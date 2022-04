Integrada Cooperativa agroindustrial celebra a volta da Expolondrina

A Integrada se junta à Sociedade Rural do Paraná, na realização da 60ª Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina. Esta é a 22ª participação da cooperativa na feira. A Integrada reafirma a Expo como centro de divulgação de produtos e serviços que dão suporte ao cooperado conectado à agricultura de alta performance, em busca de produtividade com sustentabilidade.

Estande Institucional

A Integrada é a maior empresa de Londrina e, está entre as 10 maiores cooperativas agroindustriais do Brasil, segundo publicações especializadas. Em 2021, alcançou 5,9 bilhões de reais em faturamento, e mais de 150 milhões de reais de resultado, o que representou mais de 50 milhões de reais em sobras aos cooperados. O recurso devolvido, movimenta a economia de mais de 50 municípios, nos estados do Paraná e São Paulo.

O estande institucional da Integrada está instalado ao lado do Recinto Milton Alcover, em frente à Pista Central de Julgamentos. No espaço, os gestores recebem cooperados, autoridades, parceiros, fornecedores, colaboradores e demais visitantes.

Novas Tecnologias no Estande de Máquinas

André Silveira, gerente da Loja de Máquinas da Integrada, em Londrina, responsável pelo espaço, conta que há várias novidades. “O pulverizador Boxer Hidro é uma máquina com capacidade para até 2000 litros. Temos, também, a semeadeira Select 35 e 41 linhas, ambos, lançamentos 2022, da Kuhn. E, o produtor vai conhecer, de perto, a plataforma Eagle, da Vence Tudo, primeira vez presente na Expolondrina. Estamos, ainda, com o Stronger HD 4000 litros, maior autopropelido da feira. O excelente preço das commodities é um indicador de que o produtor rural pode fazer boas aquisições no evento. E, nós oferecemos o que há de melhor no segmento”, pontua André.

Sobre a Integrada

Em 06 de dezembro de 2021, a Integrada Cooperativa Agroindustrial completou 26 anos de fundação.





Com matriz em Londrina-PR, está presente em mais 51 municípios, no Paraná e São Paulo, nas 15 regionais, que dão suporte a 800 mil hectares, com soja, milho, trigo, café, laranja e aveia. São 65 unidades de recebimento, estrategicamente localizadas nos dois estados produtores. A cooperativa tem 41 pontos de venda de insumos, e oferta maquinário e equipamentos de ponta em 5 lojas, distribuídas também no Paraná e em São Paulo.





A Integrada tem três agroindústrias: nutrição animal, suco de laranja e derivados de milho, com mercado interno e exportação para mais de 30 países.

Em 2021, foi inaugurada a corretora de seguros, para aperfeiçoar o portfólio de entregas ao cooperado.





O café Coperatto com pouco mais de um ano de lançamento no mercado varejista, é um sucesso junto ao consumidor, e tem mais de 250 pontos de venda, no Paraná e em São Paulo.





A Integrada tem mais de 11.500 cooperados e 2 mil colaboradores. Em 2021, recebeu do Instituto GPTW – Great Place To Work, pelo terceiro ano consecutivo, o certificado de Excelente Lugar para Trabalhar, e o prêmio de Melhores Empresas para Trabalhar no Paraná. Ainda em 2021, o GPTW qualificou a Integrada como uma das Melhores Empresas para Trabalhar, nos Rankings Nacionais – Indústria e Agronegócio.