, fazer pequenas modificações, como cores e funções, e adicionar suas informações de contato. Da mesma forma que é fácil criar um bom site, é fácil criar um site ruim, em que o cliente vai visitar e fechar a aba em poucos segundos, seja porque a página esteja lenta ou pelo fato de possuir excesso de informações, dificultando o acesso a informações básicas do seu negócio, como horário de funcionamento e número de contato.