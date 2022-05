Prática de airsoft pode trazer benefícios para corpo e mente

De uns anos para cá, o airsoft vem ganhando bastante atenção e destaque entre aqueles que gostam de atividades que envolvem adrenalina e estratégia. Semelhante ao paintball, o airsoft é um jogo que simula combates militares na prática, utilizando réplicas de armas de fogo e se passando em campos de batalha preparados especialmente para esse tipo de conflito. A diferença é que no paintball os projéteis são de tinta, enquanto aqui podem ser de ar (semelhante aos vistos em armas de pressão) ou de plástico.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O objetivo do esporte é simular a realidade desse tipo de confronto, que é disputado entre duas equipes. As metas costumam ser simples: capturar a bandeira no território do time adversário ou eliminar todos os integrantes da equipe oposta. Vai de cada grupo pensar nas melhores estratégias para alcançar esses feitos, sempre levando em consideração o terreno onde está sendo praticado. É uma atividade altamente estimulante que trabalha com o corpo e a mente.

Continua depois da publicidade





Para a mente, é um poderoso aliado da saúde mental, já que estimula a produção de adrenalina e endorfina, duas substâncias responsáveis por promover a sensação de bem-estar. Isso ajuda a combater o estresse e a ansiedade, além de ajudar com outros fatores como foco, concentração e disciplina. Por isso, os benefícios do airsoft não se limitam somente ao esporte, mas também se estendem a outras atividades do cotidiano. Consequentemente, uma mente saudável também colabora com mais saúde física.





Tratando dos benefícios ao corpo, o airsoft também não fica atrás de nenhum outro tipo de esporte. A atividade envolve uma grande amplitude de movimentos e força física, o que melhora a resistência dos músculos e o fortalecimento de braços e pernas. Para manter a arma estabilizada e garantir uma mira mais eficaz, também será necessário trabalhar com o equilíbrio, a postura e a coordenação motora, outros três fatores que são aprimorados com a prática do airsoft.





Por último, e não menos importante, o esporte também ensina a trabalhar em equipe, algo essencial para nossa vida social e profissional. Aqueles que têm interesse em começar a praticar não precisam de muito, já que os estabelecimentos dedicados à atividade costumam fornecer tudo, desde armas até equipamentos de proteção. Contudo, investir em uma arma de airsoft elétrica pessoal pode deixar o jogo mais interessante e ajudar a se acostumar melhor com um tipo específico de arma.