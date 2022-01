Curitibana leva prêmio máximo do Nota Paraná

Com o último sorteio de 2021 realizado nesta quinta-feira (9), o Programa Nota Paraná presenteou uma moradora de Curitiba com o prêmio máximo de R$ 1 milhão. A curitibana concorreu com nove bilhetes. O segundo maior prêmio, de R$ 200 mil, foi para um contribuinte da cidade de Campo Mourão, região Centro-Oeste do Estado.



Além desses, foram sorteados 40 prêmios de R$ 10 mil; e 40 mil prêmios de R$ 10. Ainda nesta semana os vencedores serão notificados pela coordenação do programa e terão os valores depositados nas contas-correntes cadastradas.



No caso das instituições, foram sorteados dez prêmios de R$ 20 mil e 20 mil prêmios de R$ 100. Através dos sorteios, o programa, vinculado à Secretaria estadual da Fazenda, distribui mensalmente R$ 4,2 milhões – R$ 2 milhões entre consumidores que solicitam CPF na nota e R$ 2,2 milhões para entidades que cadastram o CNPJ ou recebem doações de notas fiscais.



O Nota Paraná também fez os sorteios do programa Paraná Pay, onde mensalmente são distribuídos créditos para utilização em estabelecimentos turísticos do estado, com sorteios de oito mil prêmios de R$ 100, totalizando R$ 800 mil.



Créditos





O Nota Paraná liberou, na última quarta-feira (8), os créditos gerados pelas compras feitas no mês de setembro. Foram pagos cerca de R$ 24,9 milhões em créditos: R$ 22,4 milhões para consumidores com CPF identificado e R$ 2,4 milhões para organizações sociais cadastradas.



Como participar





Para participar, basta se cadastrar no site www.notaparana.pr.gov.br e preencher o regulamento. Ao solicitar seu CPF na nota o consumidor ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, a cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio de seu respectivo período de adesão. Os prêmios do sorteio poderão ser utilizados para abater o IPVA ou creditados na conta bancária do premiado.



Para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite. Mensalmente o programa sorteia vouchers de R$ 100 para serem utilizados no setor de turismo no estado.



Abaixo, as dez entidades sociais premiadas com R$ 20 mil no sorteio deste mês:



1º ONG CAO Paixão – Cianorte.



2º Fundação Hospitalar de Saúde – Cianorte.



3º União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer.



4º Jovens Com Uma Missão – Ponta Grossa.



5º Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) - Lobato.



6º Associação Mundo Animal – Rolândia.



7º Associação Maringaense de Apoio e Reintegração de Adolescentes – Maringá.



8º Hospital Nossa Senhora das Graças – Curitiba.



9º Associação Amor Viral – Campo Largo.



10º Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) – Telêmaco Borba.