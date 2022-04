Como funciona o regulamento da Libertadores

Disputada desde 1960, quando o uruguaio Peñarol foi campeão, a Copa Libertadores da América é o principal torneio do futebol sul-americano.

Como diz o slogan escolhido pela Conmebol, a cada ano, times de todo o continente buscam a “glória eterna”.

Enquanto as equipes brigam em campo pelo tão almejado título, os apostadores aproveitam para dar seus palpites.

Por isso, explicamos a seguir tudo o que você precisa saber para apostar na Libertadores!



A Libertadores é disputada por 32 equipes das 10 federações que compõem a Conmebol.

Na edição de 2022, 9 brasileiros iniciaram a disputa: Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, Athletico Paranaense, Red Bull Bragantino, Fortaleza, América Mineiro e Fluminense.

América e Flu entraram na segunda fase da competição. As duas equipes precisariam passar por dois confrontos no formato de mata-mata para chegar à fase de grupos. Porém, apenas o Coelho conseguiu superar os dois adversários (Guarani do Paraguai e Barcelona de Guayaquil), enquanto o Tricolor foi eliminado pelo Olímpia, do Paraguai.

Em 25 de março, a Conmebol sorteou os oito grupos, compostos por quatro equipes. Para definir os potes do sorteio, o critério adotado foi o ranking da própria entidade sul-americana.

Entre os brasileiros, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo e Athletico Paranaense foram cabeças de chave.

Veja como ficaram os grupos da Libertadores 2022:

GRUPO A:

Palmeiras

Emelec

Deportivo Táchira

Independiente Petrolero

GRUPO B:

Athletico-PR

Libertad

Caracas

The Strongest

Grupo C:

Nacional

Vélez Sarsfield

Red Bull Bragantino

Estudiantes

Grupo D:



Atlético

Independiente del Valle

Tolima

América

Grupo E:

Boca Juniors

Corinthians

Deportivo Cali

Always Ready

Grupo F:



River Plate

Colo-Colo

Alianza Lima

Fortaleza

Grupo G:



Peñarol

Cerro Porteño

Colón

Olímpia

Grupo H:



Flamengo

Universidad Católica

Sporting Cristal

Talleres

Mata mata

Os confrontos da fase de grupos começaram no dia 5 de Abril e irão até 25 de maio de 2022.

Os dois primeiros de cada grupo avançarão para as oitavas de final. A partir dessa etapa até a semifinal, todas as fases serão disputadas em mata-mata, com jogos de ida e volta. A equipe que fez a melhor campanha tem a vantagem de decidir em casa.

Caso haja empate na soma dos resultados das duas partidas, a vaga na fase seguinte será decidida em disputa de pênaltis. A partir de 2022, não há mais o critério de gols marcados fora de casa.

A final será disputada em jogo único. O campeão será conhecido em 29 de outubro, na decisão em Guayaquil, no Equador.

Como começar a apostar na Libertadores



2O primeiro passo para apostar na Libertadores é fazer um cadastro em um site de apostas.



Para fazer seus palpites na Betano apostas, por exemplo, basta entrar no site, informar seus dados pessoais, fazer o primeiro depósito e começar as apostas na principal competição da América do Sul.

Para novos apostadores, a Betano, assim como as demais casas de apostas, oferece um bônus de registro. É como um incentivo para começar a palpitar.

Formatos de apostas na Libertadores da América



Entre palpites em partidas específicas, campeões, artilheiro e diversas outras opções, há muitas formas de apostar na Libertadores. Mas há dois tipos principais: as apostas nos jogos e as apostas a longo prazo.

Apostas nos jogos

O formato mais comum de apostas na Libertadores é o de palpites em jogos. No entanto, eles não ficam apenas em indicar quem será o vencedor ou se acontecerá um empate.

Entre diversas possibilidades, o apostador pode palpitar em quem terá o primeiro escanteio do jogo, o autor do primeiro gol, a quantidade de cartões e gols ou se haverá pênaltis.

Apostas em longo prazo

Assim que são definidos todos os classificados para a Libertadores ou quando acontece o sorteio dos grupos, você é capaz de indicar quem será o campeão? Essa é uma das possibilidades de apostas em longo prazo.

Nesse formato, você dá palpites no futuro da competição. A aposta mais comum é indicar quem levantará a taça, mas, entre outras alternativas, é possível indicar:

o artilheiro da Libertadores

quem dará mais assistências

de qual grupo sairá o campeão

quem terminará a primeira fase em primeiro em cada grupo

quais serão os finalistas

Aqui vale uma dica: quanto mais cedo acontecer a aposta, maior será o retorno caso o palpite seja certeiro.

Isso acontece por conta do risco. Afinal, é mais difícil indicar quem será o campeão quando a competição ainda não começou do que quando já estão definidos os classificados para as fases decisivas.

Quer mais dicas? Veja mais macetes!

Dicas para apostar na Libertadores



A Libertadores é um dos principais torneios de futebol do mundo, os principais times são conhecidos, mas as apostas envolvem riscos. Afinal, um único gol pode mudar o destino de toda a competição.

Confira três dicas:



1. Foque em poucas equipes para apostar

Para aumentar suas chances de ganhos, priorize poucas equipes. Acompanhe os resultados, confira quem está apto a entrar em campo e o desempenho recente nas outras competições.

Assim, será possível fazer palpites com mais segurança. Você saberá, por exemplo, se aquela equipe costuma render bem fora de casa ou se as vitórias acontecem apenas quando joga no próprio estádio.

2. Atenção aos desfalques

Os jogos da Libertadores nunca acontecem ao mesmo tempo que as datas da Fifa. Assim, nenhuma equipe perderá jogadores por convocações em algum jogo do torneio continental. Porém, é importante se manter atualizado sobre os desfalques.

Antes de fazer sua aposta, busque informações sobre possíveis lesões ou suspensões. Aquele craque que define um jogo pode estar fora da partida, e isso pode ser decisivo no resultado.

3. Brasileiros e argentinos são os favoritos