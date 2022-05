Procon-PR dá orientações sobre as novas regras de preços dos combustíveis

O Procon-PR (Departamento Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor) alerta os consumidores sobre as novas regras da ANP (Agência Nacional de Petróleo) de apresentação para preços pelos postos de combustíveis, que entram em vigor neste sábado (7).

Segundo o secretário Rogério Carboni, a resolução da ANP que determina que os postos usem dois dígitos depois da vírgula deve trazer uma maior clareza para o consumidor. “Essa é a forma utilizada em todos os produtos e serviços ofertados no mercado”, afirmou.

Nas bombas de abastecimento, ainda é possível a utilização dos três dígitos após a vírgula desde que o terceiro dígito seja o zero.





Claudia Silvano, diretora do Procon-PR, alerta que os consumidores devem ficar atentos e conferir com cautela a nota fiscal no momento de pagar pelo abastecimento, verificando se o terceiro dígito que vem na nota também é igual a zero.





“Caso o terceiro dígito seja diferente de zero, o consumidor pagará um valor maior do que o anunciado. Por exemplo, se o litro da gasolina custar R$ 6,99, o consumidor deverá pagar, por 10 litros, o valor de R$ 69,90. Se a cobrança considerar o terceiro dígito e esse for diferente de zero - R$ 6,999, o valor total a pagar será R$ 69,99, ou seja, nove centavos a mais”, explica Claudia.

Se o consumidor verificar alguma irregularidade quanto às novas regras, deve denunciar o estabelecimento.