Clube de Vantagens: conheça quatro benefícios exclusivos

Sendo bem estruturada, a estratégia é capaz de gerar maior valor na relação de empresas e instituições com seus clientes. Além disso, o Rede Parcerias aposta em benefícios exclusivos. Conheça agora 4 vantagens especiais para quem faz parte do programa.

Uma estratégia com Clube de Vantagens pode ir muito além de descontos! Pelo menos é isso que o Rede Parcerias, programa de gestão e comunicação com clubes, acredita.

VOUCHER



No nosso Clube, oferecemos vouchers de compras para grandes marcas, como Uber/Uber Eats, Ifood, C&A, Renner, ingressos de cinema e muitas outras opções.





Todos os clientes podem fazer a compra de vouchers para distribuir aos seus usuários. Ele escolhe o parceiro, a quantidade de vouchers e o valor de cada.





O uso da estratégia com vouchers pode estar associado a datas comemorativas, lançamento do clube, necessidades esporádicas da empresa e não tem limites, podendo ser feito através do clube quantas vezes o cliente quiser.





O voucher pode ser utilizado como forma de incentivo e os prêmios baseados em alguns critérios, como o cadastro na plataforma, acesso a algum ambiente específico ou ainda ser oferecido para os primeiros usuários que acessarem o clube, por exemplo.