Convênio entre Sinduscon e Cresol oferece mais de R$ 20 milhões em crédito para empresas da construção

Nova parceria garante linhas de financiamento personalizadas para o setor e juros abaixo do praticado no mercado



Para fomentar o setor da construção civil – que se posiciona como essencial na recuperação econômica nacional – o Sinduscon Paraná Norte (Sindicato da Indústria da Construção Civil) firmou uma parceria com a Cresol Cooperativa de Crédito. A cooperativa vai ofertar R$ 20 milhões de forma personalizada para as empresas a juros abaixo do que atualmente são praticados no mercado. “O Sinduscon quer estimular os empresários a investir no próprio negócio, com maquinários, capacitação e inovação”, destaca o presidente da entidade, Sandro Marques de Nóbrega.





Momento da assinatura do convênio na sede do Sinduscon Paraná Norte. Na foto: os diretores do Sinduscon, Leonardo Schibelsky e Eduardo Augusto Giavarina Alves, o diretor superintendente da Cresol, Marcirio Coracini,o presidente do Sinduscon, Sandro Marques de Nóbrega, o presidente da Cresol Norte Paranaense, Claudomiro Garcia, o diretor de negócios da Cresol, Henrique Antonangelo Rosa e o gerente da Cresol, Carlos Eduardo Ferreira. Foto: Divulgação.





Durante as negociações, a exigência do Sinduscon era um contrato com taxas exclusivas para as construtoras e empreiteiras e maior facilidade na obtenção do empréstimo. “As linhas de crédito estão com taxa a partir de 1,2% pré-fixada para 12 meses. Uma importante vantagem, já que mesmo com Selic em alta estamos garantindo esses valores. Vale dizer que iniciamos com R$ 20 milhões, mas com a expectativa de incremento de volume caso a demanda exija”, salientou Marcirio Coracini, diretor superintendente Cresol Norte Paranaense.



As condições são exclusivas para as associadas ao Sinduscon de todo o Norte do Paraná com a expectativa de potencializar empresas de todos os portes. “A indústria da construção civil gera emprego e renda em nossa região. Entre as associadas, temos construtoras que estão entre as maiores do País. Temos também pequenas empreiteiras que precisam de crédito para crescer, sabemos que as linhas de financiamento irão beneficiar principalmente os pequenos negócios”, ressalta o presidente do Sinduscon.

Os recursos liberados pela cooperativa ainda podem contribuir com projetos de inovação e se estender aos integrantes do Construhub do Sinduscon Paraná Norte. O hub reúne empreendedores e startups que desenvolvem soluções para a construção civil.



Por fim, vale ressaltar que o Governo Federal anunciou nas últimas semanas medidas que fomentam o setor. As mudanças no Programa Casa Verde e Amarela devem contemplar cerca de 1500 famílias em Londrina, de acordo com dados da Cohab (Companhia de Habitação de Londrina). A Caixa Econômica Federal também baixou os juros do financiamento habitacional na modalidade poupança.

